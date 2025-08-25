Marea majoritate a produselor Hue sunt compatibile cu tehnologia Hue MotionAware™. Totuși, este posibil ca anumite dispozitive să nu fie compatibile cu tehnologia MotionAware™, deoarece sunt modele mai vechi, care nu au capacitate de memorie pentru funcții noi sau deoarece natura funcțiilor lor le poate împiedica să funcționeze eficient cu această funcție (de exemplu, descărcarea mai rapidă a bateriei în cazul anumitor accesorii alimentate cu baterii). Lista de mai jos prezintă dispozitivele și ID-urile modelelor acestora care nu sunt compatibile cu Hue MotionAware™. Puteți verifica dacă dispozitivele dvs. au aceste ID-uri de model folosind aplicația Hue, accesând Setări > Actualizare software.