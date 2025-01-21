*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Piedestal de iluminat de exterior Econic
Extindeți acum Hue la exterior. Piedestalul de iluminat Econic poate fi conectat la consola Hue existentă pentru ca dvs. să vă bucurați de toate avantajele, cum ar fi sistemul de comandă și programare de la distanță și posibilitatea de a crea orice ambianță doriți. Consola Hue nu este inclusă.
Caracteristici principale ale produsului
- White and color ambiance
- LED integrat
- Lumină albă și colorată
- Cu alimentare de la rețea
- Control inteligent cu Hue Bridge*
Lumină speciala pentru ocazii speciale
Spiritul sărbătorilor începe aici – cu lumină inteligentă! Folosiți luminile Philips Hue pentru a vă transforma locuința într-o experiență festivă: lumini roșii și verzi strălucitoare pentru Crăciun, culori pastelate pentru primăvară sau chiar o strălucire misterioasă purpurie pentru a crea cea mai bântuită casă din cartier de Halloween.
Relaxați-vă cu lumină variabilă de la alb cald la rece
Profitați mai mult de seri confortabile cu iluminatul pentru exterior Philips Hue. Setați ambianța potrivită în curte, pe balcon sau terasă și relaxați-vă. De la lumina albă caldă a soarelui de vară, la lumina rece și înghețată a iernii: puteți să vă bucurați de orice nuanță de lumină albă pe tot parcursul anului, în armonie cu starea dvs. sufletească.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectează luminile Philips Hue la Bridge și începe să descoperi posibilitățile nelimitate. Controlează luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugă întrerupătoare de interior la sistem pentru a modifica lumina. Programează temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Assistant pentru a-ți permite să controlezi luminile prin intermediul vocii.
Dați culoare exteriorului cu 16 milioane de nuanțe
Cu produsele Philips Hue pentru iluminat exterior magia nu are limită. Puteți să vă jucați cu 16 milioane de culori și toate nuanțele de lumină albă pentru a crea efectul dorit. Puneți în evidență obiecte, copaci sau alei, pentru a crea un spațiu inedit. Folosiți aplicația Hue pentru a salva setările de lumină preferate. Ulterior, le puteți reapela oricând, cu o simplă atingere.
Necesită o consolă Philips Hue
Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.
Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.
Bucurați-vă de seri lungi afară, terminați lucrările din grădină sau doar duceți gunoiul afară după apusul soarelui. Configurați luminile Philips Hue să se aprindă automat prin setarea programelor sau folosiți rutina apus/răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod puteți și să opriți sau să reduceți intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă mai faceți griji niciodată că ați lăsat lumina aprinsă.
Rezistență la intemperii (IP44)
Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.
Aluminiu de înaltă calitate și sticlă călită
Produsele sunt fabricate special pentru utilizare la exterior. Folosim aluminiu de înaltă calitate și sticlă călită pentru a asigura cea mai bună performanță în condiții de exterior, precum și utilizarea inteligentă a materialelor pentru a optimiza radiofrecvența.
Lumină intensă
Lampa Philips Hue oferă un flux luminos suficient pentru iluminarea plăcută a grădinii. Utilizați această lampă Philips Hue pentru a ilumina intrările, pentru a crea o ambianță mai plăcută și a îmbunătăți confortul grădinii prin crearea unei scene impresionante.
Setează luminile să te întâmpine când ajungi acasă
Bucurați-vă de confortul luminilor care se aprind automat atunci când ajungeți acasă și se sting atunci când plecați. Descărcați mașina și intrați în casă în confortul luminii potrivite. Utilizați senzorul pentru exterior Philips Hue sau setați aplicația Hue la modul Acasă sau Plecat pentru a aprinde luminile ori lăsați funcția de localizare geografică să facă acest lucru pentru dvs., fără a atinge niciun buton. E atât de simplu.
Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță
Luminați exteriorul casei dvs. și vedeți ce se întâmplă afară. Conectând luminile de exterior cu Hue Bridge, le puteți controla în orice mod doriți. Puteți controla luminile de exterior cu ajutorul senzorului de exterior Philips Hue sau al opțiunilor de control de la distanță din interior, cum ar fi aplicația Philips Hue ori cu ajutorul vocii (Amazon Alexa, Apple HomeKit sau Google Assistant). puteți configura programe de iluminat pentru a vă simula prezența. Controlați luminile de exterior din confortul casei dvs. sau din oricare altă locație.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Sticlă