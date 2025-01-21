*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lampă pentru tavan mare Infuse
Umpleți-vă spațiul cu lumină în timp ce proiectați o strălucire subtilă pe plafon cu lampa de plafon Infuse mare, în negru, concepută pentru spații mai mari, cum ar fi camerele de zi. Creați atmosferă cu lumină colorată sau relaxați-vă cu tonuri calde.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- LED integrat
- Control Bluetooth prin aplicație
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii*
- Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a descoperi mai multe
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Configurați controlul vocal fără mâini
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină cu ajutorul comenzilor vocale simple.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Folosiți milioane de culori de lumină pentru a transforma orice cameră din casa dumneavoastră, creând instantaneu o atmosferă unică. Prin simpla apăsare a unui buton, vă puteți transforma camera de zi cu o strălucire roz sau vă puteți lumina întreaga casă în culori vibrante pentru a transforma orice noapte acasă într-o petrecere personalizată.
Rețete de lumină optimizate pentru activitățile zilnice
Utilizați rețetele de lumină Philips Hue presetate pentru a corespunde stării dumneavoastră de spirit sau activităților de pe parcursul zilei. Începeți ziua cu lumina albă strălucitoare a oferită de rețeta de lumină Înviorare sau relaxați-vă cu lumina subtilă și plăcută oferită de Relaxare. Citiți o carte în baie? Setați rețeta Citit pentru lumina potrivită.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Metal
materiale sintetice