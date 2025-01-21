*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Tub luminos Play Gradient mare
Aduceți cinematograful acasă cu tubul luminos Play gradient mare în alb. Așezați sau montați sub un televizor pentru a proiecta un amestec de lumină colorată. Rotiți tubul pentru a străluci în orice direcție - completează perfect lumina înconjurătoare.
Caracteristici principale ale produsului
- Durată de viață de ± 10 ani
- Pentru televizoare de 60” și mai mari
- Îmbină armonios lumina albă și colorată
- Necesită Philips Hue Bridge și Hue Sync Box
- Include sursa de alimentare
Integrare perfectă a culorilor
Combinați fără probleme și simultan lumini de culori diferite într-o singură lampă. Culorile se îmbină în mod natural, proiectând lumina pe perete pentru a crea un efect unic în spatele televizorului.
Efecte de lumină înconjurătoare
Experimentați magia luminii înconjurătoare! Tubul luminos Play Gradient reacționează la conținutul de pe întregul ecran în timp real, creând o experiență captivantă de vizionare și de joc. Asociați cu alte lumini colorate Philips Hue pentru un efect cu adevărat captivant.Necesită Philips Hue Play HDMI Sync Box și consola Hue Bridge (comercializate separat).
Divertisment pentru acasă inovator
Philips Hue este singura marcă de iluminat inteligent care poate sincroniza cu ușurință luminile inteligente color cu filmele și jocurile video, pentru un divertisment pentru acasă palpitant. Tehnologia inovatoare Hue Sync capturează conținutul pe care îl vizionezi sau pe care îl joci și îl transformă imediat într-un scenariu de lumini pentru a crea o experiență colorată în întreaga încăpere.
Design polivalent, de înaltă calitate
Fabricat din materiale rezistente și de înaltă calitate, tubul luminos Play Gradient poate fi așezat pe orizontală la baza televizorului sau chiar montat în partea inferioară a unui suport de televizor sau deasupra pe un raft. Indiferent de locație, răspândește o lumină colorată, strălucitoare și îndrăzneață, în tonuri graduale.
Inundați peretele în tonuri graduale de lumină
Rotiți tubul luminos la 340 grade pentru a direcționa combinația de lumină colorată oriunde doriți, creând un potop de lumină indirectă, care nu se reflectă în ecranul televizorului.
Două dimensiuni, pentru o potrivire perfectă
Tubul luminos Play Gradient este disponibil în două dimensiuni. Tubul luminos compact este recomandat pentru televizoarele de până la 55 inch, în timp ce tubul luminos mare este recomandat pentru televizoarele de 60 inch și mai mari.
Necesită aplicația mobilă Hue Sync și consola Hue Bridge
Tubul luminos Play Gradient de la Philips Hue necesită Philips Hue Play HDMI Sync Box, aplicația mobilă Hue Sync și o consolă Hue Bridge. Consola Bridge vă permite, de asemenea, să adăugați până la 50 lumini și accesorii în întreaga locuință, să creați temporizatoare și rutine și să controlați luminile de oriunde, din interiorul sau de la exteriorul locuinței, cu aplicația Hue. Philips Hue Play HDMI Sync Box și consola Hue Bridge se comercializează separat.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Metal
Plastic