Cameră Secure 2K pentru desktop
Securizează-ți spațiul interior cu camera Philips Hue 2K Secure pentru desktop, de culoare neagră. Bucură-te de rezoluție clară 2K, pentru filmări excelente, zi și noapte. Designul său compact se integrează perfect în casa ta. Detecția inteligentă a mișcării și sistemul audio bidirecțional te mențin conectat, oriunde ai fi. Când detectează mișcare, luminile Hue se aprind în modul de alertă, luminând casa pentru siguranță sporită.
Caracteristici principale ale produsului
- Integrare perfectă cu luminile Philips Hue
- Primește alerte atunci când este detectată mișcarea
- Video 2K pentru a vedea clar fiecare detaliu
- Suport de birou elegant și compact inclus
Obțineți totul cu Philips Hue Bridge
Un Bridge vă oferă o suită completă de caracteristici de securitate inteligentă a locuinței: alarme luminoase și acustice, automatizarea prezenței mimice și capacitatea de a vă extinde configurația de securitate sau de iluminat inteligent a locuinței.
Monitorizați-vă locuinţa
Primiți notificări direct pe dispozitivul dvs. mobil de fiecare dată când camera Secure detectează mișcare. Creați zone de activitate sau de pachete pentru a fi alertat în funcție de ceea ce declanșează mișcarea, cum ar fi o persoană, un animal, un vehicul sau un pachet.
Lăsați impresia că sunteți acasă
Folosiți camera Secure cu automatizarea prezenței mimice și funcția de comunicare în ambele sensuri pentru a adăuga un nivel de securitate la locuința dvs. și pentru a vă asigura liniștea.
Specificații
Design și finisaj
Culoare
Negru