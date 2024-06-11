O alegere mai bună pentru modelele de lămpi atunci când decorați locuința. Dacă vedeți sigla Friends of Hue, înseamnă că sunt compatibile cu Hue.
Produsele partenere sunt disponibile doar pe anumite piețe.
Control inteligent cu Hue Bridge
Disponibil pentru interior și în exterior
Sursă de lumină inclusă
Lămpi și instalații Hue
Bara luminoasă Philips Hue Play
Bucurați-vă de experiența completă, plină de culoare a luminilor inteligente cu bara luminoasă Hue Play – metoda perfectă de a completa dispozitivele media.
Casă dulce Hue
Iluminatul Friends of Hue
Iluminatul inteligent întâlnește designul de lux
O alegere mai bună pentru modelele de lămpi atunci când decorați locuința. Dacă vedeți sigla Friends of Hue, înseamnă că sunt compatibile cu Hue.