Asistență

Ghid de configurare

Cum se configurează un întrerupător Hue Tap

Conectarea cu Hue Bridge

Cu Hue Bridge, veți avea acces la întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent – iar conectarea unui întrerupător Hue Tap este simplă.

Înainte de a începe configurarea

Hue Bridge este conectat și adăugat la aplicația Hue?

Hue Bridge ar trebui să fie deja cuplat la rețea, conectat la Wi-Fi și adăugat la aplicația dvs. Hue. Dacă nu ați făcut încă acest lucru, instalați mai întâi Hue Bridge.

Aflați cum se configurează Hue Bridge

Ați instalat întrerupătorul Hue Tap?

Dacă nu sunteți sigur cu privire la instalare, consultați manualul furnizat împreună cu întrerupătorul Hue Tap.

Configurarea unui întrerupător Hue Tap

  1. Deschideți aplicația Hue.
  2. Accesați fila Setări și atingeți Accesorii.
Setări

4. Atingeți Adăugare accesoriu.

Adăugare accesoriu

4. Atingeți întrerupătorul Hue Tap și urmați instrucțiunile de pe ecran.

5. După ce aplicația Hue a găsit întrerupător Hue Tap, veți putea selecta ce cameră sau zonă controlează întrerupătorul Hue Tap, precum și ce fac butoanele.

Întrerupătorul Hue Tap

Aveți nevoie de ajutor?

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru configurarea întrerupătorului Hue Tap, răsfoiți întrebările noastre frecvente sau contactați centrul de asistență Philips Hue.

Întrebări frecvente despre întrerupătorul Hue Tap 

Accesați secțiunea de Asistență

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate