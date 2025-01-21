Spoturi/pivoturi încastrate în sol Puled 4,6 W GU10
Acest spot luminos autentic Philips Puled de culoare neagră adaugă un aspect fermecător grădinii dumneavoastră noaptea. Proiectează o lumină albă caldă, dând viață grădinii pentru cină în familie sau întâlniri în aer liber.
Caracteristici principale ale produsului
- 2700 K
- Negru
- Rezistent la apă
Iluminat decorativ de exterior
Lumina exterioară poate îmbunătăți aspectul grădinii sau al spațiului exterior, iluminând caracteristici care atrag privirea, luminând alei cu stil sau creând ambianța perfectă pentru acele seri memorabile cu prietenii și familia. De aceea Philips a creat myGarden, o gamă de corpuri de iluminat de exterior, frumoase, decorative, șic și funcționale, pentru a vă ajuta să valorificați la maximum spațiul exterior în stilul dvs. propriu.
Lumină albă caldă plăcută
Creează o atmosferă plăcută cu lumina albă caldă. Iluminare inteligentă care se adaptează, pur și simplu, activităților tale zilnice
Proiectat pentru utilizare în exterior - rezistență la apă IP44
Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a i se asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP44: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.
Aluminiu de înaltă calitate și sticlă adevărată
Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noapte de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și sticlă adevărată.
Spot reglabil
Direcționați lumina în zona dorită prin simpla rotire sau înclinare a spotului.
Ușor de setat pentru fiecare destinație
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru
Material
Aluminiu
Sticlă