Set de start panou perete hexagonal
Panouri Nanoleaf ce funcționează cu Philips Hue prin modulul de lampă de perete. Controlează-ți panourile în aplicația Hue alături de celelalte lumini. Disponibil doar dacă e achiziționat cu modulul de lampă de perete Hue. Nu se vinde separat.
Caracteristici principale ale produsului
- Panouri lumină Nanoleaf
- Funcționează cu Philips Hue prin modulul de lampă de perete
- Control în aplicația Hue, voce și accesorii
Scenarii dinamice de lumină
Amplificați ambianța momentelor speciale cu lumină vie. Folosiți scenarii dinamice pentru a crea starea de spirit perfectă în orice situație.
Specificații
Caracteristicile unui bec
Caracteristicile unui bec
Intensitate luminoasă reglabilă
Da