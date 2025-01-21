*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Tub luminos Play Gradient compact
Folosind un tub luminos gradient, compact, de culoare albă, puteți înfrumuseța spațiul cu un amestec de culori diferite. Rotiți tubul luminos pentru a orienta perfect valul de lumină bogată și puternică. Doar pentru iluminatul pe șină Perifo.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Compatibilitate cu Bluetooth și Hue Bridge
- Amestecă lumina albă și colorată
- 740 lumeni
- 12 wați
Necesită o consolă Philips Hue
Conectați luminile Philips Hue la consolă pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Metal
materiale sintetice