*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Lustră – bec inteligent E14 – (2 buc.)
Becul de lustră Philips Hue P45 E14 vă permite să integrați cele mai mici lămpi și instalații de iluminat în sistemul dvs. de iluminat inteligent Philips Hue. Aproximativ de dimensiunea unei mingi de golf, becul de lustră se potrivește acolo unde alte becuri E14 mai alungite nu pot. Disponibil în White, White Ambiance sau White and Color Ambiance, becul de lustră aduce milioane de nuanțe de alb și lumină colorată în orice zonă a casei tale.
Caracteristici principale ale produsului
- Lumină albă și colorată
- Control instantaneu prin Bluetooth
- Control prin intermediul aplicației sau al vocii*
- Adăugați o consolă Hue Bridge pentru a debloca mai multe caracteristici
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Potrivire perfectă, chiar și în cele mai mici prize
Având o lungime cu aproape 30 mm mai mică decât becul tip lumânare Philips Hue, becul de lustră este cel mai mic bec inteligent din colecția Philips Hue. Aproximativ de mărimea unei mingi de golf, dimensiunea și forma acesteia îl fac să fie compatibil până și cu cele mai mici lămpi și corpuri de iluminat din casa dvs., cum ar fi lămpile de masă sau de birou.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
45x77x45