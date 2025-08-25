Marea majoritate a produselor Hue sunt compatibile cu tehnologia Hue MotionAware™. Totuși, este posibil ca anumite dispozitive să nu fie compatibile cu tehnologia MotionAware™, deoarece sunt modele mai vechi, care nu au capacitate de memorie pentru funcții noi sau deoarece natura funcțiilor lor le poate împiedica să funcționeze eficient cu această funcție (de exemplu, descărcarea mai rapidă a bateriei în cazul anumitor accesorii alimentate cu baterii). Lista de mai jos prezintă dispozitivele și ID-urile modelelor acestora care nu sunt compatibile cu Hue MotionAware™. Puteți verifica dacă dispozitivele dvs. au aceste ID-uri de model folosind aplicația Hue, accesând Setări > Actualizare software.
Pot dispozitivele mele Hue să utilizeze MotionAware™?
|Tip de produs
|ID-ul modelului
|Lampă de masă Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue bloom
|LLC011, LLC012
|Corp de iluminat orientat în jos Hue Color
|LCT002
|Lampă de culoare Hue
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Întrerupător cu variator
|RWL020, RWL021, RWL022
|Buton inteligent
|ROM001, RDM003, RDM005
|Modul întrerupător de perete
|RDM001, RDM004
|Întrerupător rotativ tactil
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Întrerupătoare Friends of Hue
|COMUTATOR FOH
|Senzor de mișcare de interior
|SML001, SML003
|Senzor de mișcare de exterior
|SML002, SML004
|Senzor de contact
|SOC001
|Cameră / Sonerie
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Dispozitive terțe (care nu sunt Hue și nici Friends of Hue)
|(Mai multe posibile)
