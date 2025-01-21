Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue White and color ambiance Lampă pentru tavan medie Infuse

Lampă pentru tavan medie Infuse

Aduceți lumină colorată în baie cu lampa de plafon Xamento, de culoare neagră. Cu un design contemporan și un efect de lumină unic, această lampă de plafon nu numai că vă susține rutina zilnică la toaletă, ci o face și distractivă.

Caracteristici principale ale produsului

  • White and color ambiance
  • LED integrat
  • Control Bluetooth prin aplicație
  • Control inteligent cu Hue Bridge*
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth

Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge

Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.

Configurați controlul vocal fără mâini

Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină cu ajutorul comenzilor vocale simple.

Setați atmosferă cu lămpile inteligente cu lumină albă de la caldă până la rece

Alegeți dintre peste 50.000 de nuanțe de lumină albă de la caldă până la rece pentru a crea ambianța perfectă în sala dvs. de baie, pentru fiecare activitate și moment al zilei. Utilizați lumină albă strălucitoare în fiecare dimineață pentru a începe ziua înviorat și vioi sau asociați rutina de relaxare seara cu o strălucire aurie slabă.

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color

Folosiți milioane de culori de lumină pentru a vă transforma baia, creând instantaneu o atmosferă unică. Prin simpla atingere a unui buton, puteți avea instantaneu o cadă înconjurată de o strălucire roz liniștitoare sau vă puteți lumina baia în mov vibrant pentru a vă pregăti de o ieșire cu prietenii și mai distractivă.

Lumină inteligentă rezistentă la apă pentru montare în băi (IP44)

Seria Philips Hue Xamento de corpuri inteligente pentru baie a fost testată riguros pentru a se asigura rezistența acesteia la apă, fapt care o face ideală pentru mediile umede. Fiecare lampă pentru baie respectă standardele IP44.

Specificații

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate