Philips Hue Festavia 9 m, 16 capsule, alb, pentru Exterior
Decorul suprem pentru tot timpul anului. Personalizează exteriorul casei pentru orice ocazie, orice anotimp și orice stare de spirit, cu o instalație formată din capsule luminoase strălucitoare, cu lumină colorată. Extinde cu ușurință luminile permanente Festavia cu această extensie de 9 m pentru instalația luminoasă, care include 16 capsule luminoase rezistente la intemperii și se conectează direct la capătul unei instalații de bază. Corpurile de iluminat permanente Festavia pot fi extinse până la 45 de metri, oferindu-ți o lumină suficientă pentru a acoperi complet acoperișul, streașina sau tavanele decorative.
Caracteristici principale ale produsului
- Chromasync™ – redare precisă a culorilor
- Extensie instalație luminoasă de 9m, cu 16 corpuri de iluminat
- Până la 50 lm per corp luminos
- Rezistent la apă (IP65)
- Durată lungă de viață (până la 50.000 de ore)
Sistem de lumini pentru acoperiș, instalare simplă
Fără cabluri electrice. Aceste lumini permanente sunt de joasă tensiune, ceea ce înseamnă că le poți conecta pur și simplu la orice priză exterioară. Atașează-le cu ușurință de-a lungul acoperișului sau al fațadelor, cu ajutorul benzii adezive sau al șuruburilor incluse, pentru instalare pe termen lung. Fiecare instalație luminoasă poate fi tăiată, astfel încât să le poți potrivi perfect în orice spațiu. În plus, lungimea fiecărei ghirlande este detectată automat, asigurând afișarea optimă a efectelor de lumină.
Lumină strălucitoare, culoare îndrăzneață
Îmbunătățite cu tehnologia noastră de ultimă generație Chromasync™, fiecare capsulă luminoasă oferă nuanțe intense sau nuanțe pastel delicate. Completate de LED-uri albe dedicate, care îți oferă cea mai amplă gamă de tonuri, de la calde la reci, capsulele luminoase permanente Festavia oferă o versatilitate de neegalat. Cu un flux luminos de 50 lumeni per corp, îți o oferă o strălucire uimitoare!
Iluminat de ultimă generație pentru consolidarea securității
Integrare perfectă cu ecosistemul Philips Hue Secure, inclusiv camere și senzori Secure. Setează exteriorul casei să se lumineze atunci când este detectată prezența cuiva. Ai văzut ceva suspect? Declanșează o alarmă luminoasă pentru a face luminile să clipească în nuanțe de roșu și să avertizeze potențialii intruși.
Concepute pentru orice vreme
Impermeabile, rezistente la intemperii și construite să reziste la capriciile vremii. Gata cu împachetatul și despachetatul după sărbători, Halloween sau orice altă sărbătoare. Cu o durată de viață lungă, de 50.000 de ore, le poți lăsa montate tot timpul anului și poți găsi și mai multe motive ca să îți luminezi locuința!
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Plastic