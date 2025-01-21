Prim-plan cu partea frontală a Lămpi de perete Set start panou perete triunghiular

Set start panou perete triunghiular

Panouri Nanoleaf ce funcționează cu Philips Hue prin modulul de lampă de perete. Controlează-ți panourile în aplicația Hue alături de celelalte lumini. Disponibil doar dacă e achiziționat cu modulul de lampă de perete Hue. Nu se vinde separat.

Caracteristici principale ale produsului

  • Panouri lumină Nanoleaf
  • Funcționează cu Philips Hue prin modulul de lampă de perete
  • Control în aplicația Hue, voce și accesorii
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Scenarii dinamice de lumină

Scenarii dinamice de lumină

Amplificați ambianța momentelor speciale cu lumină vie. Folosiți scenarii dinamice pentru a crea starea de spirit perfectă în orice situație.

Specificații

Caracteristicile unui bec

  • Intensitate luminoasă reglabilă

    Da

Design și finisaj

Rezistență

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

Caracteristicile fotometrice

Diverse

Dimensiunile și greutatea ambalajului

Dimensiunile și greutatea produsului

Service

Specificații tehnice

Bec

Ce este acceptat?

Altul