Designul arhitectural premium și iluminatul inteligent se combină în pendulul Signe în gradient de culoare. Acesta este expresia designului elegant, menit să se integreze perfect în arhitectura casei tale cu un rafinament discret. Suspendă profilul său minimalist, ultra-subțire, orizontal față de tavan și rotește-l pentru a-l îndrepta către elemente arhitecturale. Efectul este o lumină care pare să plutească, creând o frumoasă trăsătură discretă pentru bucătărie, biroul de acasă sau spațiile de locuit. Tehnologia avansată Gradient inundă blând pereții cu gradienți de lumină pentru a da căldură și profunzime spațiului. Tranziție ușoară între tonurile de alb cald pentru o atmosferă relaxantă, lumină directă, funcțională, de un alb rece pentru activități și gradienți de culoare delicați, decorativi, pentru a crea atmosferă. Pendulul Signe gradient este realizat din aluminiu negru proiectat cu precizie, care creează un aspect rafinat, selecționat cu atenție. Premiata aplicație Hue îți oferă control inteligent, automatizări și scene personalizate, adaptate perfect stilului tău de viață.