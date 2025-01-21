Designul arhitectural premium și iluminatul inteligent se combină în pendulul Signe în gradient de culoare. Acesta este expresia designului elegant, menit să se integreze perfect în arhitectura casei tale cu un rafinament discret. Suspendă lampa cu profilul său ultra-subțire și minimalist de la tavan și conecteaz-o la o priză de perete. Rotește și glisează lampa în sus sau în jos pe cablu pentru a evidenția elementele arhitecturale. Efectul este o lumină care pare să plutească, creând o frumoasă trăsătură discretă pentru bucătărie, living sau dormitor. Tehnologia avansată Gradient inundă blând pereții cu gradienți de lumină pentru a da căldură și profunzime spațiului. Tranziție ușoară între tonurile de alb cald pentru relaxare și gradienți de culoare delicați, decorativi, pentru a crea atmosferă. Pendulul Signe gradient este realizat din aluminiu negru proiectat cu precizie, care creează un aspect rafinat, atent compus. Premiata aplicație Hue îți oferă control inteligent, automatizări și scene personalizate, adaptate perfect stilului tău de viață.