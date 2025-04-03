Toate produsele Hue urmează aceeași configurare simplă a codului QR, astfel încât să puteți scana și configura toate dispozitivele dvs. Hue în același timp.
Cum să configurați un bec sau o lampă Hue
Citiți aici mai întâi!
1. Nu instalați încă luminile.
Va trebui să le scanați codurile QR, așa că păstrați-le la îndemână.
2. Aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat?
Păstrați-le pe toate împreună! Veți scana toate codurile lor QR în aceeași etapă.
3. Aveți aplicația Hue?
Descărcați-o din magazinul de aplicații al telefonului dvs.
Conectarea cu un Hue Bridge
Instrucțiuni de configurare a becului și lămpii
Bridge-ul dvs. ar trebui să fie conectat și adăugat la aplicația dvs. Hue.
Nu ați făcut asta încă? Aflați cum să configurați Hue Bridge.
1. Deschideți aplicația Hue.
2. În fila Acasă, atingeți pictograma cu trei puncte (…). Apoi, atingeți Adăugare dispozitive
Notă: De asemenea, puteți deschide fila Setări și apoi atingeți Dispozitive. Atingeți pictograma albastră plus (+) din colțul din dreapta sus.
3. Alegeți o cameră la care să adăugați butonul inteligent.
4. Scanați codul QR.
Dacă aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat, scanați-le și pe acestea. După dispozitivele dvs. ce au fost scanate cu succes, atingeți Următorul.
Notă: dacă produsul dvs. nu are un cod QR, atingeți Fără cod QR pentru a-l adăuga căutând sau folosind numărul de serie.
5. Instalați și porniți luminile.
După instalare, atingeți Următorul pentru a vedea luminile din camera selectată.
6. Numiți-vă luminile.
Veți putea apoi să denumiți și să selectați pictograme pentru fiecare dintre luminile pe care le-ați adăugat.
Conectarea fără un Hue Bridge
Instrucțiuni de configurare Bluetooth
1. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe dispozitivul dvs. mobil.
2. Deschideți aplicația Hue.
3. Deschideți fila Setări și apoi atingeți Dispozitive. Atingeți pictograma albastră plus (+) din colțul din dreapta sus.
4. Scanați codul QR.
Dacă aveți mai multe dispozitive Hue de adăugat, le puteți scana și configura pe rând.
Notă: Dacă produsul dvs. nu are un cod QR, atingeți codul No QR pentru a-l adăuga prin căutare sau utilizând numărul de serie al acestuia.
Aveți nevoie de ajutor?
Răsfoiți întrebările frecvente sau contactați asistența.
Citiți Întrebări frecvente despre aplicația Philips Hue >
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.