Philips Hue are o mare varietate de produse pentru securitatea casei. Obțineți instrucțiunile potrivite de configurare selectând produsul de mai jos.
Ghid de configurare
Cum să configurați produse de securitate pentru locuințe inteligente
Alegeți produsul
Faceți cunoștință cu Hue
Cum funcționează Hue
Vedeți diferențele dintre utilizarea Philips Hue cu Bluetooth sau cu Hue Bridge.
Ce poate face Hue
Explorați toate beneficiile iluminatului inteligent, inclusiv crearea unei atmosfere perfecte și iluminatul înconjurător.
*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate.