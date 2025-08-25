Asistență

Pot dispozitivele mele Hue să utilizeze MotionAware™?

Marea majoritate a produselor Hue sunt compatibile cu tehnologia Hue MotionAware™. Totuși, este posibil ca anumite dispozitive să nu fie compatibile cu tehnologia MotionAware™, deoarece sunt modele mai vechi, care nu au capacitate de memorie pentru funcții noi sau deoarece natura funcțiilor lor le poate împiedica să funcționeze eficient cu această funcție (de exemplu, descărcarea mai rapidă a bateriei în cazul anumitor accesorii alimentate cu baterii). Lista de mai jos prezintă dispozitivele și ID-urile modelelor acestora care nu sunt compatibile cu Hue MotionAware™. Puteți verifica dacă dispozitivele dvs. au aceste ID-uri de model folosind aplicația Hue, accesând Setări > Actualizare software. 

Tip de produs ID-ul modelului
Lampă de masă Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue bloom LLC011, LLC012
Corp de iluminat orientat în jos Hue Color LCT002
Lampă de culoare Hue LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Întrerupător cu variator RWL020, RWL021, RWL022
Buton inteligent ROM001, RDM003, RDM005
Modul întrerupător de perete RDM001, RDM004
Întrerupător rotativ tactil RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Întrerupătoare Friends of Hue COMUTATOR FOH
Senzor de mișcare de interior SML001, SML003
Senzor de mișcare de exterior SML002, SML004
Senzor de contact SOC001
Cameră / Sonerie CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Dispozitive terțe (care nu sunt Hue și nici Friends of Hue) (Mai multe posibile)

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate