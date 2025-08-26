Toate produsele Hue urmează aceeași configurare simplă a codului QR, astfel încât să puteți scana și configura toate dispozitivele dvs. Hue în același timp.
Cum se configurează un Hue Bridge Pro
Citiți aici mai întâi!
1. Nu conectați încă Bridge-ul.
Va trebui să scanați codul său QR, așa că păstrați-l la îndemână.
2. Aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat?
Păstrați-le pe toate împreună! Veți scana toate codurile lor QR în aceeași etapă.
3. Aveți aplicația Hue?
Descărcați-l în magazinul de aplicații al telefonului dvs.
Instrucțiuni de configurare Bridge Pro
1. Deschideți aplicația Hue.
Dacă l-ați deschis pentru prima dată, veți fi întrebat dacă doriți să adăugați un Bridge. Atingeți Da.
Dacă ați apăsat pe Omitere, nu vă faceți griji! Deschideți Setări, atingeți Dispozitive, apoi atingeți pictograma albastră plus (+).
2. Scanați codul QR.
După ce a fost scanat cu succes, atingeți Următorul.
Notă: dacă produsul tău nu are un cod QR, atinge Am nevoie de ajutor, selectează Fără cod QR și alege Bridge pro.
3. Selectați cum doriți să conectați Hue Bridge Pro, prin Wi-Fi (în acest caz, nu utilizați cablul Ethernet furnizat) sau utilizând cablul Ethernet.
Alimentează Hue Bridge Pro cu cablul de alimentare USB-C furnizat, iar aplicația te va ghida pe parcursul pașilor finali.
Aveți nevoie de ajutor?
Răsfoiți întrebările frecvente sau contactați asistența.
Citiți Întrebări frecvente Hue Bridge >
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.