*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
ST72 - Bec inteligent E27
Realizate manual din sticlă transparentă, becurile Lightguide sunt o piesă de excepție. Reflexiile din tubul interior și din înveliș se completează una pe cealaltă, creând un efect luminos unic, care complimentează perfect forma în stil vintage unică.
Caracteristici principale ale produsului
- Sticlă suflată manual
- Înveliș reflectorizant
- Tub interior strălucitor
- Lumină albă și colorată
- ⌀72 mm
Concepute pentru a fi expuse
Cu un tub interior strălucitor, finisaj lucios și forme unice, becurile Lightguide sunt simbolul stilului modern. Tubul interior poate străluci cu oricare dintre milioanele de culori de lumină, iar finisajul din sticlă reflectorizant face ca becul să strălucească și mai mult.
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Dimensiunile becului
Dimensiuni (LxÎxA)
72x168