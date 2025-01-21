Potrivire perfectă, chiar și în cele mai mici prize

Având o lungime cu aproape 30 mm mai mică decât becul tip lumânare Philips Hue, becul de lustră este cel mai mic bec inteligent din colecția Philips Hue. Aproximativ de mărimea unei mingi de golf, dimensiunea și forma acesteia îl fac să fie compatibil până și cu cele mai mici lămpi și corpuri de iluminat din casa dvs., cum ar fi lămpile de masă sau de birou.