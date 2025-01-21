*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bandă luminoasă Hue Solo de 10 metri
Transformați-vă locuința și starea de spirit cu o experiență de iluminat genială. Ușor de instalat, banda luminoasă Philips Hue Solo de 10 metri oferă un flux luminos uimitor de 1700 de lumeni, pentru a vă bucura de o locuință mai luminoasă. Echipată cu LED-uri RGBWW, această bandă luminoasă creează culori pure și o lumină albă la fel de pură. Este concepută cu accentul pe siguranță. Banda luminoasă vă oferă o interacțiune confortabilă. Fiecare bandă luminoasă Philips Hue este oferită cu o garanție de 2 ani.
Caracteristici principale ale produsului
- Flexibilă, ajustabilă și neextensibilă
- Control prin intermediul aplicației noastre premiate
- LED-uri RGBWW și până la 1700 de lumeni
- 10 metri
- Manșon de protecție din silicon
Controlează luminile prin intermediul vocii
Atunci când ești conectat la consola Hue Bridge, luminile tale pot fi asociate cu Alexa, Apple HomeKit și Google Assistant și poți controla luminile prin intermediul vocii. Comenzile vocale simple îți permit să aprinzi și să stingi luminile, să reduci sau să crești intensitatea luminilor și chiar să creezi o scenă luminoasă.
Personalizați setările din aplicație
Personalizați-vă experiența de divertisment media. Utilizați aplicația pentru a modifica setările de iluminat, cum ar fi luminozitatea și viteza efectelor, și definiți setările de pornire implicite.
Controlați lumina așa cum doriți
Conectați luminile Philips Hue la Bridge și începeți să descoperiți posibilitățile nelimitate. Controlați luminile de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue sau adăugați întrerupătoare la sistem pentru a activa luminile. Programați temporizatoare, notificări, alarme și multe altele pentru a beneficia de experiența completă oferită de Philips Hue. Philips Hue funcționează chiar și cu Amazon Alexa, Apple Homekit și Google Home pentru a permite controlul luminilor prin comandă vocală.
Adaugă întrerupătoare, senzori inteligenți și multe altele
Îmbunătățiți-vă sistemul de iluminat inteligent Hue cu diverse accesorii, inclusiv întrerupătoare inteligente cu variator și senzori de mișcare. Conectați până la 12 accesorii pe o consolă Hue Bridge și automatizați-vă integral locuința.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Culoare (culori)
Multi Color
Material
silicon