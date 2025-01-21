Protejează ceea ce contează cel mai mult cu ajutorul camerei de securitate Hue 2K cu cablu, de culoare albă. Videoclipurile excelente și extrem de clare în 2K – datorită densității ridicate a pixelilor – îți permit să vezi fiecare detaliu, indiferent dacă este zi sau noapte. Construite pentru aplicații de interior și de exterior și echipate cu detectare inteligentă a mișcării, aceste camere îți supraveghează locuința 24/7. În plus, funcționează perfect cu luminile Hue, pentru a declanșa alarme luminoase sau a aprinde luminile atunci când orice activitate este detectată – transformând întregul sistem de iluminat într-un aliat inteligent pentru menținerea securității.