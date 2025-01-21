*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Piedestal de exterior Calla
Cu un exterior din oțel inoxidabil și lumină colorată, borna luminoasă inteligentă Calla oferă o notă de stil în exteriorul locuinței.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- Tensiune joasă
- Finisaj negru mat
- 105 x 252 mm
- PSU se vinde separat
Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setați ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.
Ușor de instalat și extins
Luminați aleile întunecate, creați puncte de atracție în amenajarea exteriorului sau creați o ambianță unică pe terasă. O puteți face singur, folosind spoturile sau bornele luminoase Hue. Produsele sunt bazate pe joasă tensiune, sunt sigure de utilizat și ușor de instalat. Gata cu complexitatea iluminatului exterior: creați și extindeți așa cum doriți.
Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
Bucurați-vă de seri lungi afară, terminați lucrările din grădină sau doar duceți gunoiul afară după apusul soarelui. Configurați luminile Philips Hue să se aprindă automat prin setarea programelor sau folosiți rutina apus/răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod puteți și să opriți sau să reduceți intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă mai faceți griji niciodată că ați lăsat lumina aprinsă.
Reglare fără instalare
Descoperiți reglarea lină garantată a intensității cu Philips Hue. Nici prea strălucitor. Nici prea întunecat. Exact așa cum trebuie. Pentru a diminua intensitatea luminoasă nu aveți nevoie de cabluri, de un electrician sau de instalație.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.
Dați culoare exteriorului cu 16 milioane de nuanțe
Cu produsele Philips Hue pentru iluminat exterior magia nu are limită. Puteți să vă jucați cu 16 milioane de culori și toate nuanțele de lumină albă pentru a crea efectul dorit. Puneți în evidență obiecte, copaci sau alei, pentru a crea un spațiu inedit. Folosiți aplicația Hue pentru a salva setările de lumină preferate. Ulterior, le puteți reapela oricând, cu o simplă atingere.
Lumină speciala pentru ocazii speciale
Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.
Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară
Construite din aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice rezistente, corpurile de iluminat exterior inteligente Philips Hue pot face față oricăror condiții meteorologice.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Aluminiu