Indiferent ce tip de set de bază Philips Hue aveți, configurarea este simplă. Grupați becurile, dispozitivul Hue Bridge și orice alte accesorii de iluminat inteligent incluse pentru a începe călătoria dvs. către iluminatul inteligent.

Înainte de a începe configurarea

  1. Conectați Hue Bridge la o priză.
  2. Conectați Hue Bridge la routerul Wi-Fi folosind cablul Ethernet inclus.
Conectați consola Hue Bridge

3. Așteptați să se aprindă primele două lumini.

4. Așezați becurile în lămpi sau în instalațiile de iluminat și asigurați-vă că sunt conectate la alimentare.

Configurarea unui set de bază

  1. Descărcați aplicația Hue din App Store sau Google Play Store.
  2. Deschideți aplicația Hue. Asigurați-vă că telefonul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi cu dispozitivul Hue Bridge.
  3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta dispozitivul Hue Bridge la aplicație.
  4. Când Hue Bridge este conectat cu succes, aplicația Hue va căuta lumini. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
  5. Dacă setul dvs. de bază a fost livrat cu accesorii, le puteți adăuga cu ușurință în același timp:

Aveți nevoie de ajutor?

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar pentru configurarea setului de bază, răsfoiți întrebările noastre frecvente sau contactați centrul de asistență Philips Hue. 

