*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Panou de plafon Tento rotund WCA LED de 54,2 cm, alb
Furnizați lumină inteligentă oricărei zone din casa dvs., inclusiv dulapurilor mari, garajelor, holurilor etc. Elegant și simplificat, acest panou rotund de plafon, de culoare albă, este ușor de instalat și arată bine oriunde.
Caracteristici principale ale produsului
- Strălucire subtilă în sus
- ⌀54,2 cm
- Până la 3500 de lumeni
- Profil sintetic
Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs.Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă plăcută
Becurile și instalațiile de iluminat Hue utilizează o lumină albă plăcută. Reglabile de la lumină naturală strălucitoare până la lumină de veghe estompată, aceste lumini inteligente vă permit să vă inundați locuința cu nivelul potrivit de lumină caldă, atunci când aveți nevoie.
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
materiale sintetice