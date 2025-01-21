*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Set de bază Essential: 3 becuri smart GU10 (345 lm) + întreruptor cu variator (dimmer switch)
Pășește în lumea iluminatului inteligent cu set de bază Philips Hue Essential, care oferă trei becuri cu lumină colorată și albă, cu intensitate reglabilă și nuanțe variate – de la tonuri calde, relaxante, până la lumini reci, ideale pentru concentrare. Atmosfera perfectă, exact cum îți dorești: lumină reglabilă, milioane de culori și scenarii inspirate, gata de folosit – sau personalizează-le după bunul plac! Conectează-te la Hue Bridge pentru a profita de o listă infinită de opțiuni. Controlează folosind vocea, aplicația sau orice accesoriu smart.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 345 de lumeni
- Lumină albă caldă și rece (2200-6500 K)
- Ajustabil până la o luminozitate de 2%
- Consolă Hue Bridge inclusă
- Dimmer switch inclus
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Control inteligent de la distanță al luminii
Aplicația Hue îți oferă control complet asupra luminilor tale, chiar și atunci când nu ești acasă. Aprinde și stinge luminile de la distanță doar cu ajutorul aplicației pentru a te asigura că locuința ta este luminată așa cum dorești.
Sincronizați-vă filmele, emisiunile TV, muzica și jocurile cu luminile inteligente
Duceți divertismentul la noi înălțimi sincronizând acțiunea de pe ecran sau ritmul muzicii cu luminile inteligente.* Alegeți modul în care doriți să sincronizați luminile cu filmul, muzica (inclusiv cu integrarea noastră Spotify!), emisiunile TV sau cu jocurile și urmăriți cum reacționează luminile color din spațiul dumneavoastră de divertisment. *Hue Bridge necesar
Instalare wireless ușoară
Designul cu alimentare cu baterie, wireless, al întrerupătorului cu variator Hue dimmer switch vă permite să îl montați oriunde cu banda adezivă inclusă. Demontați întrerupătorul de pe placa de perete și utilizați-l ca telecomandă sau atașați-l pe orice suprafață magnetică.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
50 x 55