Divertisment pentru acasă inovator

Philips Hue este singura marcă de iluminat inteligent care poate sincroniza cu ușurință luminile inteligente color cu filmele și jocurile video, pentru un divertisment pentru acasă palpitant. Tehnologia inovatoare Hue Sync capturează conținutul pe care îl vizionezi sau pe care îl joci și îl transformă imediat într-un scenariu de lumini pentru a crea o experiență colorată în întreaga încăpere.