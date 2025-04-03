Asistență

Cum să configurați un bec sau o lampă Hue

Toate produsele Hue urmează aceeași configurare simplă a codului QR, astfel încât să puteți scana și configura toate dispozitivele dvs. Hue în același timp.

Citiți aici mai întâi!

1. Nu instalați încă luminile.
Va trebui să le scanați codurile QR, așa că păstrați-le la îndemână.

2. Aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat?
Păstrați-le pe toate împreună! Veți scana toate codurile lor QR în aceeași etapă.

3. Aveți aplicația Hue?
Descărcați-o din magazinul de aplicații al telefonului dvs.

Descărcați din app store Găsiți în Google Play
Conectarea cu un Hue Bridge
Conectarea fără un Hue Bridge

Conectarea cu un Hue Bridge

Instrucțiuni de configurare a becului și lămpii

Bridge-ul dvs. ar trebui să fie conectat și adăugat la aplicația dvs. Hue. 

Nu ați făcut asta încă? Aflați cum să configurați Hue Bridge.

 

1. Deschideți aplicația Hue.

2. În fila Acasă, atingeți pictograma cu trei puncte (…). Apoi, atingeți Adăugare dispozitive

Aplicația Hue afișează fila Acasă cu indicator peste pictograma cu trei puncte, aplicația Hue afișează meniul cu trei puncte cu indicator peste Adăugare dispozitive

Notă: De asemenea, puteți deschide fila Setări și apoi atingeți Dispozitive. Atingeți pictograma albastră plus (+) din colțul din dreapta sus.

Aplicația Hue afișează fila Setări cu indicator peste Dispozitive, aplicația Hue afișează meniul Dispozitive cu indicator peste pictograma albastră plus (+)

3. Alegeți o cameră la care să adăugați butonul inteligent.

Aplicația Hue afișează ecranul Adăugare dispozitive la cameră, instruind utilizatorul să aleagă o cameră

4. Scanați codul QR.
     Dacă aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat, scanați-le și pe acestea. După dispozitivele dvs. ce au fost scanate cu succes, atingeți Următorul.

Notă: dacă produsul dvs. nu are un cod QR, atingeți Fără cod QR pentru a-l adăuga căutând sau folosind numărul de serie.

Aplicația Hue afișează ecranul Adăugare dispozitive cu indicator peste butonul Scanare cod QR, aplicația Hue afișează ecranul Scanare coduri QR cu indicator peste butonul Următorul

5. Instalați și porniți luminile.
    După instalare, atingeți Următorul pentru a vedea luminile din camera selectată.
        

Aplicația Hue afișează ce dispozitive au fost scanate cu indicator deasupra butonului Următorul, aplicația Hue afișează ecranul de confirmare care arată dispozitivele adăugate

6. Numiți-vă luminile. 
    Veți putea apoi să denumiți și să selectați pictograme pentru fiecare dintre luminile pe care le-ați adăugat.
        

Aplicația Hue afișează ce dispozitive au fost scanate cu indicator deasupra butonului Următorul, aplicația Hue afișează ecranul de confirmare care arată dispozitivele adăugate

Conectarea fără un Hue Bridge

Instrucțiuni de configurare Bluetooth

1. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. mobil.

iPhone afișează Centrul de control, iPhone afișează setările aplicației Hue

2. Deschideți aplicația Hue.

iPhone afișează Centrul de control, iPhone afișează setările aplicației Hue

3. Deschideți fila Setări și apoi atingeți Dispozitive. Atingeți pictograma albastră plus (+) din colțul din dreapta sus.

iPhone afișează Centrul de control, iPhone afișează setările aplicației Hue

4. Scanați codul QR. 
    Dacă aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat, le puteți scana și configura pe rând.

Notă: Dacă produsul dvs. nu are un cod QR, atingeți codul No QR pentru a-l adăuga prin căutare sau utilizând numărul de serie al acestuia.

iPhone afișează Centrul de control, iPhone afișează setările aplicației Hue

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate