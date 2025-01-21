Stilul tradițional se îmbină cu iluminatul inteligent modern cu becul lumânare Philips Hue cu lumină albă caldă. Bucură-te de lumina albă caldă și plăcută pentru o atmosferă perfectă și un decor complet. Luminozitatea becului poate fi reglată la 2% din luminozitatea totală, pentru o strălucire blândă. Becul este acum mai eficient energetic decât generația anterioară, iar compatibilitatea cu Matter asigură o conectivitate perfectă cu alte dispozitive inteligente pentru casă. Obține control fără efort prin aplicația Hue sau comenzile vocale cu un asistent inteligent. Deblochează și mai multe funcții de lumină inteligentă cu Hue Bridge — control la distanță de casă, automatizări și prezență imitată.