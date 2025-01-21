*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Bandă luminoasă Neon pentru exterior, 5 m
Adaugă o strălucire jucăușă spațiului exterior cu banda luminoasă neon pentru exterior. Tehnologia Chromasync™ oferă o potrivire de precizie a culorilor pentru a obține gradiente frumoase pe terasă, pe alei și pe plante. Alege să te bucuri de lumină albă naturală strălucitoare și autentică în orice nuanță naturală, pentru iluminat practic în exterior. Scenariile de lumină personalizabile și efectele dinamice creează ambianța perfectă pentru fiecare moment petrecut în aer liber. Montajul este simplu — conectează la o priză standard folosind sursa de alimentare de joasă tensiune inclusă sau integreaz-o în configurația de joasă tensiune existentă.
Caracteristici principale ale produsului
- Scene și efecte personalizabile
- Chromasync™ – distribuție uniformă a culorilor
- Lumină albă naturală, strălucitoare
- 1100 lumeni
- Control vocal și prin aplicație
Obține control total, fără efort
Indiferent dacă vrei să creezi o atmosferă de poveste pentru o petrecere în curtea din spate, să obții efectele potrivite pentru o cină pe terasă sau pur și simplu să controlezi benzile luminoase pentru a te ajuta să îți desfășori activitățile — poți face totul fără efort folosind aplicația Hue sau comenzile vocale. Integrează benzile luminoase în ansamblul iluminatului exterior Philips Hue folosind un Hue Bridge Pro. Bridge Pro îți oferă, de asemenea, control asupra benzilor luminoase din întreaga locuință, de oriunde din lume, și îți permite să programezi automatizări.
Creează o oază de neon
Curbează, modelează și lasă-te inspirat. Banda luminoasă de exterior Neon are un design flexibil care îți poate transforma curtea din spate sau din față într-un paradis jucăuș cu strălucirea sa vibrantă de neon. Creată pentru a atrage privirile, folosește lumina sa pentru a crea atmosfera perfectă, de la una relaxată de lounge până la o petrecere dansantă sub stele! Tehnologia Chromasync™ asigură o potrivire precisă a culorilor, pentru a reda gradiente neon spectaculoase pe copaci, plante, fântâni și pereții grădinii. Rezistentă la intemperii și ușor de instalat — conectează această bandă luminoasă la o priză standard folosind sursa de alimentare de joasă tensiune inclusă.
Transformă serile liniștite cu o lumină albă clară și strălucitoare.
Bucură-te de lumină naturală după apus cu benzile luminoase pentru exterior. Luminează-ți curtea sau terasa cu tonuri clare de alb, oferite de LED-uri dedicate în alb neutru sau alb cald. Perfecte pentru grădinăritul nocturn, sport după lăsarea întunericului sau pregătirea grătarului, aceste benzi luminoase oferă un iluminat funcțional potrivit pentru orice activitate în aer liber. Indiferent de oră, curtea ta exterioară va străluci mai tare ca niciodată!
Transformă spațiile exterioare cu ajutorul luminii
Indiferent dacă plouă sau este soare, inundă exteriorul casei tale cu lumină, în orice anotimp. Alege dintre milioane de culori vibrante care se potrivesc cu atmosfera sau nuanțe de alb natural pentru a crea ambianța perfectă. Inundă cu lumină aleile, terasele și plantele. Tehnologia Chomasync™ oferă precizie și îmbinare uniformă a culorilor pentru a crea gradiente perfecte de culoare în fiecare colț. Alege scenarii de lumină personalizabile și efecte dinamice pentru a transforma timpul petrecut în grădină în momente magice. Perfecte pentru balcon sau treptele de la intrare, aceste benzi luminoase rezistente la intemperii se alimentează ușor de la priză, cu unitatea de încărcare de joasă tensiune inclusă.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Alb
Culoare (culori)
Multi Color
Material
silicon