Asistență
Prim-plan cu partea frontală a Hue White and color ambiance Tub luminos Play Gradient compact

Tub luminos Play Gradient compact

Folosind un tub luminos gradient, compact, de culoare albă, puteți înfrumuseța spațiul cu un amestec de culori diferite. Rotiți tubul luminos pentru a orienta perfect valul de lumină bogată și puternică. Doar pentru iluminatul pe șină Perifo.

Caracteristici principale ale produsului

  • Durată de viață de ± 10 ani
  • Compatibilitate cu Bluetooth și Hue Bridge
  • Amestecă lumina albă și colorată
  • 740 lumeni
  • 12 wați
Vizualizați toate specificațiile produselor
Găsiți un manual de produs
Necesită o consolă Philips Hue

Necesită o consolă Philips Hue

Conectați luminile Philips Hue la consolă pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue.

Specificații

Design și finisaj

  • Culoare

    Alb

  • Material

    Metal

    materiale sintetice

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Ce este acceptat?

Altul

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate