1. Aplicabilitate:

a. Aceste Condiții suplimentare Hue Secure („Condiții Hue Secure”) se aplică utilizării produselor Philips Hue Secure, produselor Hue Secure și a serviciilor Hue Secure, așa cum se descrie mai jos.

b. Pentru a utiliza Produsele Philips Hue Secure, Produsele Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure, trebuie să acceptați Condițiile de utilizare Hue care încorporează aceste Condiții Hue Secure („Acord Hue Secure”), contractul legal încheiat între noi și dvs. care reglementează utilizarea produselor Philips Hue Secure, a Produselor Hue Secure și a serviciilor Hue Secure. Dacă există vreo neconcordanță între Condițiile Hue Secure și Condițiile de utilizare Hue, aceste Condiții Hue Secure vor prevala. Acordul Hue Secure conține condiții și cerințe aplicabile pentru dvs. și pentru Utilizatorii dvs. autorizați și sunteți responsabil pentru respectarea acestora de către aceștia.

2. Produse Hue Secure și Servicii Hue Secure:

a. Produsele Philips Hue Secure, Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure sunt compuse din:

• dispozitivele hardware marca Philips Hue Secure și produse Hue Secure și astfel de produse Philips Hue și produse Hue identificate de noi fie pe ambalaj, fie în materiale de marketing pentru a fi utilizate cu serviciile Hue Secure („Produse Hue Secure”); și

• astfel de caracteristici incluse în Accesul gratuit (așa cum se face referire în secțiunea 5 de mai jos), abonamentul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium (în funcție de alegerea planului dvs.) conține funcționalități care includ, dar fără a se limita la o cronologie a evenimentelor relevante pentru securitate în interiorul sau în afara casei dvs., capacitatea de a vă arma/dezarma casa, notificări push pe mobil ale evenimente relevante pentru securitate, dacă sunt configurate, vizionare video în direct a camerelor Philips Hue Secure sau Hue Secure, capacitatea de a reda clipuri înregistrate ale evenimentelor detectate. În plus, ceea ce constituie un eveniment relevant pentru securitate este personalizat de dvs. în calitate de Proprietar (sau de Utilizator autorizat) pentru, de exemplu, a exclude anumite zone ale unei vizualizări a camerelor Philips Hue Secure sau Hue Secure. Unele funcții (inclusiv stocarea extinsă a clipurilor video) sunt disponibile numai cu un plan suplimentar de servicii Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium plătit. Toate aceste caracteristici sunt disponibile prin aplicația Hue. Funcțiile aplicabile pentru dvs., conform alegerii dvs. de Acces gratuit, Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, sunt denumite în mod colectiv „Servicii Hue Secure”. Serviciile Hue Secure sunt disponibile numai în SUA, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Germania, Austria, Elveția, Franța, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Serbia, Slovenia și Slovacia.

b. Vi se permite să utilizați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure în condițiile și cu cerințele stabilite în Acordul Hue Secure.

3. Condiții de utilizare:

a. Produse necesare: Serviciile Hue Secure necesită Produse Hue Secure compatibile, care trebuie să fie achiziționate separat de dvs. și asociate cu aplicația Hue și contul dvs. de utilizator Hue. Înțelegeți și sunteți de acord că Serviciile Hue Secure vor funcționa numai cu Produsele Hue Secure și nu sunt destinate să fie utilizate cu alte produse. Dacă nu mai aveți dreptul să utilizați Produsele Hue Secure (de exemplu, din cauza vânzării), sunteți obligat să deconectați imediat aceste Produse Hue Secure.

b. Instalare și operare:

• Este responsabilitatea dumneavoastră:

o să obțineți, să configurați și să mențineți cerințele tehnice și de altă natură strict în conformitate cu instrucțiunile și specificațiile puse la dispoziție de noi;

o să instalați, să testați și să operați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure numai în conformitate cu toate avertismentele, precauțiile și instrucțiunile aplicabile puse la dispoziție de noi, precum și cu legile, reglementările și standardele federale, de stat și locale aplicabile; și

o să înlocuiți sau să reîncărcați bateriile pentru Produsele dvs. Hue Secure atunci când este necesar.

• Cerințe de sistem și dispozitiv: Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure necesită un cont de utilizator Hue, o rețea Wi-Fi funcțională în locuința dvs. care să fie conectată la un acces fiabil la internet cu o lățime de bandă suficientă și un dispozitiv mobil cu aplicația Hue. Este posibil să fie necesare și alte dispozitive (conform indicațiilor noastre) pentru utilizarea unui sau tuturor Produselor Hue Secure și Serviciilor Hue Secure, cum ar fi Philips Hue Bridge. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aveți toate elementele de sistem și dispozitivele necesare și că acestea sunt compatibile și configurate corespunzător. Este posibil să activăm Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil, fără notificare prealabilă, dar sub rezerva setărilor dispozitivului dvs., pentru a facilita funcționarea corectă a Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure și pentru a activa anumite funcții

• Nu vă monitorizăm Produsele Hue Secure și nu răspundem la nicio informație și evenimente primite în timp ce utilizați Serviciile Hue Secure. Depinde exclusiv de dvs. (sau de Utilizatorul dvs. autorizat) să întreprindeți astfel de acțiuni, inclusiv transmiterea mesajelor despre evenimente către contactele dvs. desemnate. În plus, este responsabilitatea dumneavoastră să determinați răspunsul adecvat la toate informațiile și evenimentele pe care le primiți în timp ce utilizați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure și acceptați că sunteți în întregime responsabil pentru răspunsul dumneavoastră și al persoanelor de contact desemnate. Dacă răspunsul dvs. la informații și evenimente în timpul utilizării Serviciului Hue Secure implică costuri, acceptați întreaga răspundere pentru aceste costuri. Dacă primiți o notificare cu privire la orice viață/siguranță, risc de proprietate, incendii, inundații, spargeri, jafuri, probleme medicale sau alte evenimente de urgență în timp ce utilizați Serviciile Hue Secure, trebuie să contactați imediat poliția, departamentul de pompieri sau serviciul de intervenție în caz de urgență corespunzător, ca nu oferim niciun serviciu de monitorizare sau răspuns în caz de urgență.

• Dacă Produsele dvs. Hue Secure nu sunt instalate corect sau oricare dintre senzorii săi se află în afara domeniului de detectare sau împiedicat sau obstrucționat de pereți, mobilier, bunuri personale sau alte obiecte, este posibil să aveți alarme false sau erori de detectare.

• Garantați și declarați că instalarea și funcționarea Produselor Hue Secure a fost efectuată într-o manieră profesionistă și nu încalcă niciun drept al terților, inclusiv drepturile de confidențialitate ale altora. În cazul în care instalarea și funcționarea Produselor Hue Secure încalcă drepturile terților, este responsabilitatea dumneavoastră să informați și să obțineți, acolo unde este cazul, orice acord al terților care ar putea fi necesar pentru instalarea și operarea Produselor Hue Secure și utilizarea Serviciilor Hue Secure.

• În măsura permisă de lege, ne declinăm în mod expres orice și orice responsabilitate legată de instalarea și operarea și/sau utilizarea Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure, inclusiv orice utilizare a Produselor Hue Secure contrar prevederilor federale aplicabile, legile, reglementările, codurile sau standardele de stat și locale.

• Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure pot suferi întreruperi temporare din motive de securitate, defecțiuni ale sistemelor (inclusiv defecțiunea conexiunii Wi-Fi și lățime de bandă insuficientă), dificultăți tehnice, întreținere, testare, reparare, actualizări sau alte circumstanțe. Deși ne vom strădui să ne asigurăm că utilizarea Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure este cât mai neîntreruptă posibil în limitele abilităților sale tehnice și operaționale, nu va exista niciun drept și nu garantăm utilizarea neîntreruptă.

• Orice funcție de detectare a sunetului este capabilă să detecteze doar sunetul desemnat (de exemplu, o alarmă de fum T3) și este o măsură secundară care nu este capabilă să detecteze prezența pericolelor (de exemplu, fumul) și, prin urmare, nu ar trebui să înlocuiască dispozitivul principal (de exemplu, detectorul de fum principal declanșează o alarmă pe baza prezenței fumului, care poate fi apoi auzit prin detectarea sunetului. Funcția de detectare a sunetului nu poate garanta că incendiul va fi detectat în mod fiabil). Este responsabilitatea dvs. să utilizați dispozitivul primar pentru a detecta pericolul și nu suntem responsabili pentru nicio daună rezultată din sau asociată cu prezența pericolelor. Utilizarea oricărei funcții de detectare a sunetului este supusă cerințelor specificate (inclusiv, de exemplu, distanța până la dispozitivul principal).

c. Numai pentru uz rezidențial: Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure sunt destinate exclusiv utilizării rezidențiale, individuale și private. Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure nu sunt pentru și nu suntem responsabili pentru nicio utilizare de afaceri sau comercială sau pentru orice altă utilizare nerezidențială a Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure.

d. Fără monitorizare de la terți: Serviciile Hue Secure nu oferă nicio monitorizare sau răspuns de urgență de la terți; și ca atare:

• nu avem acces la alerte sau filmări în timp real;

• nu monitorizăm nicio notificare și nu vom notifica sau trimite autorități terțe sau de urgență la domiciliul dumneavoastră în cazul unei notificări sau unei urgențe; și

• nu suntem responsabili pentru nicio întârziere în aplicarea legii sau timpul de răspuns al terților.

Toate notificările de răspuns în caz de urgență, inclusiv evenimentele care pun viața în pericol, siguranța și evenimentele de urgență ar trebui să fie direcționate de dvs. către serviciile de răspuns adecvate. ÎN NICIUN CAZ NU VOM TRIMITE SERVICII DE URGENȚĂ LA DOMICILIUL DVS. ÎN CAZ DE URGENȚĂ SAU ALTE SITUAȚII.

e. Fără eliminarea evenimentelor:

• Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure nu sunt destinate și nu oferim nicio declarație sau garanție că acestea reduc sau elimină apariția unor evenimente nedorite, cum ar fi infractorii, spargerile și/sau jafurile, iar dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că:

o nu vă puteți baza pe Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure ca să prevină sau să minimizeze astfel apariția unor evenimente, cum ar fi spargerile și jafurile, sau consecințele acestora; și

o este posibil ca Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure să nu prevină sau să nu minimizeze apariția unor evenimente, cum ar fi spargerile și jafurile, sau consecințele acestora.

Nu oferim nicio garanție sau declarație expresă sau implicită că utilizarea Produselor Hue Secure sau a Serviciilor Hue Secure va preveni sau minimiza astfel de evenimente sau consecințele acestora și/sau vor afecta sau crește orice nivel de siguranță.

• Recunoașteți că Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure nu sunt un substitut pentru un sistem de notificare de urgență monitorizat de terți. Sistemele noastre sunt dezvoltate pentru a furniza notificări într-un mod fiabil și în timp util, cu toate acestea nu putem și nu garantăm că veți primi toate notificările în timp util.

• Ar trebui să vă protejați împotriva oricărui risc de pierdere cu o acoperire de asigurare adecvată și sunteți responsabil pentru obținerea tuturor asigurărilor pe care le considerați necesare sau cerute conform cerințelor aplicabile.

f. Responsabilitatea dvs. de respecta legea:

• Legile privind confidențialitatea și alte legi, reglementări, coduri sau standarde federale, statale sau locale aplicabile în jurisdicția dvs. vă pot impune anumite responsabilități și asupra utilizării Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure și înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru respectarea oricăror astfel de legi, reglementări, coduri sau standarde federale, de stat sau locale aplicabile atunci când utilizați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure. Aceasta include:

o conformitatea referitoare la înregistrarea sau partajarea de conținut video sau audio, inclusiv conținut care include terțe părți, spații publice sau care conține în alt mod informații referitoare la identitatea unei persoane sau a unor persoane;

o conformitatea care impune notificarea sau obținerea consimțământului de la terți cu privire la utilizarea de către dvs. a Produselor Hue Secure sau a Serviciilor Hue Secure (de exemplu, legile sau reglementările care vă cer să afișați semne adecvate, care îi avertizează pe alții că înregistrarea audio/vizuală este. Vă rugăm să rețineți că orice autocolante sau materiale similare care ar putea fi interpretate ca semne furnizate cu orice Produse Hue Secure nu sunt furnizate de noi în scopuri de conformitate și rămâneți singurul responsabil pentru asigurarea conformității cu legislația aplicabilă;

o asigurarea faptului că Produsele Hue Secure cu capabilități de înregistrare audio și video nu sunt îndreptate către zone publice; și/sau situat în apropierea unei zone în care persoanele pot avea o așteptare rezonabilă de confidențialitate (cum ar fi o baie sau un dormitor);

o respectarea oricăror cerințe conform cărora instalarea oricărui Produs Hue Secure care înregistrează înregistrări vizuale și/sau audio să fie instalată într-un astfel de unghi încât să nu preia nicio înregistrare dincolo de limita proprietății dvs. (inclusiv trotuare sau drumuri publice)

o respectarea oricăror legi aplicabile privind confidențialitatea biometrică și garantați prin prezenta că orice date încărcate în cadrul Serviciilor Hue Secure în scopul oricărei caracteristici de recunoaștere facială au fost obținute în conformitate cu astfel de legi;

o respectarea oricăror cerințe aplicabile de transparență sau de notificare a autorității;

o respectarea perioadelor aplicabile de păstrare a datelor cu caracter personal, inclusiv selectarea planului de abonament corespunzător în conformitate cu acestea; și

o mai general, respectarea legislației aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor.

• Nu suntem responsabili pentru utilizarea Serviciilor Hue Secure sau a Produselor Hue Secure într-un mod care încalcă legea sau încalcă drepturile unei persoane.

• Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure sunt destinate exclusiv utilizării rezidențiale, individuale și private. Legile privind protecția datelor și confidențialitatea în cazul în care locuiți vă pot impune anumite responsabilități și asupra utilizării Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure. Pentru anumite date video, audio și de recunoaștere facială pe care le colectați folosind Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure (de exemplu, semnale și date video și audio) în calitate de Proprietar sau Utilizator autorizat, sunteți operatorul anumitor date pe care aceste Produse Hue Secure și Servicii Hue Secure le colectează, iar noi suntem Persoana împuternicită de operator pentru astfel de date, în conformitate cu legile aplicabile.

• În ceea ce privește acele activități pe care le desfășurați în calitate de Proprietar sau Utilizator autorizat, care se pot califica ca activitate casnică în conformitate cu legislația aplicabilă, în ceea ce privește înregistrarea video sau streaming și înregistrarea audio sau streaming prin utilizarea Produselor Hue Secure și Serviciile Hue Secure, suntem operatorul dumneavoastră de date, așa cum este definit în Regulamentul general al UE privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679).

• În cazul în care acționăm ca Persoană împuternicită de operatorul de date cu caracter personal pe care le-ați colectat din utilizarea Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure, Acordul de prelucrare a datelor Hue Secure („DPA”) se aplică. Acceptând Condițiile de utilizare Hue Secure, acceptați și DPA. Puteți accesa DPA aici: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. În cazul în care apar probleme:

• Vom depune eforturi pentru a ne asigura că utilizarea Serviciilor Hue Secure nu suferă întreruperi, în limitele abilităților tehnice și operaționale, dar nu putem promite o utilizare neîntreruptă. Cu excepția măsurilor cerute de legea aplicabilă, Serviciile Hue Secure sunt furnizate „ÎN FORMA EXISTENTĂ” și „ASTFEL CUM SUNT DISPONIBILE” și în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, RENUNȚĂM LA ORICE GARANȚIE DE VANDABILITATE, NATURĂ ADECVATĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE ȘI ORICE GARANȚII REZULTATE DIN COMERCIALIZARE SAU UTILIZARE. Nu oferim nicio garanție că Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau vor fi disponibile neîntrerupt, sigur sau fără erori. Nu oferim nicio garanție cu privire la calitatea oricăror informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciilor Hue Secure. Nu garantăm și declinăm prin prezenta nicio garanție implicită că funcționarea Serviciilor Hue Secure se va face fără erori sau neîntrerupt. Nu se garantează că accesul la sau utilizarea Serviciilor Hue Secure nu vor fi întrerupte sau afectate de lucrări de întreținere, dezvoltări ulterioare sau în alt mod de întreruperi.

• Dacă sunteți un consumator din Spațiul Economic European (SEE), atunci legile privind consumatorii din SEE vă oferă o garanție legală care acoperă cerințele de conformitate ale Serviciilor Hue Secure. În baza acestei garanții, suntem răspunzători pentru orice neconformitate pe care o descoperiți în timpul utilizării Serviciilor Hue Secure.

• În cazul în care aveți probleme legate de funcționalitatea Serviciilor Hue Secure, vă rugăm să ne contactați prin intermediul canalelor noastre de asistență clienți (vizitați acest link pentru a vizualiza informațiile noastre de contact pentru locația dvs.: https://www.philips-hue.com/support#contact) și cooperați cu noi în limita rezonabilă. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia defectul reclamat de dumneavoastră, în conformitate cu procesul standard de urmat: (i) colectarea raportărilor incidentului de la surse diferite; (ii) efectuarea unei evaluări de impact cu ajutorul instrumentelor de evaluare, pentru a prioritiza incidentul; și (iii) definirea și implementarea unei soluții adecvate pentru prioritizarea specifică alocată, care poate fi o soluție intermediară (de ex. o remediere rapidă sau o soluție de evitare) sau o Actualizare viitoare („Procesul de asistență”).

• Dacă nu putem remedia defectul în conformitate cu Procesul nostru de asistență, veți avea dreptul la următoarele compensații pentru planul dvs. Hue Secure Basic și Hue Secure Premium plătit (dacă și după caz): (i) o reducere proporțională a taxei de abonament aplicabile; sau (ii) rezilierea planului dvs. de abonament și rambursarea sumei pro-rata deja plătită pentru perioada în care vă confruntați cu o lipsă de funcționalitate și orice sume (dacă există) deja plătite pentru orice perioadă viitoare. Incapacitatea noastră de a remedia defectul va include (i) în cazul în care înlăturarea defectului este imposibilă, (ii) defectul nu este vindecat, deoarece este asociat cu costuri disproporționate, (iii) apare o lipsă de conformitate în ciuda încercării noastre de a remedia defectul, (iv) defectul este atât de grav încât reducerea imediată a prețului sau rezilierea este justificată, (v) refuzăm orice prestație suplimentară sau (vi) este evident (inclusiv o declarație din partea noastră) că (într-un termen rezonabil sau fără inconvenient semnificativ pentru dumneavoastră) nu putem remedia defectul.

4. Conținutul creat de utilizatori:

a. Serviciile Hue Secure includ posibilitatea de a capta și/sau de a înregistra evenimente audio, video, deschidere/închidere și mișcare cu marcaj de timp și imagini (text ca subset) de către anumite produse Hue Secure („Conținut creat de utilizatori"). Nu putem accesa conținutul audio, video și imagini (text ca subset). Cunoaștem metadatele care indică faptul că a existat un eveniment la un moment dat și clasificarea evenimentului.

b. Sunteți singurul responsabil pentru tot Conținutul dvs. de utilizator și nu vom avea nicio răspundere față de dvs. sau de oricine altcineva care vă folosește contul de utilizator cu privire la orice Conținut de utilizator. Trebuie să vă asigurați că Produsele Hue Secure înregistrează Conținut de utilizator numai acolo unde sunteți autorizat. Nu veți transfera niciun Conținut de utilizator care, prin conținutul, forma, designul sau în orice alt mod, încalcă legea sau moralitatea aplicabilă sau încalcă drepturile terților. O încălcare a oricăreia dintre cele de mai sus este un motiv pentru rezilierea dreptului dumneavoastră de a utiliza sau de a accesa Serviciile Hue Secure.

c. Nu putem vizualiza Conținutul utilizatorului, în afară de (i) metadatele care indică că a existat un eveniment la un moment dat și clasificarea evenimentului; și (ii) dacă Conținutul utilizatorului a fost descărcat de dvs. (numai ca administrator) și distribuit nouă la latitudinea dvs. (de exemplu, legat de calitate și îngrijirea consumatorilor). Cu toate acestea, este posibil să dezvăluim Conținutul dvs. de utilizator autorităților de aplicare a legii sau unei autorități guvernamentale, dacă este necesar să facem acest lucru. În acest caz, veți coopera pe deplin cu noi pentru a respecta aceste cerințe legale. Vă rugăm să consultați Hue Secure - Solicitări de divulgare https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Consumatori din Canada: Dacă țara dvs. de reședință este Canada, pentru a furniza Serviciile Hue Secure pentru dvs., sunteți de acord prin prezenta cu prelucrarea Conținutului utilizatorului care este necesar pentru furnizarea Serviciilor Hue Secure. În plus, sunteți de acord să vă anonimizăm datele personale (un proces în care nu mai este posibilă asocierea datelor cu o persoană vizată individuală (fie pe cont propriu sau atunci când sunt combinate cu alte date)) pentru utilizarea acesteia în scopurile noastre de afaceri interne.

5. Acces la caracteristici; taxe; plată:

a. Când activați produsele Hue Secure prin aplicația Hue, veți avea dreptul la o perioadă de probă de treizeci (30) de zile („Probă”). La încheierea perioadei de probă, aveți opțiunea (prin aplicația Hue) să:

i. utilizați anumite funcții disponibile fără taxă suplimentară („Acces gratuit”); sau

ii. vă abonați la un plan de abonament plătind o taxă suplimentară. Abonamentele sunt disponibile cu două planuri diferite, și anume Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium. Puteți alege un abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium ca plan lunar sau anual, care va continua până la anularea abonamentului. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE NE ANUNȚAȚI ÎNAINTE DE SFÂRȘITUL PERIOADEI ABONAMENTULUI ÎN CURS CĂ NU DORIȚI SĂ VĂ CONTINUAȚI ABONAMENTUL, ÎNȚELEGEȚI CĂ PLANUL DVS. DE ABONAMENT SE VA REÎNNOI AUTOMAT ȘI NE AUTORIZAȚI SĂ PERCEPEM TAXELE DE ABONAMENT APLICABILE LA MOMENTUL RESPECTIV PENTRU FIECARE TERMEN SUCCESIV, UTILIZÂND METODA DE PLATĂ PE CARE AȚI FURNIZAT-O PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI DE APLICAȚII RELEVANT.

b. O descriere completă a caracteristicilor Accesului gratuit, Hue Secure Basic și Hue Secure Premium, împreună cu taxele aplicabile, condițiile de plată, perioadele de notificare vă sunt furnizate pe site-ul nostru la adresa https://www.philips-hue.com/securityplans. Taxele de abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium sunt percepute în avans, în prima zi a perioadei de abonament, poate fi lunar sau anual și sunt plătite de dvs. prin intermediul magazinului de aplicații relevant (fie Apple sau Google) pe care îl utilizați („Magazinul dvs. de aplicații”) (și, prin urmare, urmează metodele de plată pe care alegeți să le utilizați în Magazinul dvs. de aplicații și orice condiții aferente acestora).

c. Când plasați o comandă pentru abonamentul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, se creează un abonament valid, obligatoriu și executoriu între dvs. și noi și obligația aferentă de a plăti taxele relevante conform planului de abonament aplicabil. Dacă sunteți un consumator din SEE, atunci sunteți de acord în mod expres ca noi să vă oferim serviciile conform abonamentului relevant imediat după achiziție și că pierdeți dreptul de retragere.

d. În cazul în care nu primim plata dvs. prin Magazinul de aplicații, ne rezervăm dreptul de a vă anula abonamentul și veți avea dreptul doar să utilizați varianta cu Acces gratuit.

e. Taxele la momentul abonării la un abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium se vor aplica pentru perioada relevantă pentru care ați efectuat plata (de exemplu, dacă anual, atunci se aplică pentru acea perioadă anuală și dacă lunar, atunci se aplică lunii respective). Toate taxele includ taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul în jurisdicția dvs.

f. Putem actualiza Accesul gratuit, Hue Secure Basic și/sau Hue Secure Premium prin introducerea de noi funcții, putem modifica sau întrerupe (temporar sau permanent) orice caracteristică sau componentă a acesteia sau impunem limite asupra anumitor funcții și/sau modificăm taxele aplicabile, condițiile de plată, perioadele de notificare sau alți termeni. Oricare dintre aceste actualizări și modificări la care facem referire ca „Actualizare plan”. Vă vom notifica cu privire la o actualizare a planului (prin e-mail sau în aplicația Hue) și în timpul perioadei de abonament în care am primit deja plata pentru un astfel de plan de abonament, orice actualizare a planului vă va fi disponibilă pentru restul. din perioada pentru care ați plătit. De exemplu, dacă aveți un abonament anual și punem la dispoziție funcții suplimentare în acea perioadă anuală relevantă pentru care ați plătit deja, aceste funcții vor fi disponibile pentru utilizare la taxa deja plătită pentru acea perioadă ( astfel încât nu vă vom percepe taxe suplimentare pentru astfel de funcții adăugate). Dacă nu doriți să continuați cu planul dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium din cauza unei actualizări a planului, puteți rezilia un astfel de abonament în conformitate cu perioada de notificare aplicabilă. Aveți dreptul să reziliați planul dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium dacă Actualizarea planului are un impact negativ asupra accesului sau utilizării planului respectiv, cu excepția cazului în care un astfel de impact negativ este doar minor. În acest caz, veți avea dreptul să vă reziliați planul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium gratuit în termen de 30 (treizeci) de zile de la (i) primirea informațiilor privind Actualizarea Planului sau (ii) momentul la care Actualizarea Planului a intrat în vigoare, oricare dintre acestea este ulterioară.

6. Despăgubiri: ACORDUL HUE SECURE ESTE ÎNCHEIAT DOAR CU DUMNEAVOASTRĂ. ASTFEL, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SUNTEȚI DE ACORD SĂ NE DESPĂGUBIȚI, APĂRAȚI, EXONERAȚI ȘI PROTEJAȚI DE ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU (I) TOATE REVENDICĂRILE, ACȚIUNILE, LITIGIILE ȘI ORICE ALTE ACȚIUNI LEGALE INIȚIATE DE ORICE TERȚĂ PARTE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ, CAUZATE SAU LEGATE DE ACORDUL HUE SECURE, PRODUSELE HUE SECURE ȘI/SAU SERVICIILE HUE SECURE (O „ACȚIUNE A UNEI TERȚE PĂRȚI”); ȘI (II) ORICARE ȘI TOATE PIERDERILE, DAUNELE, ÎNȚELEGERILE DE COMUN ACORD ȘI VERDICTELE (INCLUSIV PLATA COMISIOANELOR AVOCAȚILOR ȘI COSTURILE SUPORTATE, EVALUATE, IMPUSE SAU ACHITATE DE NOI ÎN LEGĂTURĂ CU SAU CAUZATE DE ACȚIUNILE RESPECTIVE ALE TERȚELOR PĂRȚI („PIERDERI ASOCIATE CU TERȚELE PĂRȚI”), CHIAR DACĂ ACESTE ACȚIUNI ALE TERȚELOR PĂRȚI ȘI PIERDERILE ASOCIATE CU TERȚELE PĂRȚI SUNT CAUZATE DE NEGLIJENȚA DE ORICE FEL SAU DE ORICE AMPLOARE A NOASTRĂ, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, A TERMENILOR DE GARANȚIE SAU A CONDIȚIILOR, OBLIGAȚIILE STRICTE, NECONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ, INVADAREA CONFIDENȚIALITĂȚII SAU DE ORICE ALT TIP DE ÎNCĂLCARE. NICIO PREVEDERE A ACESTUI DOCUMENT NU VA FI INTERPRETATĂ CA OBLIGAȚIE DE DESPĂGUBIRE CARE AR PUTEA ANULA ȘI/SAU IMPOSIBIL DE APLICAT ACEASTĂ SECȚIUNE, INTEGRAL SAU PARȚIAL, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ. ACEASTĂ OBLIGAȚIE DE DESPĂGUBIRE NU SE VA APLICA ÎN CAZUL CONDUITEI NOASTRE INTENȚIONATE, DELIBERATE, PREMEDITATE SAU NECUGETATĂ SAU AL NEGLIJENȚEI NOASTRE GRAVE ÎN STATELE/PROVINCIILE/ȚĂRILE CARE NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU NEGLIJENȚĂ GRAVĂ. DEFINIȚIA „TERȚEI PĂRȚI” DIN PREZENTUL DOCUMENT INCLUDE ORICE PERSOANĂ SAU ENTITATE CARE NU ESTE PARTE A ACORDULUI HUE SECURE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, SOȚUL/SOȚIA, MEMBRII FAMILIEI, OASPEȚII, CHIRIAȘII, ANGAJAȚII SAU COMPANIILE DE ASIGURĂRI.

7. Răspundere:

a. ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, PUNITIVE, MULTIPLE SAU CONSECUTIVE (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR) SAU PIERDERI DE PROFIT CARE DERIVĂ DIN SERVICIILE HUE SECURE CHIAR DACĂ AM FOST ANUNȚAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. LEGEA APLICABILĂ POATE SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII SAU A DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA DE MAI SUS ESTE POSIBIL SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI CAUZELE DE ACȚIUNE (FIE CĂ SUNT CONTRACTUALE, DELICTUALE SAU DE ALTĂ NATURĂ) NU DEPĂȘEȘTE SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU SERVICIILE HUE SECURE ÎN CAUZĂ ÎN ULTIMELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI. ACEASTĂ LIMITARE ESTE CUMULATIVĂ ȘI NU VA FI CRESCUTĂ DE EXISTENȚA A MAI MULT DE UN INCIDENT SAU RECLAMAȚIE. SIGNIFY DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE A ORICĂRUI TIP DE LICENȚIATORI ȘI FURNIZORI. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN FEL PENTRU ORICE CONȚINUT (INCLUSIV ORICE CONȚINUT DE UTILIZATOR), INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU ORICE PIERDERE SAU DETERIORARE A ORICĂRUI CONȚINUT SUPORTATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU EXPUNEREA LA ORICE CONȚINUT TRANSMIS SAU PUS LA DISPOZIȚIE ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR HUE SECURE.

b. UTILIZAȚI SERVICIILE HUE SECURE PE PROPRIU RISC. AVEȚI UNICA RESPONSABILITATE PENTRU PROTECȚIA ȘI SALVAREA ADECVATĂ A CONȚINUTULUI DVS. DE UTILIZATOR ÎN RELAȚIE CU UTILIZAREA SERVICIILOR HUE SECURE, ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU NE FACEȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE SITUAȚIE DERIVATĂ DIN UTILIZAREA SERVICIILOR HUE SECURE, INCLUSIV RECLAMAȚII PENTRU PIERDEREA DATELOR SAU CONȚINUTUL UTILIZATORULUI.

8. Termen; Încetare:

a. Termen: Hue Secure Agreement începe la prima utilizare a oricăror Produse Hue Secure sau Servicii Hue Secure și se termină la rezilierea de către noi sau dvs.

b. Reziliere:

• Puteți rezilia planul plătit Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium în orice moment, în conformitate cu perioadele de notificare relevante ale planului dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium.

• Dreptul de a rezilia rămâne neafectat atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră.

• Cu excepția cazului în care sunt reziliate conform celor menționate mai sus, prevederile Acordului Hue Secure vor rămâne aplicabile atâta timp cât utilizați Produsele Hue Secure.

c. Consecințele rezilierii: La rezilierea planului dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, tot Conținutul utilizatorului stocat în numele dvs. în afara noii perioade de stocare, va fi șters. La ștergerea contului dvs. Hue, toate metadatele evenimentelor și datele de configurare vor fi anonimizate, iar Conținutul utilizatorului va fi șters.

9. Condiții aplicabile pentru anumite țări. Această secțiune 9 stipulează condițiile aplicabile pentru rezidenții din anumite țări. În cazul în care există diferențe între această secțiune 9 și alte dispoziții din Acordul Hue Secure în afară de această secțiune 9, va prevala această secțiune 9.

a. Secțiunea 3g (punctul 4):

i. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Republica Cehă: În ceea ce privește orice defecte, veți avea drepturile prevăzute în Codul civil.

ii. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Ungaria: Veți avea drepturile prevăzute de HG 373/2021 (VI.30.) și Codul civil, care se aplică în comun.

b. Secțiunea 5d:

i. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă reședința dumneavoastră este în Polonia: În cazul în care nu primim plata dvs. prin intermediul App Store, ne rezervăm dreptul de a vă anula abonamentul în termen de șaizeci (60) de zile de la comandă și veți avea dreptul să utilizați doar versiunea cu Acces gratuit

c. Secțiunea 6:

i. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă aveți reședința în Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Germania, Grecia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția: Sunteți răspunzător/răspunzătoare pentru încălcarea din culpă a Acordului Hue Secure în conformitate cu legile aplicabile.

d. Secțiunea 7:

i. este înlocuită integral de următorul text dacă aveți reședința în Austria sau Germania: Toate revendicările pentru daune sunt excluse. Această exonerare de răspundere nu se va aplica în situațiile în care noi avem o răspundere obligatorie, de exemplu, în baza Legii privind răspunderea pentru produse („Produkthaftungsgesetz”), în cazurile de daune intenționate, din neglijență gravă, vătămare a vieții, a membrelor sau a stării de sănătate sau de încălcare a obligațiilor contractuale esențiale („wesentliche Vertragsverletzungen”). Cu toate acestea, exceptând cazurile asociate cu Legea privind răspunderea pentru produse, neglijența gravă, premeditare sau vătămarea vieții, corporală sau a stării de sănătate, răspunderea pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale se va limita la daunele previzibile tipice pentru relațiile contractuale.

ii. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă aveți reședința în Belgia, Croația, Republica Cehă, Grecia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia, Elveția, Regatul Unit: Orice pretenții de despăgubire sunt excluse în măsura maximă permisă de lege. Această excludere a răspunderii nu se aplică pentru nicio altă răspundere care nu poate fi exclusă prin lege, de exemplu, cauzarea de daune în mod intenționat sau răspunderea pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijența noastră.

iii. va fi ștearsă în întregime dacă reședința dumneavoastră este în Polonia, România, Spania.

e. Secțiunea 8c:

i. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Republica Cehă: Această secțiune se aplică în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

f. Dacă aveți reședința în România, se va aplica următoarea secțiune suplimentară: Sunteți de acord că Acordul Hue Secure nu include nicio clauză (standard) neobișnuită, așa cum este definită în mod explicit de legea din România. Sunteți irevocabil de acord și acceptați, de la acceptarea Acordului Hue Secure, toate clauzele stabilite în acesta, în special (dar fără a se limita la) următoarele secțiuni: 3.b-e, 3.f punctul 1 punctul 2 articol, 3.f punctul 2, 4.b și 6.

g. Dacă aveți reședința în Canada (cu excepția provinciei Quebec):

• secțiunea 9 din Condițiile de utilizare Hue cu privire la Acordul Hue Secure este înlocuită în întregime cu:

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU; RENUNȚARE LA ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE

Această secțiune se aplică dacă (i) țara dvs. de reședință sau sediul este în Canada (cu excepția provinciei Quebec); sau (ii) țara dvs. de reședință nu este în Canada (cu excepția provinciei Quebec), dar introduceți orice pretenții împotriva noastră în Canada (cu excepția provinciei Quebec).

a. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI CU EXCLUDEREA REZIDENȚILOR INDIVIDUALI AI PROVINCIEI QUEBEC, (I) ACORDUL HUE SECURE ESTE GUVERNAT DE LEGILE PROVINCIEI ONTARIO. FĂRĂ A PUNE ÎN APLICARE DISPOZIȚIILE PRIVIND ALEGEREA SAU CONFLICTUL DE LEGI; ȘI (II) DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD SĂ RENUNȚAȚI LA ORICE DREPT DE A CONTESTA PRETENȚII ÎN INSTANȚĂ SAU ÎN FAȚA UNUI JURIU SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU LA O ACȚIUNE REPREZENTATIVĂ CU PRIVIRE LA O CERERE. ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI AVEA DACĂ AȚI MERGE ÎN INSTANȚĂ POT FI, DE ASEMENEA, INDISPONIBILE SAU POT FI LIMITATE ÎN ARBITRAJ.

ORICE RECLAMAȚIE, DISPUTĂ SAU CONTROVERSĂ (FIE CĂ ESTE VORBA DE UN CONTRACT, DELICTUAL SAU DE ALTĂ NATURĂ, PREEXISTENTĂ, PREZENTĂ SAU VIITOARE, INCLUZÂND STATUTUL, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, DREPTUL COMUN, DELICTUL INTENȚIONAT, PRETENȚII INJONCTIVE ȘI ECHITABILE) ÎNTRE DVS. ȘI NOI, CARE DECURG DIN SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACORDUL HUE SECURE ȘI/SAU CU SERVICIILE HUE SECURE SE VA SOLUȚIONA EXCLUSIV ȘI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ.

NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN ARBITRAJ ȘI EXAMINAREA UNEI DECIZII DE ARBITRAJ ÎN TRIBUNAL ESTE LIMITATĂ. ARBITRUL TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ DISPOZIȚIILE ACESTUI ACORD HUE SECURE ȘI POATE DECIDE ASUPRA DAUNELOR ȘI DESPĂGUBIRILOR LA FEL CA UN TRIBUNAL (INCLUSIV ONORARIUL AVOCAȚILOR).

b. Pentru toate disputele, indiferent dacă sunt gestionate în instanță sau în arbitraj, trebuie să ne oferiți mai întâi posibilitatea de a vă soluționa reclamația trimițând o descriere scrisă a revendicării la adresa din secțiunea (h). Dvs. și noi suntem de acord să negociem cererea cu bună-credință. Dacă dvs. și noi nu reușim să soluționăm reclamația în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea acestei descrieri de revendicare și dacă ați făcut un efort cu bună-credință pentru a rezolva reclamația direct cu noi în acest timp, puteți depune cererea pentru arbitraj.

c. REGULI DE ARBITRAJ ŞI FORUM. Arbitrajul este guvernat de actul de arbitraj intern din provincia în care locuiți și de Regulile de arbitraj ale ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) („Regulile ADRIC”), după cum se aplică, în toate privințele, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres aici. Cererile de arbitraj vor fi depuse la ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC”) și vor fi transmise în conformitate cu Regulile ADRIC și trebuie să includă: (1) numele, numărul de telefon, adresa poștală și adresa de e-mail ale partea care solicită arbitrajul; (2) o declarație a pretențiilor legale care sunt invocate și temeiurile de fapt ale respectivelor pretenții; (3) o descriere a remedierii solicitate și un calcul precis, cu bună-credință, al sumei în litigiu (orice cerere de măsuri prin injoncțiune sau onorariile avocaților nu vor fi luate în considerare la calcularea sumei în litigiu, cu excepția cazului în care astfel de măsuri solicită plata de bani); și (4) semnătura părții care solicită arbitrajul. Cererea dvs. de arbitraj trebuie transmisă, de asemenea, Departamentului Juridic Signify la adresa Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din Regulile ADRIC, arbitrajul va fi audiat de un singur arbitru (selectat în conformitate cu Regulile ADRIC), care va fi un avocat sau un fost judecător. Sediul arbitrajului va fi capitala provinciei de reședință principală de la data intrării în vigoare a prezentului Acord Hue Secure. Cu toate acestea, la cererea dvs., audierea de arbitraj poate avea loc într-o locație care se află la o rază de 45 de kilometri de reședința dvs. principală de la data intrării în vigoare a prezentului Acord Hue Secure. Părțile sunt de acord că arbitrajul poate avea loc virtual, iar arbitrul are libertatea de a dispune un arbitraj virtual la cererea oricăreia dintre părți. Dacă ADRIC nu este disponibilă pentru arbitraj, părțile vor alege reciproc un for arbitral alternativ.

d. COMPETENȚELE ARBITRULUI - Arbitrul va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice dispută legată de natura arbitrabilă și/sau aplicabilitatea acestei prevederi de arbitraj, inclusiv orice contestație fără scrupule sau orice altă contestație conform căreia prevederea de arbitraj sau prezentul Acord Hue Secure este nulă, anulabilă sau invalidă în alt mod. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice scutire care ar fi disponibilă în instanță conform legii sau în echitate. Orice hotărâre a arbitrului va fi definitivă și obligatorie pentru fiecare dintre părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță de jurisdicție competentă.

e. ONORARIILE ȘI CHELTUIELILE DE AVOCAT. Dvs. și noi suntem de acord că vom fi responsabili pentru plata soldului oricărui onorariu inițial conform Regulilor ADRIC care depășește 200 USD pentru revendicările de 75.000 USD sau mai puțin. Este posibil să aveți dreptul să solicitați o acordare a onorariilor și cheltuielilor de avocați dacă obțineți câștig de cauză în arbitraj, în măsura prevăzută de legea aplicabilă și de Regulile ADRIC. Cu excepția cazului în care arbitrul stabilește că cererea dumneavoastră a fost frivolă fi sau a urmărit hărțuirea, suntem de acord că nu vom căuta și, prin prezenta, renunțăm la toate drepturile pe care le putem avea în temeiul legii aplicabile sau al Regulilor ADRIC, de a recupera onorariile și cheltuielile avocaților dacă vom câștiga în arbitraj.

f. RENUNȚARE LA ACȚIUNE DE CLASĂ. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI EXCLUZÂND REZIDENȚII INDIVIDUALI DIN PROVINCIA QUEBEC, părțile sunt de acord că ambele renunță la dreptul la un proces cu juriu și că fiecare poate aduce pretenții împotriva celeilalte doar individual, și nu ca reclamant sau membru de clasă în niciun proces pretinsă de acțiune de clasă. ARBITRAJELE DE CLASĂ ȘI ACȚIUNILE DE CLASĂ NU SUNT PERMISE. DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD CĂ ORICE PROCEDURĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, VA FI EFECTUATĂ DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU ÎNTR -O ACȚIUNE DE CLASĂ, MASĂ SAU REPREZENTATIVĂ SAU CA MEMBRU ÎNTR -O CLASĂ, O ACȚIUNE CONSOLIDATĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Tribunalul arbitral nu poate consolida mai mult de pretențiile unei persoane și nu poate prezida altfel sub nicio formă o acțiune de clasă. Tribunalul arbitral nu are puterea de a lua în considerare executarea acestei renunțări la arbitraj și orice solicitare pentru renunțarea la arbitraj poate fi ridicată doar într -o instanță de jurisdicție competentă.

Dacă vreo prevedere a acestui acord de arbitraj este considerată neaplicabilă, prevederea inaplicabilă va fi desființată, iar termenii de arbitraj rămași vor fi aplicați.

g. EXCEPȚII DE LA ARBITRAJ. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte își rezervă dreptul de a solicita ca un litigiu să fie judecat în instanță pentru cereri cu valoare redusă, cu condiția ca litigiul să se încadreze în limitele jurisdicționale ale acelei instanțe și să se califice pentru acea instanță, să solicite o reparație individuală și atâta timp cât acțiunea rămâne în acea instanță și nu este înlăturată sau atacată la o instanță de jurisdicție generală.

Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din această secțiune, nimic din această secțiune nu vă împiedică să faceți un raport sau să depuneți o reclamație, cerere sau acuzare la orice agenție sau tribunal administrativ sau guvernamental aplicabil sau să solicitați ajutor în temeiul legislației aplicabile privind protecția consumatorilor dacă și pentru măsura în care termenii legislației aplicabile vă dau dreptul să faceți acest lucru și exclud recurgerea exclusivă înainte de dispută la arbitraj. De asemenea, această secțiune nu împiedică agențiile administrative federale, provinciale sau locale să judece pretenții și să acorde căi de atac bazate pe acele pretenții dacă și în măsura în care termenii legislației aplicabile exclud recurgerea exclusivă la arbitraj înainte de dispută. Nimic din această secțiune nu împiedică sau scuză o parte să îndeplinească orice condiții precedente și/sau să epuizeze căile de atac administrative în temeiul legislației în vigoare înainte de a trimite o notificare de solicitare de arbitraj. Litigiile dintre părți care ar putea să nu facă obiectul arbitrajului pre-dispută, inclusiv conform prevederilor legislației în vigoare, sunt excluse de la acoperirea acestei secțiuni.

h. RENUNȚARE: Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți alege să vă depuneți cererea în instanță dacă renunțați la această secțiune 9 în termen de treizeci de zile de la data la care acceptați pentru prima dată Acordul Hue Secure prin aplicația noastră. Puteți renunța pe site-ul Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) sau trimițându-ne o notificare scrisă cu prenumele, numele și adresa de e-mail pe care este posibil să le fi folosit pentru a trimite informații pe site-ul și/sau aplicația noastră la:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Dacă renunțați la această secțiune sau dacă această secțiune 9 este considerată inaplicabilă sau dacă nu vi se aplică, atunci întreaga secțiune 9 va fi nulă și, în acest caz, vă depuneți în mod irevocabil jurisdicția personală și exclusivă a instanțelor din provincia Ontario pentru soluționarea oricăror procese sau proceduri judiciare permise în temeiul acestei secțiuni. Dacă orice parte a acestei secțiuni este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă de către orice arbitru sau instanță cu jurisdicție competentă, această secțiune în ansamblu nu va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, ci doar acea parte a acestei secțiuni care este ilegală, nulă sau inaplicabile vor fi eliminate din această secțiune.

h. Dacă aveți reședința în Statele Unite ale Americii:

• secțiunea 9 din Condițiile de utilizare Hue cu privire la Acordul Hue Secure este înlocuită în întregime cu:

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU; RENUNȚARE LA ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE

Această secțiune 9 se va aplica dacă (i) țara dvs. de reședință sau sediul este în Statele Unite; sau (ii) țara dumneavoastră de reședință sau sediul nu se află în Statele Unite, dar introduceți orice reclamație împotriva noastră în Statele Unite.

a. ACORDUL HUE SECURE ESTE REGLEMENTAT DE LEGILE STATULUI NEW JERSEY, FĂRĂ A DA EFECT ALEGERII SAU DISPOZIȚIILOR SALE PRIVIND CONFLICTUL DE DREPT; ȘI (II) TU ȘI NOI SUNTEM DE ACORD SĂ RENUNȚĂM LA ORICE DREPTURI DE A DESCHIDE ACȚIUNI ÎNTR -O INSTANȚĂ SAU ÎN FAȚA UNUI JURIU SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE DE CLASĂ SAU LA O ACȚIUNE REPREZENTATIVĂ CU PRIVIRE LA O CERERE. ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI AVEA DACĂ AȚI MERGE ÎN INSTANȚĂ POT FI, DE ASEMENEA, INDISPONIBILE SAU POT FI LIMITATE ÎN ARBITRAJ.

ORICE RECLAMAȚIE, DISPUTĂ SAU CONTROVERSĂ (FIE CĂ ESTE VORBA DE UN CONTRACT, DELICTUAL SAU DE ALTĂ NATURĂ, PREEXISTENTĂ, PREZENTĂ SAU VIITOARE, INCLUZÂND STATUTUL, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, DREPTUL COMUN, DELICTUL INTENȚIONAT, PRETENȚII INJONCTIVE ȘI ECHITABILE) ÎNTRE DVS. ȘI NOI, CARE DECURG DIN SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACORDUL HUE SECURE ȘI/SAU CU SERVICIILE HUE SECURE SE VA SOLUȚIONA EXCLUSIV ȘI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ.

NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN ARBITRAJ ȘI EXAMINAREA UNEI DECIZII DE ARBITRAJ ÎN TRIBUNAL ESTE LIMITATĂ. ARBITRUL TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ DISPOZIȚIILE ACESTUI ACORD HUE SECURE ȘI POATE DECIDE ASUPRA DAUNELOR ȘI DESPĂGUBIRILOR LA FEL CA UN TRIBUNAL (INCLUSIV ONORARIUL AVOCAȚILOR).

b. Pentru toate litigiile, indiferent dacă sunt urmărite în instanță sau în arbitraj, trebuie mai întâi să ne oferiți oportunitatea de a vă soluționa reclamația trimițând o descriere scrisă a reclamației către Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, cu o copie la Departamentul Juridic Signify la aceeași adresă. Dvs. și noi suntem de acord să negociem cererea cu bună-credință. Dacă dvs. și noi nu reușim să soluționăm reclamația în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea acestei descrieri de revendicare și dacă ați făcut un efort cu bună-credință pentru a rezolva reclamația direct cu noi în acest timp, puteți înainta cererea în arbitraj.

c. Arbitrajul va fi administrat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”), în conformitate cu Regulile de arbitraj pentru consumatori și cu Procedurile suplimentare pentru litigiile legate de consumator („Regulile AAA”) în vigoare atunci, cu excepția modului în care este modificat prin prezenta 9. (Regulile AAA sunt disponibile la adr.org). În mod concret, Regulile de arbitraj pentru consumatori prevăd:

• reclamațiile pot fi transmise AAA online (www.adr.org);

• arbitrii trebuie să fie neutri și nicio parte nu poate alege unilateral un arbitru;

• arbitrii trebuie să dezvăluie orice părtinire, interes în rezultatul arbitrajului sau relație cu orice parte;

• părțile își păstrează dreptul de a solicita reparații în instanța pentru cereri cu valoare redusă pentru anumite cereri, la alegerea lor;

• onorariul inițial pentru consumator este plafonat la 200 USD;

• consumatorul poate alege locul audierii și poate alege să participe în direct, prin telefon, videoconferință sau, pentru reclamații sub 25.000 USD, prin depunerea documentelor;

• arbitrul poate acorda orice despăgubire pe care părțile ar fi putut să o primească în instanță pentru a soluționa cererea individuală a părții.

Arbitrajul se va desfășura în fața unui arbitru unic neutru care se va afla la sau în apropierea locației în care va avea loc arbitrajul. Arbitrajul se va desfășura într-o locație care este rezonabil de convenabilă pentru dvs. Arbitrul va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice dispută legată de arbitrabilitatea și/sau aplicabilitatea acestei dispoziții de arbitraj, inclusiv orice contestație conform căreia prevederea de arbitraj sau prezentul Acord Hue Secure este nulă, anulabilă sau invalidă în alt mod. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice scutire care ar fi disponibilă în instanță conform legii sau în echitate. Orice hotărâre a arbitrului va fi definitivă și obligatorie pentru fiecare dintre părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță de jurisdicție competentă.

d. MODIFICAREA REGULILOR AAA - ONORARIILE ȘI CHELTUIELILE DE AVOCAT. Dvs. și noi suntem de acord că vom fi responsabili pentru plata soldului oricărui onorariu inițial ficonform Regulilor ADRIC care depășește 200 USD pentru revendicările de 75.000 USD sau mai puțin. Este posibil să aveți dreptul să solicitați o acordare a onorariilor și cheltuielilor de avocați dacă obțineți câștig de cauză în arbitraj, în măsura prevăzută de legea aplicabilă și de Regulile ADRIC. Cu excepția cazului în care arbitrul stabilește că cererea dumneavoastră a fost frivolăsau a urmărit hărțuirea, suntem de acord că nu vom căuta și, prin prezenta, renunțăm la toate drepturile pe care le putem avea în temeiul legii aplicabile sau al Regulilor ADRIC, de a recupera onorariile și cheltuielile avocaților dacă vom câștiga în arbitraj.

e. RENUNȚARE LA ACȚIUNE DE CLASĂ. Părțile sunt de acord că ambele renunță la dreptul la un proces cu juriu și că fiecare poate aduce pretenții împotriva celeilalte doar individual, și nu ca reclamant sau membru de clasă în niciun proces pretinsă de acțiune de clasă. ARBITRAJELE DE CLASĂ ȘI ACȚIUNILE DE CLASĂ NU SUNT PERMISE. DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD CĂ ORICE PROCEDURĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, VA FI EFECTUATĂ DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU ÎNTR -O ACȚIUNE DE CLASĂ, MASĂ SAU REPREZENTATIVĂ SAU CA MEMBRU ÎNTR -O CLASĂ, O ACȚIUNE CONSOLIDATĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Tribunalul arbitral nu poate consolida mai mult de pretențiile unei persoane și nu poate prezida altfel sub nicio formă o acțiune de clasă. Tribunalul arbitral nu are puterea de a lua în considerare executarea acestei renunțări la arbitraj și orice solicitare pentru renunțarea la arbitraj poate fi ridicată doar într -o instanță de jurisdicție competentă.

Dacă vreo prevedere a acestui acord de arbitraj este considerată neaplicabilă, prevederea inaplicabilă va fi desființată, iar termenii de arbitraj rămași vor fi aplicați.

f. Dreptul la arbitraj în temeiul acestui Acord Hue Secure este protejat de și orice arbitraj va fi reglementat și de Legea federală privind arbitrajul (9 U.S.C. §§ 1 și urm.). Ambele părți sunt de acord că relația părților implică comerț interstatal. Hotărârea la atribuire astfel redată poate fi introdusă într-o instanță care are jurisdicție sau o cerere poate fi depusă unei astfel de instanțe pentru acceptarea judiciară a oricărei atribuții și a unui ordin de executare, după caz.

EXCEPȚII DE LA ARBITRAJ. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte își rezervă dreptul de a solicita ca un litigiu să fie judecat în instanță pentru cereri cu valoare redusă, cu condiția ca litigiul să se încadreze în limitele jurisdicționale ale acelei instanțe și să se califice pentru acea instanță, să solicite o reparație individuală și atâta timp cât acțiunea rămâne în acea instanță și nu este înlăturată sau atacată la o instanță de jurisdicție generală.

versiunea din septembrie 2025 - aplicabilă de la aplicația 5