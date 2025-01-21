Lumânare B39 - Bec inteligent LED E14
Stilul tradițional se îmbină cu iluminatul inteligent modern cu becul lumânare Philips Hue cu lumină albă caldă. Bucură-te de lumina albă caldă și plăcută pentru o atmosferă perfectă și un decor complet. Luminozitatea becului poate fi reglată la 2% din luminozitatea totală, pentru o strălucire blândă. Becul este acum mai eficient energetic decât generația anterioară, iar compatibilitatea cu Matter asigură o conectivitate perfectă cu alte dispozitive inteligente pentru casă. Obține control fără efort prin aplicația Hue sau comenzile vocale cu un asistent inteligent. Deblochează și mai multe funcții de lumină inteligentă cu Hue Bridge — control la distanță de casă, automatizări și prezență imitată.
Caracteristici principale ale produsului
- Până la 470 de lumeni
- Lumină albă caldă plăcută
- Ajustabil până la o luminozitate de 0,2%
- Control vocal și prin aplicație
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă plăcută
Becurile și instalațiile de iluminat Hue utilizează o lumină albă plăcută. Reglabile de la lumină naturală strălucitoare până la lumină de veghe estompată, aceste lumini inteligente vă permit să vă inundați locuința cu nivelul potrivit de lumină caldă, atunci când aveți nevoie.
Deblocați suita completă de funcții de iluminare inteligentă cu Hue Bridge
Hue Bridge deblochează funcțiile care fac ca iluminatul inteligent să fie cu adevărat inteligent – control din afara casei, control vocal, iluminat automatizat și multe altele. Adăugați un Hue Bridge la configurația dvs. pentru a crea experiențe captivante, pentru a beneficia de o tehnologie sigură și fiabilă și multe altele. Hue Bridge este cheia către un iluminat inteligent așa cum nu ați mai văzut până acum.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Formă lampă
Lumânare nedirecțională
Soclu
E14
Intensitate luminoasă reglabilă
Da