Indiferent ce tip de set de bază Philips Hue aveți, configurarea este simplă. Grupați becurile, dispozitivul Hue Bridge și orice alte accesorii de iluminat inteligent incluse pentru a începe călătoria dvs. către iluminatul inteligent.
Ghid de configurare
Cum se configurează un set de bază
Configurarea unui set de bază
- Descărcați aplicația Hue din App Store sau Google Play Store.
- Deschideți aplicația Hue. Asigurați-vă că telefonul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi cu dispozitivul Hue Bridge.
- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul Hue Bridge la aplicație.
- Când Hue Bridge este conectat cu succes, aplicația Hue va căuta lumini. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
- Dacă setul dvs. de bază a fost livrat cu accesorii, le puteți adăuga cu ușurință în același timp:
Aflați cum să configurați întrerupătorul cu variator Hue
Aveți nevoie de ajutor?
Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru configurarea setului de bază, răsfoiți întrebările noastre frecvente sau contactați centrul de asistență Philips Hue.
