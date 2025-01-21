Prim-plan cu partea frontală a Hue White and color ambiance Stâlp pentru exterior Turaco

Stâlp pentru exterior Turaco

Iluminați-vă porțile, aleile și marginile grădinii cu lumină albă și colorată reglabilă, cu ajutorul stâlpului înalt și subțire pentru exterior Turaco. Aduceți o lumină difuză și funcțională care să vă ghideze în spațiile exterioare. Sau setați lumina stâlpului la orice culoare pentru a adăuga accente decorative intrărilor și curților. Controlați Turaco fără efort cu aplicația Hue și asistenții inteligenți folosind Hue Bridge sau Bridge Pro. Conectivitatea la rețeaua Zigbee cu un Bridge înseamnă că nu există acces neautorizat la ecosistemul dvs. de iluminat inteligent. Compatibilitatea cu Matter permite o integrare mai simplă și perfectă cu dispozitive de la alte mărci.

Caracteristici principale ale produsului

  • Lumină albă și colorată reglabilă
  • Include un bec A60 de 1100 lumeni
  • Control vocal și prin aplicație
  • Compatibilitate cu Zigbee și Matter
  • Ideal pentru alei și peluze
Rezistență la intemperii (IP44)

Această instalație de iluminat pentru exterior Philips Hue este special concepută pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supusă unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acesteia. Nivelul de protecție IP este descris de cele două cifre: prima se referă la nivelul de protecție la praf, iar a doua la nivelul de protecție la apă. Această lampă este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Acest produs este cel mai utilizat și este ideal pentru utilizare generală la exterior.

Necesită o consolă Philips Hue

Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.

Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Produsele sunt fabricate special pentru utilizare în exterior. Folosim materiale de cea mai înaltă calitate pentru a asigura cea mai bună performanță în condiții de exterior, precum și utilizarea inteligentă a materialelor pentru a optimiza radiofrecvența.

Control inteligent, atât acasă, cât și de la distanță

Luminează exteriorul casei tale și vezi ce se întâmplă afară. Conectând luminile de exterior cu Hue Bridge, le poți controla în orice mod dorești. Poți controla luminile de exterior cu ajutorul opțiunilor de control de la distanță din interior, cum ar fi aplicația Philips Hue, sau cu ajutorul vocii (Amazon Alexa, Apple HomeKit sau Google Assistant). Poți configura programe de iluminat pentru a-ți simula prezența. Controlează luminile de exterior din confortul casei tale sau din oricare altă locație.

Înfrumusețați-vă curtea cu iluminat pentru exterior

Oferiți grădinii șansa de a străluci precum casa. Peste 16 milioane de culori și 50.000 de nuanțe de lumină albă caldă și rece vă permit să decorați exteriorul la fel ca interiorul, indiferent că iluminați aleea sau un punct din zona favorită a terasei.

Setați temporizatoarele pentru confortul dvs.

Bucurați-vă de seri lungi afară, terminați lucrările din grădină sau doar duceți gunoiul afară după apusul soarelui. Configurați luminile Philips Hue să se aprindă automat prin setarea programelor sau folosiți rutina apus/răsărit. Și, bineînțeles, în acest mod puteți și să opriți sau să reduceți intensitatea luminilor. Nu trebuie să vă mai faceți griji niciodată că ați lăsat lumina aprinsă.

Setează luminile să te întâmpine când ajungi acasă

Bucurați-vă de confortul luminilor care se aprind automat atunci când ajungeți acasă și se sting atunci când plecați. Descărcați mașina și intrați în casă în confortul luminii potrivite. Setați aplicația Hue la modul Acasă sau Plecat pentru a aprinde luminile sau lăsați funcția de localizare geografică să facă acest lucru pentru dvs., fără a atinge niciun buton. Este atât de simplu.

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Antracit

  • Material

    Aluminiu

