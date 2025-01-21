*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lumini pe cablu Festavia
Cu 250 de mini LED-uri inteligente de-a lungul unui cablu de 20 de metri, luminile Festavia sunt decorul perfect pentru interior și exterior. Creați o variație de culoare de-a lungul întregului șir, setați un efect de scânteie sau prismă sau utilizați o singură nuanță de alb sau culoare pentru a crea un aspect mai tradițional.
Caracteristici principale ale produsului
- 250 de LED-uri colorate inteligente
- Cablu de 20 de metri
- Cablu negru
- Include sursa de alimentare
- Interior/Exterior
Luminile pe cablu Festavia sunt rezistente la intemperii, astfel încât pot fi folosite atât în interiorul casei dvs., cât și în exterior, pe tot parcursul anului. Și, pentru că sunt compatibile cu tensiunile joase, le puteți conecta la aceeași unitate de alimentare cu energie electrică ca și celelalte lumini de exterior.
Dincolo de scenele speciale de sărbători, care fac ca această perioadă a anului să fie deosebit de festivă, orice scenă din galeria de scene Hue arată minunat pe Festavia - fiind un decor perfect pe tot parcursul anului.
Stiluri de cabluri cu lumini speciale
După ce ați pregătit scena, faceți-o unică! Folosiți stilul Liniar pentru un gradient de culoare pe o singură linie, Dispersat pentru un aranjament aleatoriu de culori sau În oglindă pentru a oglindi culorile din mijlocul șirului.
Personalizați cu aplicația Hue
Configurați în aplicația Hue pentru a obține controlul instantaneu asupra luminilor pe cablu - împreună cu toate celelalte lumini! Cu aplicația Hue, puteți, de asemenea, să setați automatizări și multe altele.
Adăugare accesorii
Obțineți puțin mai mult confort de la lumini cu accesorii ușor de utilizat, cum ar fi un Hue Dimmer switch sau un Hue Smart button.
Eliberați-vă mâinile cu ajutorul vocii
Controlați cu comenzi vocale prin asocierea cu asistenți pentru locuințe inteligente, cum ar fi Amazon Alexa, Siri și Google Assistant.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
materiale sintetice