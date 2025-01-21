Stilul tradițional se îmbină cu iluminatul inteligent modern cu becul lumânare Philips Hue cu lumină albă reglabilă și culori variate. Bucură-te de lumina albă de la caldă la rece și de milioane de nuanțe expresive pentru o atmosferă perfectă și un decor complet. Reglarea la intensități luminoase ultra-scăzute îți permite să reduci intensitatea la 0,2% din luminozitatea totală, menținând o redare constantă a culorilor la diferite intensități. Cea mai nouă generație a acestui bec elegant cu design cu dublu strat prezintă caracteristici noi și îmbunătățite, printre care lumina de zi cu spectru complet, care aduce în casa ta senzația luminii naturale a zilei. Relaxează-te în nuanțe calde de apus de vară sau energizează-te cu tonurile vii alb al unui cer de iarnă. Chromasync asigură sincronizarea precisă a celor 16 milioane de culori ale becului între mai multe becuri, fără abateri de culoare. Becul este acum cu 40% mai eficient energetic decât generația anterioară, iar compatibilitatea cu Matter asigură o conectivitate perfectă cu alte dispozitive inteligente pentru casă. Deblochează mai multe funcții utilizând Hue Bridge.