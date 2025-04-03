1. Nu instalați încă luminile.

Va trebui să le scanați codurile QR, așa că păstrați-le la îndemână.

2. Aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat?

Păstrați-le pe toate împreună! Veți scana toate codurile lor QR în aceeași etapă.

3. Aveți aplicația Hue?

Descărcați-o din magazinul de aplicații al telefonului dvs.