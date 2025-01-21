*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Plafonieră Devote Hue S subțire
Lumină perfect uniformă, puternică. Această plafonieră rotundă, subțire, cu LED, oferă milioane de nuanțe de alb și lumină colorată într-un cadru sintetic, elegant, de culoare albă. Designul său semi-încastrat oferă intensitate, iar simplitatea sa îl face o alegere sofisticată pentru orice cameră.
Caracteristici principale ale produsului
- Distribuție uniformă a luminii
- ⌀ 29,1 cm
- Până la 2000 de lumeni
- Alb mat sintetic
Controlați luminile prin intermediul vocii*
Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.
Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.
Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă plăcută
Becurile și instalațiile de iluminat Hue utilizează o lumină albă plăcută. Reglabile de la lumină naturală strălucitoare până la lumină de veghe estompată, aceste lumini inteligente vă permit să vă inundați locuința cu nivelul potrivit de lumină caldă, atunci când aveți nevoie.
Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Alb
Material
Plastic