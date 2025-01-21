Designul arhitectural premium și iluminatul inteligent se combină în coloana Signe în gradient de culoare. Acesta este expresia designului elegant, menit să se integreze perfect în arhitectura casei tale cu un rafinament discret. Plasează profilul său minimalist, ultra-subțire, vertical lângă pereții din sufragerie, dormitor sau biroul de acasă, conecteaz-o la priză și lasă lumina să scoată în evidență caracteristicile camerei. Tehnologia avansată Gradient inundă blând pereții cu gradienți de lumină pentru a da căldură și profunzime spațiului. Tranziție ușoară între tonurile de alb cald pentru o ambianță relaxantă și gradienți de culoare delicați, decorativi, pentru a crea atmosferă. Coloana Signe gradient este realizată din aluminiu negru proiectat cu precizie, care creează un aspect rafinat, selecționat cu grijă. Premiata aplicație Hue îți oferă control inteligent, automatizări și scene personalizate, adaptate perfect stilului tău de viață.