Hue Bridge este conectat și adăugat la aplicația Hue?

Hue Bridge ar trebui să fie deja cuplat la rețea, conectat la Wi-Fi și adăugat la aplicația dvs. Hue. Dacă nu ați făcut încă acest lucru, instalați mai întâi Hue Bridge.

Aflați cum se configurează Hue Bridge

Ați instalat întrerupătorul Hue Tap?

Dacă nu sunteți sigur cu privire la instalare, consultați manualul furnizat împreună cu întrerupătorul Hue Tap.