lumină naturală

Lămpi și instalații

Lumina naturală corectă

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Control inteligent cu Hue Bridge
Disponibil pentru interior și în exterior
Sursă de lumină inclusă

Lămpi și instalații Hue

Bara luminoasă Philips Hue Play

Bara luminoasă Philips Hue Play

Bucurați-vă de experiența completă, plină de culoare a luminilor inteligente cu bara luminoasă Hue Play – metoda perfectă de a completa dispozitivele media.

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Veioze

Veioze

Lămpi de perete

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Spoturi

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Lămpi de podea

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Lumini alei

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Lămpi de tavan

Lămpi de tavan

Lămpi suspendate

Lămpi suspendate

Lămpi încastrate

Lămpi încastrate

Casă dulce Hue

Casă dulce Hue

Iluminatul Friends of Hue

Iluminat inteligent Hue

Iluminatul inteligent întâlnește designul de lux

O alegere mai bună pentru modelele de lămpi atunci când decorați locuința. Dacă vedeți sigla Friends of Hue, înseamnă că sunt compatibile cu Hue.

Produsele partenere sunt disponibile doar pe anumite piețe.

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Explorați benzile luminoase

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