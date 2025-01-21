Cameră cu baterie Secure 2K
Protejează ceea ce contează cel mai mult cu ajutorul camerei de securitate Hue 2K cu baterie, de culoare neagră. Videoclipurile excelente și extrem de clare în 2K HD – datorită densității ridicate a pixelilor – îți permit să vezi fiecare detaliu, indiferent dacă este zi sau noapte. Construite pentru aplicații de interior și de exterior și echipate cu detectare inteligentă a mișcării, aceste camere îți supraveghează locuința 24/7. În plus, funcționează perfect cu luminile Hue, pentru a declanșa alarme luminoase sau a aprinde luminile atunci când orice activitate este detectată – transformând întregul sistem de iluminat într-un aliat inteligent pentru menținerea securității.
Caracteristici principale ale produsului
- Integrare perfectă cu luminile Philips Hue
- Primește alerte atunci când este detectată mișcarea
- Video 2K pentru a vedea clar fiecare detaliu
- Pentru utilizare în interior și în exterior
- Baterie reincarcabila
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Un Bridge vă oferă o suită completă de caracteristici de securitate inteligentă a locuinței: alarme luminoase și acustice, automatizarea prezenței mimice și capacitatea de a vă extinde configurația de securitate sau de iluminat inteligent a locuinței.
Monitorizați-vă locuinţa
Primiți notificări direct pe dispozitivul dvs. mobil de fiecare dată când camera Secure detectează mișcare. Creați zone de activitate sau de pachete pentru a fi alertat în funcție de ceea ce declanșează mișcarea, cum ar fi o persoană, un animal, un vehicul sau un pachet.
Lăsați impresia că sunteți acasă
Folosiți camera Secure cu automatizarea prezenței mimice și funcția de comunicare în ambele sensuri pentru a adăuga un nivel de securitate la locuința dvs. și pentru a vă asigura liniștea.
Specificații
Design și finisaj
Design și finisaj
Culoare
Negru