Transformă spațiile exterioare cu ajutorul luminii

Indiferent dacă plouă sau este soare, inundă exteriorul casei tale cu lumină, în orice anotimp. Alege dintre milioane de culori vibrante care se potrivesc cu atmosfera sau nuanțe de alb natural pentru a crea ambianța perfectă. Inundă cu lumină aleile, terasele și plantele. Tehnologia Chomasync™ oferă precizie și îmbinare uniformă a culorilor pentru a crea gradiente perfecte de culoare în fiecare colț. Alege scenarii de lumină personalizabile și efecte dinamice pentru a transforma timpul petrecut în grădină în momente magice. Perfecte pentru balcon sau treptele de la intrare, aceste benzi luminoase rezistente la intemperii se alimentează ușor de la priză, cu unitatea de încărcare de joasă tensiune inclusă.