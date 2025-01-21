*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Pachet extensie cu bară cu joc de lumini
Extindeți configurația existentă a barei luminoase Hue Play cu pachetul de extensie a barei luminoase Hue Play de culoare albă, care include o singură extensie de bară luminoasă. Sursa de alimentare nu este inclusă.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Reglare wireless instantanee a intensității luminoase
- Bridge Philips Hue necesar
- Lumină albă și colorată
Montați în spatele televizorului
Montați bara luminoasă inteligentă Philips Hue Play în spatele ecranului folosind clemele incluse și banda cu două fețe pentru a crea instantaneu o lumină de fundal aspectuoasă, în culoarea dorită.
Creați ambianța dorită, de la lumină albă caldă, la lumină naturală rece
Creează ambianța potrivită pentru orice moment și decorează-ți locuința cu lumină albă caldă sau rece. Te poți bucura de diferite stiluri pe parcursul anului, indiferent că e vorba de lumină albă clară care îți amintește de o briză primăvăratică, de lumina albă caldă a soarelui de vară sau de lumina naturală rece a iernii. Pentru această funcționalitate este necesară conectarea la Philips Hue Bridge.
Îmbunătățiți divertismentul cu iluminare inteligentă
Lăsați-vă captivat de filme, jocuri sau muzică cu magia luminii. Datorită milioanelor de culori disponibile și opțiunilor de iluminat fără număr, puteți transforma orice încăpere într-o sală privată de cinema – mai aveți nevoie doar de floricele de porumb!
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge
Conectează-ți luminile Philips Hue la consolă pentru a profita de posibilitățile nelimitate ale sistemului.
Decorați cu lumini ambientale inteligente
Transformați atmosfera casei cu o simplă atingere de buton. Utilizați peste 16 milioane de culori și 50.000 de nuanțe de lumină albă de la rece la caldă, pentru a crea momente speciale, setați atmosfera pentru o petrecere sau pur și simplu relaxați-vă pe timp de seară.
Afișați Hue Play așa cum doriți
Bara luminoasă Philips Hue Play poate fi montată pe un perete sau pe un televizor, poate fi așezată pe orice suprafață sau poziționată pe verticală. O lumină inteligentă versatilă, o piesă de accent perfectă pentru orice cameră de zi, orice spațiu de divertisment sau cameră media.
Conectați 3 bare luminoase Hue Play cu 1 conector
Hue Play nu va spori numărul cablurilor din spatele televizorului și nu va bloca prea multe prize – puteți conecta trei bare luminoase inteligente Hue Play la aceeași sursă de alimentare, lăsând spațiu mai mult decât suficient pentru toate celelalte dispozitive.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice