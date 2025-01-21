Afișați Hue Play așa cum doriți

Bara luminoasă Philips Hue Play poate fi montată pe un perete sau pe un televizor, poate fi așezată pe orice suprafață sau poziționată pe verticală. O lumină inteligentă versatilă, o piesă de accent perfectă pentru orice cameră de zi, orice spațiu de divertisment sau cameră media.