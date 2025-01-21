Rezistență la intemperii (IP65)

Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP65: aceasta înseamnă că este protejată jeturilor de apă de joasă presiune. Este un nivel de protecție mai înalt decât IP44 și este utilizat în mod obișnuit atunci când corpurile de iluminat sunt aproape de sol sau necesită protecție mai înaltă ca urmare a anumitor condiții meteo.