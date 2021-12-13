Cu Hue Bridge, veți avea acces la întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent – iar conectarea unui întrerupător Hue Tap este simplă.
Ghid de configurare
Cum se configurează un întrerupător Hue Tap
Conectarea cu Hue Bridge
Înainte de a începe configurarea
Hue Bridge este conectat și adăugat la aplicația Hue?
Hue Bridge ar trebui să fie deja cuplat la rețea, conectat la Wi-Fi și adăugat la aplicația dvs. Hue. Dacă nu ați făcut încă acest lucru, instalați mai întâi Hue Bridge.
Aflați cum se configurează Hue Bridge
Ați instalat întrerupătorul Hue Tap?
Dacă nu sunteți sigur cu privire la instalare, consultați manualul furnizat împreună cu întrerupătorul Hue Tap.
Configurarea unui întrerupător Hue Tap
- Deschideți aplicația Hue.
- Accesați fila Setări și atingeți Accesorii.
4. Atingeți Adăugare accesoriu.
4. Atingeți întrerupătorul Hue Tap și urmați instrucțiunile de pe ecran.
5. După ce aplicația Hue a găsit întrerupător Hue Tap, veți putea selecta ce cameră sau zonă controlează întrerupătorul Hue Tap, precum și ce fac butoanele.
Aveți nevoie de ajutor?
Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru configurarea întrerupătorului Hue Tap, răsfoiți întrebările noastre frecvente sau contactați centrul de asistență Philips Hue.
Întrebări frecvente despre întrerupătorul Hue Tap
