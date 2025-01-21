*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.
Cameră Secure 2K cu cablu
Protejează ceea ce contează cel mai mult cu ajutorul camerei de securitate Hue 2K cu cablu, de culoare neagră. Videoclipurile excelente și extrem de clare în 2K – datorită densității ridicate a pixelilor – îți permit să vezi fiecare detaliu, indiferent dacă este zi sau noapte. Construite pentru aplicații de interior și de exterior și echipate cu detectare inteligentă a mișcării, aceste camere îți supraveghează locuința 24/7. În plus, funcționează perfect cu luminile Hue, pentru a declanșa alarme luminoase sau a aprinde luminile atunci când orice activitate este detectată – transformând întregul sistem de iluminat într-un aliat inteligent pentru menținerea securității.
Caracteristici principale ale produsului
- Integrare perfectă cu luminile Philips Hue
- Primește alerte atunci când este detectată mișcarea
- Video 2K pentru a vedea clar fiecare detaliu
- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Cablat pentru alimentare continuă
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Un Bridge vă oferă o suită completă de caracteristici de securitate inteligentă a locuinței: alarme luminoase și acustice, automatizarea prezenței mimice și capacitatea de a vă extinde configurația de securitate sau de iluminat inteligent a locuinței.
Monitorizați-vă locuinţa
Primiți notificări direct pe dispozitivul dvs. mobil de fiecare dată când camera Secure detectează mișcare. Creați zone de activitate sau de pachete pentru a fi alertat în funcție de ceea ce declanșează mișcarea, cum ar fi o persoană, un animal, un vehicul sau un pachet.
Lăsați impresia că sunteți acasă
Folosiți camera Secure cu automatizarea prezenței mimice și funcția de comunicare în ambele sensuri pentru a adăuga un nivel de securitate la locuința dvs. și pentru a vă asigura liniștea.
Specificații
Dimensiunile și greutatea ambalajului
Dimensiunile și greutatea ambalajului
EAN/UPC - produs
8721103045027
Greutate netă
504,3 g
Greutate brută
857,7 g
Înălțime
140 mm
Lungime
146 mm
Lățime
176 mm
Număr material (12NC)
929004258401