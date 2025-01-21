*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă pentru exterior liniară Amarant
Inundați cu lumină albă și color spații exterioare largi, cum ar fi garduri, pereți și garduri vii. Parte din sistemul LowVolt, spotul liniar Amarant se conectează la o sursă de alimentare Philips Hue și se poate conecta chiar și la un alt spot similar, creând un perete de lumină continuu.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Bridge Philips Hue necesar
- Lumină albă și colorată
- 1400 lumeni
Conectați lumini multiple
Datorită designului LowVolt, Amarant se conectează la o singură unitate de alimentare. După ce configurați unul, puteți conecta multiple spoturi liniare la primul, creând un lanț luminos.
Lumină colorată care inundă atmosfera
Scutul metalic integrat direcționează lumina în sus și în afară, creând o distribuție uniformă a luminii pe suprafețe mari - și eliminând strălucirile excesive. Amarant este perfect pentru pereți mari, garduri sau garduri vii care se întind pe distanțe mari.
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.
Rezistență la intemperii (IP65)
Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP65: aceasta înseamnă că este protejată jeturilor de apă de joasă presiune. Este un nivel de protecție mai înalt decât IP44 și este utilizat în mod obișnuit atunci când corpurile de iluminat sunt aproape de sol sau necesită protecție mai înaltă ca urmare a anumitor condiții meteo.
Necesită o consolă Philips Hue
Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.
Dați culoare exteriorului cu 16 milioane de nuanțe
Cu produsele Philips Hue pentru iluminat exterior magia nu are limită. Puteți să vă jucați cu 16 milioane de culori și toate nuanțele de lumină albă pentru a crea efectul dorit. Puneți în evidență obiecte, copaci sau alei, pentru a crea un spațiu inedit. Folosiți aplicația Hue pentru a salva setările de lumină preferate. Ulterior, le puteți reapela oricând, cu o simplă atingere.
Lumină speciala pentru ocazii speciale
Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice