Ultima actualizare: septembrie 2025
1. Domeniul de aplicare al acestui document și relația dintre noi.
a. Înţelegem tentația de a nu citi aceste Condiţii de utilizare („Condiții”) Hue, însă înțelegerea acestor Condiții este importantă pentru a vă clarifica așteptările față de noi și cerințele noastre față de dumneavoastră.
b. Relația dumneavoastră cu noi: Aceste Condiții stabilesc relația dintre dumneavoastră și noi. Când ne referim la „noi”, „nouă” sau „al nostru”, ne referim la Signify Netherlands BV, compania din spatele produselor Philips Hue cu numărul de înregistrare al Camerei de Comerț din Țările de Jos 17061150, numărul de TVA NL009076992B01 și locația comercială la High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Țările de Jos.
c. Serviciile acoperite: Serviciile sunt destinate produselor Philips Hue și Hue („Produse”) și acoperă accesarea și utilizarea software-ului integrat în Produse, accesarea și utilizarea aplicației noastre care poate fi descărcată pe smartphone sau tabletă, precum și serviciile și caracteristicile accesibile pentru Produse prin intermediul paginii noastre web și aplicației noastre. Ne referim la toate acestea ca „Servicii”. Produsele sunt proiectate și dezvoltate special pentru uz casnic, numai în condiții normale de funcționare.
d. Cerințe de vârstă: Dacă nu aveți vârsta legală pentru a încheia un contract, trebuie să aveți permisiunea părintelui sau a tutorelui legal pentru a accepta aceste Condiții, pentru a utiliza Serviciile și pentru a crea un cont de utilizator.
e. Aspecte nereglementate de prezentul document: Achiziția unui Produs este acoperită de condițiile comerciale valabile la momentul achiziției Produsului și include toate drepturile legale cu privire la garanție, care vă revin în calitate de consumator în țara de rezidență. Anumite opțiuni ale Serviciilor se pot supune unor condiții suplimentare, care vor fi comunicate împreună cu respectivele opțiuni.
f. Punerea în funcțiune de către terți: Dacă alegeți să vă puneți în funcțiune produsele prin intermediul unui comisionar terț care utilizează un standard (Matter; Zigbee), aplicația Apple Home sau în alt mod (de exemplu, pentru a controla produsele prin intermediul altor dispozitive pentru locuință inteligentă) („Punere în funcțiune de către terți”), atunci acceptați și sunteți de acord cu aceste Condiții ca parte a Punerii în funcțiune de către terți. Printr-o astfel de Punere în funcțiune de către terți, veți fi obligat să respectați prezentele Condiții, inclusiv restricțiile relevante ale Serviciilor. Este posibil ca alți membri ai gospodăriei dvs. să adauge Produse (suplimentare) odată ce un Produs a fost comandat în sistemul unui astfel de comisionar terț și, prin urmare, sunteți singurul responsabil pentru a vă asigura că toți utilizatorii din gospodăria dvs. care utilizează Produsele sunt informați și respectă aceste Condiții. Ne declinăm orice responsabilitate sau răspundere pentru orice consecințe care rezultă din utilizarea Produselor de către persoane care nu au consimțit personal la aceste Condiții de utilizare.
2. Utilizarea Serviciilor.
a. Permisiunea de utilizare a serviciilor: Vă acordăm permisiunea de a utiliza Serviciile pentru a controla și monitoriza produsele pe care le dețineți sau pentru care sunteți autorizat să le controlați și monitorizați.
b. Înregistrarea unui cont de utilizator: Pentru a putea utiliza serviciile poate fi necesară crearea unui cont de utilizator. Sunteți responsabil pentru acuratețea informațiilor (în vederea configurării contului de utilizator) și pentru măsurile necesare pentru a vă asigura securitatea contului. Pentru mai multe detalii referitoare la confidențialitate, consultați secțiunea 5.
c. Puteți autoriza persoane fizice: Dacă aveți un cont de administrator (ne referim la astfel de utilizatori ca „Admin” sau „Proprietar”), puteți autoriza, după cum este permis de Servicii, alte persoane cu cont de utilizator să acceseze, să utilizeze, să monitorizeze și să controleze Produsele și Serviciile. Ne referim la astfel de persoane ca „Utilizatori autorizați”. Ar trebui să autorizați numai acele persoane în care aveți încredere să acceseze Produsele și Serviciile dvs.
d. Îmbunătățirea serviciilor:
• Încercăm în permanență să ne îmbunătățim Serviciile și Produsele, prin urmare acestea pot suferi modificări în timp. Este posibil să actualizăm Serviciile oferind soluții de remediere (a bug-urilor) sau de modificare, introducând noi caracteristici sau funcții, schimbând sau eliminând (temporar sau permanent) orice caracteristică sau funcție, componentă sau conținut, impunând limitări pentru anumite caracteristici sau restricționând accesul la servicii sau părți ale acestora. Ne referim la toate aceste actualizări și schimbări ca fiind “Actualizări”.
• În unele cazuri, Actualizările pot cauza incompatibilități între dispozitivele hardware, servicii de la terți, configurații software sau alte setări și va fi nevoie să actualizați sau să înlocuiți aceste dispozitive, servicii, configurații sau setări astfel încât să puteți utiliza în continuare Serviciile.
• Se aplică politica noastră privind Încheierea asistenței, furnizată separat pe pagina noastră web la www.philips-hue.com/endofsupportpolicy. Dacă există diferențe între politica noastră privind Încheierea asistenței și o garanție oferită de noi împreună cu Produsul, sau dacă politica noastră privind Încheierea asistenței poate duce la încetarea asistenței pentru Produsele aflate în perioada de garanție declarată, politica noastră privind Încheierea asistenței va avea prioritate față de condițiile unei astfel de garanții.
• Actualizările pot avea loc automat fără nicio notificare prealabilă și fără a necesita un consimțământ suplimentar din partea dumneavoastră. Ați consimțit efectuarea acestor Actualizări suplimentare. În cazul în care nu vă doriți ca astfel de Actualizări să fie instalate automat, puteți indica acest lucru în setările aplicației. Puteți cere de asemenea să instalați dumneavoastră Actualizările, și sunteți responsabil pentru realizarea promptă a acestora. Refuzul de instalare a Actualizărilor vă poate expune la riscuri (precum riscuri de securitate) și va afecta sau limita responsabilitatea noastră și posibilitatea noastră de a vă furniza Serviciile.
e. Serviciile depind de: Funcționarea corespunzătoare a serviciilor se bazează pe transmiterea datelor prin dispozitive și furnizori de servicii terți, inclusiv rețeaua dumneavoastră wi-fi, dispozitivul wireless activat (precum un smartphone sau o tabletă) și (pentru anumite produse) pe o conexiune la Internet de bandă largă. Signify nu are niciun control și nu este responsabil pentru aceste dispozitive și servicii terțe, asupra compatibilității și a configurației acestora în raport cu Produsele și Serviciile, precum şi asupra costurilor aferente. În cazul întreruperii, întârzierii, refuzului sau limitării din orice motiv a acestor dispozitive și servicii, este posibil ca Serviciile să fie nefiabile sau indisponibile pe durata limitărilor. Sunteți responsabil pentru orice taxe pentru aceste dispozitive și servicii terțe. În special, transmiterea în flux și vizionarea videoclipurilor înregistrate poate implica costuri suplimentare și substanțiale.
f. Conduita dumneavoastră: În furnizarea Serviciilor, intenția noastră este de a menține pentru toată lumea, ceea ce înseamnă că trebuie să urmați aceste reguli de conduită:
• Să respectați legile aplicabile, inclusiv controlul exporturilor și sancțiunile aferente, confidențialitatea și drepturile de proprietate intelectuală;
• Să nu aduceți prejudicii, interferați, abuzați sau întrerupeți Serviciile.
• Dumneavoastră declarați și garantați că nu vă aflați într-o țară care face obiectul unui embargo guvernamental american sau care a fost desemnată de guvernul SUA drept o țară „care sprijină terorismul” și că nu sunteți listat pe nicio listă a guvernului SUA de părți interzise sau restricționate.
g. Utilizarea cu conținut video și/sau audio: Vă rugăm să rețineți că utilizarea produselor în combinație cu anumite conținuturi video și/sau audio pot genera anumite combinații luminoase care pot cauza disconfort. În astfel de cazuri, că rugăm să întrerupeți sincronizarea Produsului cu astfel de conținuturi
h. Pot fi necesare Produse suplimentare: Utilizarea anumitor produse poate necesita o unele Produse suplimentare așa cum sunt indicate de noi în prezentele instrucțiuni.
i. Comunicații asociate cu serviciile: Uneori vă transmitem anunțuri și alte informații prin pagina noastră web sau prin aplicație. În cazul în care aveți întrebări cu privire la Produse, Servicii sau prezentele Condiții, vă rugăm să ne contactați prin canalele noastre de asistență clienți.
j. Feedback: Apreciem feedback-ul oferit pentru Servicii și Produse.. În cazul în care ne oferiți feedback, este posibil să acționăm în consecință fără a vă mai contacta.
k. Vulnerabilități: Orice produs care se bazează pe conexiuni wireless sau la internet sau care este conectat la o rețea de orice fel (cum ar fi stocarea în cloud) poate să nu fie sigur și poate fi exploatat sau piratat de malware și variante de spyware („Vulnerabilități”). Vulnerabilitățile pot oferi unei persoane cu intenție rău intenționată o poartă de acces, capacitatea de a vă arma sau dezarma sistemul sau produsele aferente; vizualiza, extrage, modifica, distruge, fura, dezvăluie sau modifica datele dvs. sau datele altora; monitorizați și /sau să vă spionați activitățile și activitățile altora; să cauzeze întreruperi ale internetului și ale rețelei; să asigure accesul neintenționat sau neautorizat al altora la contul dvs. și să pună în pericol oamenii, proprietățile sau datele. Nu oferim nicio garanție sau declarație că Serviciile sunt sigure și/sau că Serviciile nu au sau nu sunt susceptibile la vulnerabilități.
l. Dincolo de controlul rezonabil: Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru eșec sau întârziere în performanță în măsura în care sunt cauzate de circumstanțe aflate în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv acte de forță, dezastre naturale, terorism, revolte sau război.
m. Funcții AI: „Funcții AI” se referă la funcțiile de inteligență artificială încorporate în Produse sau Servicii. Am putea adăuga funcții AI pentru a face anumite sarcini și vă vom spune cum funcționează, limitările lor și orice restricții atunci când le vom introduce. Cât de bine funcționează funcțiile AI depinde de calitatea și disponibilitatea datelor pe care le folosesc. S-ar putea să nu funcționeze întotdeauna conform așteptărilor și nu putem promite că vor funcționa întotdeauna bine, vor fi exacte sau de încredere. Ele pot da rezultate greșite, incomplete sau surprinzătoare. Trebuie să utilizați funcțiile AI conform instrucțiunilor pe care le oferim și nu pentru activități ilegale sau interzise.
3. Informațiile dumneavoastră.
a. Prezentări ale utilizatorului și Datele de pe dispozitive: Unele Servicii vă permit dumneavoastră și Utilizatorilor autorizați de dumneavoastră să stocați sau să transmiteți în alt mod informații către sau prin Servicii în diverse moduri - ne referim la acest informații ca “Prezentările utilizatorului”. Dacă decideți să furnizați Prezentări ale utilizatorului asigurați-vă că aveți drepturile necesare pentru a acorda drepturile de mai jos și că acest lucru este legal. În plus, Serviciile ne vor oferi informații despre modul în care utilizați produsele și diferitele dispozitive, servicii ale terților sau aplicații pe care le conectați cu Serviciile, uneori automat – ne referim la aceste informații ca “Date de pe dispozitive”. Prezentările utilizatorului și Datele de pe dispozitive rămân în posesia dumneavoastră, ceea ce înseamnă că păstrați orice drept de proprietate care vă revine din Prezentările utilizatorului și Datele de pe dispozitive.
b. Permisiunea de a utiliza informațiile dumneavoastră: În conformitate cu drepturile de confidențialitate indicate în secțiunea 5 de mai jos și dacă aveți reședința în Uniunea Europeană, și Notificarea privind datele (astfel cum este definită mai jos), prin utilizarea serviciilor ne acordați o licență valabilă la nivel mondial (adică oriunde în lume) și gratuită (fără a plăti nicio taxă) care ne permite nouă (dar și licențiaților, partenerilor noștri de ecosistem și contractorilor noștri):
• să găzduim, reproducem, distribuim, modificăm, comunicăm și utilizăm Trimiterile utilizatorului și Datele de pe dispozitivele dumneavoastră - de exemplu, permițându-ne să le salvăm în sistemul nostru și să le facem accesibile; și
• să permitem accesul la Trimiterile utilizatorului și Datele de pe dispozitivele dumneavoastră Utilizatorilor Autorizați și pentru (așa cum sunt definite mai jos) Produse și Servicii terțe;
• să operăm și să îmbunătățim Produsele și Serviciile (inclusiv crearea de Actualizări);
• să dezvoltăm noi tehnologii, produse și servicii; şi
• în alte scopuri, așa cum sunt descrise în Notificarea aplicabilă privind confidențialitatea, disponibilă la https://www.philips-hue.com/privacy („Notificare privind confidențialitatea”).
Dacă aveți reședința în Uniunea Europeană, este posibil să utilizăm orice Date despre Produse și Date despre Servicii conexe (conform definițiilor din Legea UE privind datele – Regulamentul (UE) 2023/2854) generate prin utilizarea de către dumneavoastră a Produselor sau Serviciilor în scopurile descrise mai sus. Datele de pe dispozitiv și Prezentările utilizatorului se pot califica drept Date despre produse sau Date despre servicii conexe. Vă oferim acces la anumite Date despre produse sau Date despre servicii conexe în conformitate cu Notificarea Hue privind datele („Notificarea privind datele”) – consultați https://www.philips-hue.com/datanotice.
c. Securitatea informațiilor dumneavoastră: Deoarece ne interesează integritatea și securitate informațiilor dumneavoastră, ne străduim să implementăm măsuri de securitatea adecvate. Cu toate acestea, nu putem garanta faptul că terți neautorizați nu vor putea niciodată să treacă de măsurile noastre de securitate și să utilizeze informațiile dumneavoastră în scopuri inadecvate. Pentru mai multe informații despre înștiințarea responsabilă a Signify, consultați pagina noastră coordonată de înștiințări cu privire la vulnerabilitate la https://www.signify.com/global/vulnerability-disclosure.
4. Produse și servicii externe.
a. Accesarea produselor și serviciilor externe: Serviciile pot permite Produselor să interacționeze cu produsele, aplicațiile și serviciile altora (“Produse și Servicii terțe”). Pentru a permite o astfel de interacțiune, este posibil să fie necesar să schimbați Prezentările utilizatorului și Datele de pe dispozitive cu terții relevanți. Dumneavoastră sunteți responsabil pentru interacțiunea cu și utilizarea Produselor și Serviciilor terțe iar noi nu ne asumăm responsabilitatea pentru Produsele și Serviciile terțe sau pentru orice interfață a Produselor și Serviciilor terțe cu Produsele și Serviciile. Alegerea dvs. de a prelua, pune în funcțiune, opera și/sau utiliza Produsele prin intermediul Produselor și Serviciilor terțe înseamnă că Serviciile nu vă mai sunt (integral sau parțial) disponibile (sau vă pot afecta deplina utilizare a Serviciilor) și, în plus, fără a aduce atingere secțiunii 2d, orice Actualizări depind de punerea în funcțiune de către terții în cauză. Prin prezenta declinăm în mod expres orice răspundere legată de introducerea, punerea în funcțiune, operarea și/sau utilizarea Produselor prin intermediul Produselor și Serviciilor terților. Orice litigii, probleme sau reclamații legate de preluarea, punerea în funcțiune, operarea și/sau utilizarea Produselor prin intermediul Produselor și Serviciilor terților vor fi rezolvate între dumneavoastră și furnizorul de aplicații terț, iar noi nu vom fi implicați în astfel de probleme.
b. Standarde sau mijloace de comunicare: Produsele pot utiliza diverse standarde deschise sau valabile în mod obișnuit pentru a comunica și lucra cu dispozitivele inteligente sau conectate care sunt utilizate de asemenea în mod similar pentru alte produse, servicii și sisteme care nu sunt fabricate de noi. Astfel de produse și servicii similare care nu sunt desemnate de noi sau certificate ca fiind compatibile cu Produsele și Serviciile, pot să nu funcționeze cu Produsele și Serviciile, chiar dacă se precizează că operează pe baza unor standarde sau mijloace de comunicare identice sau similare.
c. Legătura cu site-uri terțe: Pagina noastră web, aplicația sau comunicarea pot conține link-uri către alte site-uri independente ale terților. Aceste link-uri sunt oferite doar în scop de facilitare și nu se supun controlului nostru, noi nu validăm și nici nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri.
5. Confidențialitatea dumneavoastră.
a. Date cu caracter personal: Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru Signify. Notificarea noastră privind confidențialitatea disponibilă la https://www.philips-hue.com/privacy se aplică pentru utilizarea serviciilor. Vă rugăm să citiți aceste documente deoarece ele descriu, printre altele, tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, bazele legale pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și drepturile dumneavoastră cu privire la confidențialitate. Pot exista notificări suplimentare privind confidențialitatea pentru anumite produse și servicii.
b. Module cookie: în anumite ocazii, Signify ar putea utiliza module cookie și alte tehnologii de urmărire. Vă rugăm să citiți Notificarea noastră privind modulele cookie, care este disponibilă la https://www.philips-hue.com/cookie-notice, sau alte informații despre această tehnologie și despre modurile în care am putea să o utilizăm.
6. Suspendarea și rezilierea Serviciilor.
a. Suspendarea serviciilor: Putem suspenda temporar Serviciile, fără notificare prealabilă, din rațiuni de securitate, defectarea sistemului, întreținere, reparații sau alte circumstanțe.
b. Rezilierea sau suspendarea accesului la Servicii: Aveți libertatea de a înceta în orice moment utilizarea Serviciilor. Ne rezervăm dreptul de a rezilia sau suspenda accesul dumneavoastră la Servicii sau de a șterge contul dumneavoastră de utilizator, în cazul următoarelor situații:
• dacă, de bună credință, considerăm că ați utilizat Serviciile sau Produsele cu încărcarea prezentelor Condiții
• ni se cere acest lucru pentru a respecta o solicitare de natură legală sau o hotărâre judecătorească
• considerăm în mod rezonabil că prin conduita dumneavoastră ați adus prejudicii unui utilizator, unui terț sau nouă
• nu ați accesat contul pentru o perioadă de doi ani.
7. Conținutul și software-ul nostru.
a. Drepturi de proprietate intelectuală: Deși v-am acordat permisiunea de a utiliza serviciile noastre, noi (precum și furnizorii și licențiatorii noștri) reținem drepturile de proprietate intelectuală de care noi (precum și furnizorii și licențiatorii noștri) beneficiem din aceste Servicii.
b. Conținutul nostru: Serviciile includ conținut care ne aparține. Puteți utiliza conținutul așa cum este stipulat în condițiile noastre, însă reținem orice drept de proprietate intelectuală pe care îl avem asupra conținutului nostru. Nu îndepărtați, acoperiți, sau alterați numele firmei, logotipurile sau notificările legale.
c. Conținutul terților: Este posibil ca Serviciile să vă ofere acces la conținut care aparține altor persoane sau organizații. Nu aveți dreptul de a utiliza acest conținut fără permisiunea respectivei persoane sau organizații, sau în orice alte limite stipulate de lege.
d. Software: Unele dintre Servicii includ accesul și dreptul de utilizare a aplicației sau a software-ului instalat în Produs. Vă oferim permisiunea de a utiliza software-ul ca parte a Serviciilor. Licența este valabilă la nivel mondial (așadar oriunde în lume), non-exclusivă (astfel încât putem licenția software-ul și mai departe), personală (astfel încât nu o puteți extinde către alte persoane) și netransmisibilă (adică nu puteți atribui acest drept altor persoane). Unele servicii includ software oferit liber, pe care îl punem la dispoziția dumneavoastră. Uneori există dispoziții în licența pentru sursa deschisă care prevalează peste unele părți ale acestor Condiții, prin urmare vă rugăm să citiți cu atenție aceste licențe.
e. Interdicții: Este interzis că copiați, modificați, distribuiți, vindeți sau închiriați orice parte a serviciilor sau software-ului inclus în servicii. De asemenea este interzis să reconstituiți sau să încercați extragerea codului sursă, cu excepția cazului în care legea aplicabilă vă permite acest lucru.
8. Declinarea responsabilității și răspunderea civilă.
a. Declinarea responsabilității: Chiar dacă ne străduim ca experiența dumneavoastră cu Serviciile să fie cât mai agreabilă și chiar dacă avem toată încrederea în Serviciile noastre, rețineți că putem să vă furnizăm serviciile “ca atare” și “conform disponibilităților” și că nu oferim garanții, asigurări sau angajamente referitoare la Servicii (inclusiv conținutul Serviciilor, funcțiile specifice ale acestora sau disponibilitatea, fiabilitatea sau abilitatea acestora de a vă satisface nevoile) deoarece există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum trebuie. În situația improbabilă în care Serviciile nu funcționează sau se pierd orice elemente de conținut, vă rugăm să acceptați cele mai sincere scuze din partea noastră, deoarece înțelegem că o astfel de situație este una neplăcută și nedorită.
b. Răspunderea noastră civilă: Nu ne asumăm răspunderea pentru daune indirecte, consecutive, punitive, speciale sau accidentale. Cuantumul maxim al răspunderii noastre în legătură cu utilizarea Serviciilor se limitează la valoarea minimă (i) a taxelor pe care le-ați plătit pentru utilizarea Serviciilor relevante pe o perioadă de 3 luni înainte de incident (dacă a existat unul); sau (ii) €50. Aceste Condiții limitează doar răspunderea noastră în conformitate cu legislația aplicabilă.
9. Soluționarea disputelor, legislația aplicabilă și instanțele competente.
a. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, și cu excepția ariei de valabilitate stipulate în mod expres în următoarele paragrafe ale aceste secțiuni 9 sau din secțiunea 11, prezentele Condiții, relația dumneavoastră cu noi precum și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația țării de rezidență, iar noi împreună cu dumneavoastră convenim să ne supunem jurisdicției exclusive a instanțelor competente la nivel local. Ne delimităm în mod expres și excludem aplicabilitatea Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, și orice alte legi care reglementează aplicarea legilor oricărei alte jurisdicții.
b. Dacă sunteți rezident în Statele Unite ale Americii, prezentele Condiții, relația dumneavoastră cu noi și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația statului New Jersey, excluzând dispozițiile referitoare la conflictul legislativ și alegerea legislației.
c. Dacă sunteți rezident în Canada, prezentele Condiții, relația dumneavoastră cu noi și utilizarea Serviciilor sunt guvernate de legislația provinciei Ontario, fără a avea efect asupra dispozițiilor referitoare la conflictul legislativ și alegerea legislației.
d. Dacă sunteți rezident în Franța, tribunalul din Nanterre are jurisdicție exclusivă.
e. Dacă sunteți rezident în India, în cazul oricărui diferend sau al oricărei dispute, dumneavoastră și noi convenim să soluționăm acest litigiu prin arbitraj asigurat de un arbitru numit de noi, în conformitate cu Actul de arbitraj și conciliere 2015 (cu modificările ulterioare). Instanța de arbitraj va fi Gurgaon, Haryana.
f. Dacă sunteți rezident în Sri Lanka în cazul oricărui diferend sau al oricărei dispute, dumneavoastră și noi convenim să soluționăm acest litigiu prin arbitraj asigurat de un arbitru numit de noi, în conformitate cu Actul de arbitraj și conciliere 2005 (cu modificările ulterioare). Instanța de arbitraj va fi New Delhi, India.
g. Dacă sunteți rezident în Malaysia, tribunalul din Malaysia de Vest are jurisdicție exclusivă.
h. Dacă sunteți rezident în China, tribunalul local din Shanghai, China are jurisdicție exclusivă.
i. Dacă sunteți rezident în Taiwan, tribunalul local din Taipei, Taiwan are jurisdicție exclusivă.
j. Dacă sunteți rezident al Republicii Cehe, puteți contacta și Inspectoratul de Comerț Ceh http://www.coi.cz.
10. Referitor la aceste Condiții.
a. Potrivit legii, este posibil să beneficiați de anumite drepturi care nu pot fi limitate de un contract precum aceste Condiții. Prezentele Condiții nu au în intenție în niciun mod restricționarea acestor drepturi.
b. În cazul în care o dispoziție nu este valabilă sau nu poate fi aplicată, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte dispoziții din prezentele Condiții.
c. Chiar dacă nu luăm măsuri imediat după ce am constatat nerespectarea de către dumneavoastră a acestor Condiții, aceasta nu înseamnă că nu avem dreptul de a lua măsuri pe viitor.
d. Suntem liberi să actualizăm aceste Condiții pentru a reflecta modificările în Servicii sau în modul în care ne derulăm afacerea sau din motive legale, de reglementare sau de securitate. Dacă facem modificări importante care vă afectează în mod semnificativ, vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica prin intermediul aplicației Hue, plasând o notificare pe site-ul nostru web, trimițându-vă un e-mail sau prin alte mijloace. Inacțiunea sau utilizarea continuă a Serviciilor, după orice astfel de alerte sau notificări înseamnă că recunoașteți și acceptați acele modificări.
e. Este posibil ca nu toate Serviciile să fie disponibile în țara dumneavoastră.
f. Pentru informații referitoare la căile prin care ne puteți contacta, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web pentru Produse la https://www.philips-hue.com/support#contact.
g. Orice prevedere care este destinată să supraviețuiască (fie că este exprimată sau altfel) oricărei durate sau încetări a Serviciilor, va supraviețui astfel.
11. Condiții aplicabile pentru anumite Produse, anumite Servicii și anumite țări.
Această secțiune 11 stipulează condiții suplimentare aplicabile pentru anumite Produse, anumite Servicii și anumite țări. În cazul în care există diferențe între această secțiune 11 și alte dispoziții din prezentele Condiții în afară de această secțiune 11, va prevala această secțiune 11.
• Turcia: numărul de telefon local este 0850 390 19 22, iar Notificarea privind confidențialitatea este disponibilă aici https://www.philips-hue.com/tr-tr/support/legal/privacy-policy
• Acces timpuriu: Activând opțiunea „Acces timpuriu” pentru anumite funcții din aplicația dvs., vă declarați de acord să obțineți acces timpuriu la astfel de funcții înainte ca aceste funcții să fie puse la dispoziția tuturor utilizatorilor noștri („Funcții cu acces timpuriu”), funcții care sunt mai susceptibile de a conține erori sau alte probleme care nu sunt asociate, de regulă, cu versiunea standard adresată tuturor utilizatorilor aplicației („Versiunea standard”). Funcțiile cu acces timpuriu sunt furnizate „ca atare” și „în funcție de disponibilitate”, iar noi și afiliații, licențiatorii și/sau furnizorii noștri nu oferim garanții, asigurări sau angajamente referitoare la Funcțiile cu acces timpuriu (inclusiv conținutul acestora, funcțiile specifice sau disponibilitatea, fiabilitatea sau capacitatea acestora de a vă satisface nevoile), deoarece există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcționeze așa cum ar trebui. Nu avem nicio obligație să continuăm să preluăm caracteristicile Funcțiilor cu acces timpuriu în Versiunea standard și putem aduce modificări Funcțiilor cu acces timpuriu sau întrerupe punerea pe piață a acestora. Conținutul lansat în Versiunea standard poate diferi de Funcțiile cu acces timpuriu. Înțelegeți și sunteți de acord că încetarea folosirii de către dvs. a Funcțiilor cu acces timpuriu sunt unicul drept și unica soluție care vă sunt la dispoziție în legătură cu orice nemulțumire pe care ați putea-o avea în legătură cu utilizarea Funcțiilor cu acces timpuriu, supusă Notificării privind confidențialitatea. În situația improbabilă în care Funcțiile cu acces temporar nu funcționează, vă rugăm să acceptați cele mai sincere scuze din partea noastră, deoarece înțelegem că o astfel de situație este una neplăcută și nedorită. Dacă, în orice moment, doriți să întrerupeți accesul la Funcțiile cu acces timpuriu, îl puteți dezactiva în aplicația dvs. (acolo unde este posibil) sau ștergând și reinstalând aplicația. Această secțiune privind Accesul timpuriu se aplică în măsura în care se referă la Funcțiile cu acces timpuriu până la lansarea Versiunii standard sau până la întreruperea acestuia (oricare variantă intervine prima).
• Condiții suplimentare pentru Hue Secure: Serviciile Hue Secure sunt disponibile în SUA, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Germania, Austria, Elveția, Franța, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Serbia, Slovenia și Slovacia și, în plus, Condițiile suplimentare Hue Secure, astfel cum sunt prevăzute în Anexa 1 se vor aplica utilizării de către dumneavoastră a produselor Hue Secure aplicabile și a serviciilor Hue Secure.
• Statele Unite: Notificare pentru rezidenții din California: În conformitate cu Secțiunea 1789.3 din Codul civil din California, rezidenții din California au dreptul la următoarea notificare privind drepturile consumatorilor: Dacă aveți o întrebare cu privire la site-ul nostru web sau la aceste Condiții, vă rugăm să trimiteți o întrebare la linkul nostru „Contactați-ne” la adresa https://www.signify.com/en-us/get-in-touch/contact-us. Ne puteți contacta, de asemenea, scriind la Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807 sau sunând la Signify la 1 (800) 555-0050. Rezidenții din California pot contacta Unitatea de asistență pentru reclamații a Diviziei de servicii pentru consumatori a Departamentului pentru afaceri ale consumatorilor din California prin poștă la 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, sau prin telefon la (916) 445-1254 sau (800) 952-5210.
• Plată prin App Store:
o În cazul în care orice taxe (legate de Servicii sau de orice alt serviciu pe care îl oferim în plus față de acestea și care nu este specificat altfel în aceste Condiții - „Serviciile plătite”) sunt plătite de dvs. din aplicația noastră prin intermediul magazinului de aplicații relevant (Apple App Store sau Google Play Store) pe care îl utilizați („Magazinul dvs. de aplicații”), puteți urma metodele de plată pe care le alegeți în Magazinul dvs. de aplicații și orice condiții aferente.
o În cazul în care nu primim plata dvs. (pentru Serviciile plătite) prin Magazinul de aplicații, ne rezervăm dreptul de a anula Serviciile plătite relevante.
12. Condiții pentru utilizatorul final solicitate de Apple.
Dacă ați descărcat aplicația Hue din Apple, Inc. („Apple”) App Store sau dacă utilizați aplicația Hue pe un dispozitiv iOS, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu următoarea notificare referitoare la Apple. Aceste Condiții sunt doar între dvs. și noi, nu Apple, iar Apple nu este responsabilă pentru Servicii sau conținutul acestora. Apple nu are nicio obligație de a furniza servicii de întreținere și asistență cu privire la aplicația Hue. În cazul în care aplicația Hue nu se conformează cu orice garanție aplicabilă, puteți notifica Apple și Apple vă va rambursa orice preț de achiziție aplicabil pentru aplicația Hue; și că, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu are nicio altă obligație de garanție cu privire la aplicația Hue. Apple nu este responsabil pentru soluționarea oricăror revendicări din partea dumneavoastră sau a oricărei terțe părți referitoare la aplicația Hue sau deținerea și/sau utilizarea aplicației Hue, inclusiv: (a) pretenții de răspundere pentru produse; (b) orice pretenție conform căreia aplicația Hue nu se conformează niciunei cerințe legale sau de reglementare aplicabile; și (c) pretenții care decurg din protecția consumatorilor sau legislație similară. Apple nu este responsabil pentru investigarea, apărarea, soluționarea și descărcarea oricărei părți terțe care susțin că aplicația Hue și/sau deținerea și utilizarea de către dvs. a aplicației Hue încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terței părți. Sunteți de acord să respectați orice termeni aplicabili ai terților atunci când utilizați aplicația Hue. Apple și filialele Apple sunt terți beneficiari ai acestor Condiții, iar după acceptarea de către dvs. a acestor Condiții, Apple va avea dreptul (și va fi considerat că a acceptat dreptul) de a aplica acești Termeni împotriva dvs. ca terț beneficiar al acești Termeni. Permisiunea de utilizare din secțiunea 2a este limitată la un drept netransferabil de a utiliza aplicația Hue pentru a controla și monitoriza Produsele dvs. pe orice produs marca Apple.
ANEXA 1 – Condiții suplimentare Hue Secure
DACĂ ȚARA DVS. DE REȘEDINȚĂ ESTE STATELE UNITE ALE AMERICII SAU CANADA (CU EXCEPȚIA PROVINCIEI QUEBEC) SAU INTRODUCEȚI ORICE ACȚIUNE ÎN INSTANȚĂ ÎMPOTRIVA NOASTRĂ ÎN STATELE UNITE SAU CANADA (CU EXCEPȚIA PROVINCIEI QUEBEC), VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ SECȚIUNILE 9.g and 9.h CONȚIN O PREVEDERE OBLIGATORIE PRIVIND ARBITRAJUL ȘI O ACȚIUNE DE GRUP ȘI O RENUNȚARE LA UN PROCES CU JURIU CARE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIFICATE ÎN SECȚIUNILE 9.g and 9.h, RENUNȚAREA LA ACȚIUNEA COLECTIVĂ ÎNSEAMNĂ CĂ SUNTEȚI DE ACORD SĂ CONTINUAȚI ORICE DISPUTĂ INDIVIDUAL ȘI NU CA PARTE A VREUNEI ACȚIUNI COLECTIVE, COLECTIVE ȘI/SAU REPREZENTATIVE. SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACESTE DISPOZIȚII DE SOLUȚIONARE RECIPROCĂ A LITIGIILOR. ÎN ARBITRAJ, NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ȘI EXISTĂ MAI PUȚINE REVIZUIRI PRIN DESCOPERIRE ȘI APEL DECÂT ÎN INSTANȚĂ.
1. Aplicabilitate:
a. Aceste Condiții suplimentare Hue Secure („Condiții Hue Secure”) se aplică utilizării produselor Philips Hue Secure, produselor Hue Secure și a serviciilor Hue Secure, așa cum se descrie mai jos.
b. Pentru a utiliza Produsele Philips Hue Secure, Produsele Hue Secure și Serviciile Philips Hue Secure, trebuie să acceptați Condițiile de utilizare Hue care încorporează aceste Condiții Hue Secure („Acord Hue Secure”), contractul legal încheiat între noi și dvs. care reglementează utilizarea produselor Philips Hue Secure, a Produselor Hue Secure și a serviciilor Hue Secure. Dacă există vreo neconcordanță între Condițiile Hue Secure și Condițiile de utilizare Hue, aceste Condiții Hue Secure vor prevala. Acordul Hue Secure conține condiții și cerințe aplicabile pentru dvs. și pentru Utilizatorii dvs. autorizați și sunteți responsabil pentru respectarea acestora de către aceștia.
2. Produse Hue Secure și Servicii Hue Secure:
a. Produsele Philips Hue Secure, Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure sunt compuse din:
• dispozitivele hardware marca Philips Hue Secure și produse Hue Secure și astfel de produse Philips Hue și produse Hue identificate de noi fie pe ambalaj, fie în materiale de marketing pentru a fi utilizate cu serviciile Hue Secure („Produse Hue Secure”); și
• astfel de caracteristici incluse în Accesul gratuit (așa cum se face referire în secțiunea 5 de mai jos), abonamentul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium (în funcție de alegerea planului dvs.) conține funcționalități care includ, dar fără a se limita la o cronologie a evenimentelor relevante pentru securitate în interiorul sau în afara casei dvs., capacitatea de a vă arma/dezarma casa, notificări push pe mobil ale evenimente relevante pentru securitate, dacă sunt configurate, vizionare video în direct a camerelor Philips Hue Secure sau Hue Secure, capacitatea de a reda clipuri înregistrate ale evenimentelor detectate. În plus, ceea ce constituie un eveniment relevant pentru securitate este personalizat de dvs. în calitate de Proprietar (sau de Utilizator autorizat) pentru, de exemplu, a exclude anumite zone ale unei vizualizări a camerelor Philips Hue Secure sau Hue Secure. Unele funcții (inclusiv stocarea extinsă a clipurilor video) sunt disponibile numai cu un plan suplimentar de servicii Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium plătit. Toate aceste caracteristici sunt disponibile prin aplicația Hue. Funcțiile aplicabile pentru dvs., conform alegerii dvs. de Acces gratuit, Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, sunt denumite în mod colectiv „Servicii Hue Secure”. Serviciile Hue Secure sunt disponibile numai în SUA, Canada, Regatul Unit, Irlanda, Belgia, Luxemburg, Țările de Jos, Germania, Austria, Elveția, Franța, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Serbia, Slovenia și Slovacia.
b. Vi se permite să utilizați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure în condițiile și cu cerințele stabilite în Acordul Hue Secure.
3. Condiții de utilizare:
a. Produse necesare: Serviciile Hue Secure necesită Produse Hue Secure compatibile, care trebuie să fie achiziționate separat de dvs. și asociate cu aplicația Hue și contul dvs. de utilizator Hue. Înțelegeți și sunteți de acord că Serviciile Hue Secure vor funcționa numai cu Produsele Hue Secure și nu sunt destinate să fie utilizate cu alte produse. Dacă nu mai aveți dreptul să utilizați Produsele Hue Secure (de exemplu, din cauza vânzării), sunteți obligat să deconectați imediat aceste Produse Hue Secure.
b. Instalare și operare:
• Este responsabilitatea dumneavoastră:
o să obțineți, să configurați și să mențineți cerințele tehnice și de altă natură strict în conformitate cu instrucțiunile și specificațiile puse la dispoziție de noi;
o să instalați, să testați și să operați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure numai în conformitate cu toate avertismentele, precauțiile și instrucțiunile aplicabile puse la dispoziție de noi, precum și cu legile, reglementările și standardele federale, de stat și locale aplicabile; și
o să înlocuiți sau să reîncărcați bateriile pentru Produsele dvs. Hue Secure atunci când este necesar.
• Cerințe de sistem și dispozitiv: Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure necesită un cont de utilizator Hue, o rețea Wi-Fi funcțională în locuința dvs. care să fie conectată la un acces fiabil la internet cu o lățime de bandă suficientă și un dispozitiv mobil cu aplicația Hue. Este posibil să fie necesare și alte dispozitive (conform indicațiilor noastre) pentru utilizarea unui sau tuturor Produselor Hue Secure și Serviciilor Hue Secure, cum ar fi Philips Hue Bridge. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că aveți toate elementele de sistem și dispozitivele necesare și că acestea sunt compatibile și configurate corespunzător. Este posibil să activăm Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil, fără notificare prealabilă, dar sub rezerva setărilor dispozitivului dvs., pentru a facilita funcționarea corectă a Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure și pentru a activa anumite funcții
• Nu vă monitorizăm Produsele Hue Secure și nu răspundem la nicio informație și evenimente primite în timp ce utilizați Serviciile Hue Secure. Depinde exclusiv de dvs. (sau de Utilizatorul dvs. autorizat) să întreprindeți astfel de acțiuni, inclusiv transmiterea mesajelor despre evenimente către contactele dvs. desemnate. În plus, este responsabilitatea dumneavoastră să determinați răspunsul adecvat la toate informațiile și evenimentele pe care le primiți în timp ce utilizați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure și acceptați că sunteți în întregime responsabil pentru răspunsul dumneavoastră și al persoanelor de contact desemnate. Dacă răspunsul dvs. la informații și evenimente în timpul utilizării Serviciului Hue Secure implică costuri, acceptați întreaga răspundere pentru aceste costuri. Dacă primiți o notificare cu privire la orice viață/siguranță, risc de proprietate, incendii, inundații, spargeri, jafuri, probleme medicale sau alte evenimente de urgență în timp ce utilizați Serviciile Hue Secure, trebuie să contactați imediat poliția, departamentul de pompieri sau serviciul de intervenție în caz de urgență corespunzător, ca nu oferim niciun serviciu de monitorizare sau răspuns în caz de urgență.
• Dacă Produsele dvs. Hue Secure nu sunt instalate corect sau oricare dintre senzorii săi se află în afara domeniului de detectare sau împiedicat sau obstrucționat de pereți, mobilier, bunuri personale sau alte obiecte, este posibil să aveți alarme false sau erori de detectare.
• Garantați și declarați că instalarea și funcționarea Produselor Hue Secure a fost efectuată într-o manieră profesionistă și nu încalcă niciun drept al terților, inclusiv drepturile de confidențialitate ale altora. În cazul în care instalarea și funcționarea Produselor Hue Secure încalcă drepturile terților, este responsabilitatea dumneavoastră să informați și să obțineți, acolo unde este cazul, orice acord al terților care ar putea fi necesar pentru instalarea și operarea Produselor Hue Secure și utilizarea Serviciilor Hue Secure.
• În măsura permisă de lege, ne declinăm în mod expres orice și orice responsabilitate legată de instalarea și operarea și/sau utilizarea Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure, inclusiv orice utilizare a Produselor Hue Secure contrar prevederilor federale aplicabile, legile, reglementările, codurile sau standardele de stat și locale.
• Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure pot suferi întreruperi temporare din motive de securitate, defecțiuni ale sistemelor (inclusiv defecțiunea conexiunii Wi-Fi și lățime de bandă insuficientă), dificultăți tehnice, întreținere, testare, reparare, actualizări sau alte circumstanțe. Deși ne vom strădui să ne asigurăm că utilizarea Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure este cât mai neîntreruptă posibil în limitele abilităților sale tehnice și operaționale, nu va exista niciun drept și nu garantăm utilizarea neîntreruptă.
• Orice funcție de detectare a sunetului este capabilă să detecteze doar sunetul desemnat (de exemplu, o alarmă de fum T3) și este o măsură secundară care nu este capabilă să detecteze prezența pericolelor (de exemplu, fumul) și, prin urmare, nu ar trebui să înlocuiască dispozitivul principal (de exemplu, detectorul de fum principal declanșează o alarmă pe baza prezenței fumului, care poate fi apoi auzit prin detectarea sunetului. Funcția de detectare a sunetului nu poate garanta că incendiul va fi detectat în mod fiabil). Este responsabilitatea dvs. să utilizați dispozitivul primar pentru a detecta pericolul și nu suntem responsabili pentru nicio daună rezultată din sau asociată cu prezența pericolelor. Utilizarea oricărei funcții de detectare a sunetului este supusă cerințelor specificate (inclusiv, de exemplu, distanța până la dispozitivul principal).
c. Numai pentru uz rezidențial: Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure sunt destinate exclusiv utilizării rezidențiale, individuale și private. Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure nu sunt pentru și nu suntem responsabili pentru nicio utilizare de afaceri sau comercială sau pentru orice altă utilizare nerezidențială a Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure.
d. Fără monitorizare de la terți: Serviciile Hue Secure nu oferă nicio monitorizare sau răspuns de urgență de la terți; și ca atare:
• nu avem acces la alerte sau filmări în timp real;
• nu monitorizăm nicio notificare și nu vom notifica sau trimite autorități terțe sau de urgență la domiciliul dumneavoastră în cazul unei notificări sau unei urgențe; și
• nu suntem responsabili pentru nicio întârziere în aplicarea legii sau timpul de răspuns al terților.
Toate notificările de răspuns în caz de urgență, inclusiv evenimentele care pun viața în pericol, siguranța și evenimentele de urgență ar trebui să fie direcționate de dvs. către serviciile de răspuns adecvate. ÎN NICIUN CAZ NU VOM TRIMITE SERVICII DE URGENȚĂ LA DOMICILIUL DVS. ÎN CAZ DE URGENȚĂ SAU ALTE SITUAȚII.
e. Fără eliminarea evenimentelor:
• Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure nu sunt destinate și nu oferim nicio declarație sau garanție că acestea reduc sau elimină apariția unor evenimente nedorite, cum ar fi infractorii, spargerile și/sau jafurile, iar dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că:
o nu vă puteți baza pe Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure ca să prevină sau să minimizeze astfel apariția unor evenimente, cum ar fi spargerile și jafurile, sau consecințele acestora; și
o este posibil ca Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure să nu prevină sau să nu minimizeze apariția unor evenimente, cum ar fi spargerile și jafurile, sau consecințele acestora.
Nu oferim nicio garanție sau declarație expresă sau implicită că utilizarea Produselor Hue Secure sau a Serviciilor Hue Secure va preveni sau minimiza astfel de evenimente sau consecințele acestora și/sau vor afecta sau crește orice nivel de siguranță.
• Recunoașteți că Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure nu sunt un substitut pentru un sistem de notificare de urgență monitorizat de terți. Sistemele noastre sunt dezvoltate pentru a furniza notificări într-un mod fiabil și în timp util, cu toate acestea nu putem și nu garantăm că veți primi toate notificările în timp util.
• Ar trebui să vă protejați împotriva oricărui risc de pierdere cu o acoperire de asigurare adecvată și sunteți responsabil pentru obținerea tuturor asigurărilor pe care le considerați necesare sau cerute conform cerințelor aplicabile.
f. Responsabilitatea dvs. de respecta legea:
• Legile privind confidențialitatea și alte legi, reglementări, coduri sau standarde federale, statale sau locale aplicabile în jurisdicția dvs. vă pot impune anumite responsabilități și asupra utilizării Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure și înțelegeți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru respectarea oricăror astfel de legi, reglementări, coduri sau standarde federale, de stat sau locale aplicabile atunci când utilizați Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure. Aceasta include:
o conformitatea referitoare la înregistrarea sau partajarea de conținut video sau audio, inclusiv conținut care include terțe părți, spații publice sau care conține în alt mod informații referitoare la identitatea unei persoane sau a unor persoane;
o conformitatea care impune notificarea sau obținerea consimțământului de la terți cu privire la utilizarea de către dvs. a Produselor Hue Secure sau a Serviciilor Hue Secure (de exemplu, legile sau reglementările care vă cer să afișați semne adecvate, care îi avertizează pe alții că înregistrarea audio/vizuală este. Vă rugăm să rețineți că orice autocolante sau materiale similare care ar putea fi interpretate ca semne furnizate cu orice Produse Hue Secure nu sunt furnizate de noi în scopuri de conformitate și rămâneți singurul responsabil pentru asigurarea conformității cu legislația aplicabilă;
o asigurarea faptului că Produsele Hue Secure cu capabilități de înregistrare audio și video nu sunt îndreptate către zone publice; și/sau situat în apropierea unei zone în care persoanele pot avea o așteptare rezonabilă de confidențialitate (cum ar fi o baie sau un dormitor);
o respectarea oricăror cerințe conform cărora instalarea oricărui Produs Hue Secure care înregistrează înregistrări vizuale și/sau audio să fie instalată într-un astfel de unghi încât să nu preia nicio înregistrare dincolo de limita proprietății dvs. (inclusiv trotuare sau drumuri publice)
o respectarea oricăror legi aplicabile privind confidențialitatea biometrică și garantați prin prezenta că orice date încărcate în cadrul Serviciilor Hue Secure în scopul oricărei caracteristici de recunoaștere facială au fost obținute în conformitate cu astfel de legi;
o respectarea oricăror cerințe aplicabile de transparență sau de notificare a autorității;
o respectarea perioadelor aplicabile de păstrare a datelor cu caracter personal, inclusiv selectarea planului de abonament corespunzător în conformitate cu acestea; și
o mai general, respectarea legislației aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor.
• Nu suntem responsabili pentru utilizarea Serviciilor Hue Secure sau a Produselor Hue Secure într-un mod care încalcă legea sau încalcă drepturile unei persoane.
• Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure sunt destinate exclusiv utilizării rezidențiale, individuale și private. Legile privind protecția datelor și confidențialitatea în cazul în care locuiți vă pot impune anumite responsabilități și asupra utilizării Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure. Pentru anumite date video, audio și de recunoaștere facială pe care le colectați folosind Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure (de exemplu, semnale și date video și audio) în calitate de Proprietar sau Utilizator autorizat, sunteți operatorul anumitor date pe care aceste Produse Hue Secure și Servicii Hue Secure le colectează, iar noi suntem Persoana împuternicită de operator pentru astfel de date, în conformitate cu legile aplicabile.
• În ceea ce privește acele activități pe care le desfășurați în calitate de Proprietar sau Utilizator autorizat, care se pot califica ca activitate casnică în conformitate cu legislația aplicabilă, în ceea ce privește înregistrarea video sau streaming și înregistrarea audio sau streaming prin utilizarea Produselor Hue Secure și Serviciile Hue Secure, suntem operatorul dumneavoastră de date, așa cum este definit în Regulamentul general al UE privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679).
• În cazul în care acționăm ca Persoană împuternicită de operatorul de date cu caracter personal pe care le-ați colectat din utilizarea Produselor Hue Secure și a Serviciilor Hue Secure, Acordul de prelucrare a datelor Hue Secure („DPA”) se aplică. Acceptând Condițiile de utilizare Hue Secure, acceptați și DPA. Puteți accesa DPA aici: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.
g. În cazul în care apar probleme:
• Vom depune eforturi pentru a ne asigura că utilizarea Serviciilor Hue Secure nu suferă întreruperi, în limitele abilităților tehnice și operaționale, dar nu putem promite o utilizare neîntreruptă. Cu excepția măsurilor cerute de legea aplicabilă, Serviciile Hue Secure sunt furnizate „ÎN FORMA EXISTENTĂ” și „ASTFEL CUM SUNT DISPONIBILE” și în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, RENUNȚĂM LA ORICE GARANȚIE DE VANDABILITATE, NATURĂ ADECVATĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SAU NEÎNCĂLCARE ȘI ORICE GARANȚII REZULTATE DIN COMERCIALIZARE SAU UTILIZARE. Nu oferim nicio garanție că Produsele Hue Secure și Serviciile Hue Secure vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau vor fi disponibile neîntrerupt, sigur sau fără erori. Nu oferim nicio garanție cu privire la calitatea oricăror informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciilor Hue Secure. Nu garantăm și declinăm prin prezenta nicio garanție implicită că funcționarea Serviciilor Hue Secure se va face fără erori sau neîntrerupt. Nu se garantează că accesul la sau utilizarea Serviciilor Hue Secure nu vor fi întrerupte sau afectate de lucrări de întreținere, dezvoltări ulterioare sau în alt mod de întreruperi.
• Dacă sunteți un consumator din Spațiul Economic European (SEE), atunci legile privind consumatorii din SEE vă oferă o garanție legală care acoperă cerințele de conformitate ale Serviciilor Hue Secure. În baza acestei garanții, suntem răspunzători pentru orice neconformitate pe care o descoperiți în timpul utilizării Serviciilor Hue Secure.
• În cazul în care aveți probleme legate de funcționalitatea Serviciilor Hue Secure, vă rugăm să ne contactați prin intermediul canalelor noastre de asistență clienți (vizitați acest link pentru a vizualiza informațiile noastre de contact pentru locația dvs.: https://www.philips-hue.com/support#contact) și cooperați cu noi în limita rezonabilă. Vom depune toate eforturile rezonabile pentru a remedia defectul reclamat de dumneavoastră, în conformitate cu procesul standard de urmat: (i) colectarea raportărilor incidentului de la surse diferite; (ii) efectuarea unei evaluări de impact cu ajutorul instrumentelor de evaluare, pentru a prioritiza incidentul; și (iii) definirea și implementarea unei soluții adecvate pentru prioritizarea specifică alocată, care poate fi o soluție intermediară (de ex. o remediere rapidă sau o soluție de evitare) sau o Actualizare viitoare („Procesul de asistență”).
• Dacă nu putem remedia defectul în conformitate cu Procesul nostru de asistență, veți avea dreptul la următoarele compensații pentru planul dvs. Hue Secure Basic și Hue Secure Premium plătit (dacă și după caz): (i) o reducere proporțională a taxei de abonament aplicabile; sau (ii) rezilierea planului dvs. de abonament și rambursarea sumei pro-rata deja plătită pentru perioada în care vă confruntați cu o lipsă de funcționalitate și orice sume (dacă există) deja plătite pentru orice perioadă viitoare. Incapacitatea noastră de a remedia defectul va include (i) în cazul în care înlăturarea defectului este imposibilă, (ii) defectul nu este vindecat, deoarece este asociat cu costuri disproporționate, (iii) apare o lipsă de conformitate în ciuda încercării noastre de a remedia defectul, (iv) defectul este atât de grav încât reducerea imediată a prețului sau rezilierea este justificată, (v) refuzăm orice prestație suplimentară sau (vi) este evident (inclusiv o declarație din partea noastră) că (într-un termen rezonabil sau fără inconvenient semnificativ pentru dumneavoastră) nu putem remedia defectul.
4. Conținutul creat de utilizatori:
a. Serviciile Hue Secure includ posibilitatea de a capta și/sau de a înregistra evenimente audio, video, deschidere/închidere și mișcare cu marcaj de timp și imagini (text ca subset) de către anumite produse Hue Secure („Conținut creat de utilizatori"). Nu putem accesa conținutul audio, video și imagini (text ca subset). Cunoaștem metadatele care indică faptul că a existat un eveniment la un moment dat și clasificarea evenimentului.
b. Sunteți singurul responsabil pentru tot Conținutul dvs. de utilizator și nu vom avea nicio răspundere față de dvs. sau de oricine altcineva care vă folosește contul de utilizator cu privire la orice Conținut de utilizator. Trebuie să vă asigurați că Produsele Hue Secure înregistrează Conținut de utilizator numai acolo unde sunteți autorizat. Nu veți transfera niciun Conținut de utilizator care, prin conținutul, forma, designul sau în orice alt mod, încalcă legea sau moralitatea aplicabilă sau încalcă drepturile terților. O încălcare a oricăreia dintre cele de mai sus este un motiv pentru rezilierea dreptului dumneavoastră de a utiliza sau de a accesa Serviciile Hue Secure.
c. Nu putem vizualiza Conținutul utilizatorului, în afară de (i) metadatele care indică că a existat un eveniment la un moment dat și clasificarea evenimentului; și (ii) dacă Conținutul utilizatorului a fost descărcat de dvs. (numai ca administrator) și distribuit nouă la latitudinea dvs. (de exemplu, legat de calitate și îngrijirea consumatorilor). Cu toate acestea, este posibil să dezvăluim Conținutul dvs. de utilizator autorităților de aplicare a legii sau unei autorități guvernamentale, dacă este necesar să facem acest lucru. În acest caz, veți coopera pe deplin cu noi pentru a respecta aceste cerințe legale. Vă rugăm să consultați Hue Secure - Solicitări de divulgare https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.
d. Consumatori din Canada: Dacă țara dvs. de reședință este Canada, pentru a furniza Serviciile Hue Secure pentru dvs., sunteți de acord prin prezenta cu prelucrarea Conținutului utilizatorului care este necesar pentru furnizarea Serviciilor Hue Secure. În plus, sunteți de acord să vă anonimizăm datele personale (un proces în care nu mai este posibilă asocierea datelor cu o persoană vizată individuală (fie pe cont propriu sau atunci când sunt combinate cu alte date)) pentru utilizarea acesteia în scopurile noastre de afaceri interne.
5. Acces la caracteristici; taxe; plată:
a. Când activați produsele Hue Secure prin aplicația Hue, veți avea dreptul la o perioadă de probă de treizeci (30) de zile („Probă”). La încheierea perioadei de probă, aveți opțiunea (prin aplicația Hue) să:
i. utilizați anumite funcții disponibile fără taxă suplimentară („Acces gratuit”); sau
ii. vă abonați la un plan de abonament plătind o taxă suplimentară. Abonamentele sunt disponibile cu două planuri diferite, și anume Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium. Puteți alege un abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium ca plan lunar sau anual, care va continua până la anularea abonamentului. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE NE ANUNȚAȚI ÎNAINTE DE SFÂRȘITUL PERIOADEI ABONAMENTULUI ÎN CURS CĂ NU DORIȚI SĂ VĂ CONTINUAȚI ABONAMENTUL, ÎNȚELEGEȚI CĂ PLANUL DVS. DE ABONAMENT SE VA REÎNNOI AUTOMAT ȘI NE AUTORIZAȚI SĂ PERCEPEM TAXELE DE ABONAMENT APLICABILE LA MOMENTUL RESPECTIV PENTRU FIECARE TERMEN SUCCESIV, UTILIZÂND METODA DE PLATĂ PE CARE AȚI FURNIZAT-O PRIN INTERMEDIUL MAGAZINULUI DE APLICAȚII RELEVANT.
b. O descriere completă a caracteristicilor Accesului gratuit, Hue Secure Basic și Hue Secure Premium, împreună cu taxele aplicabile, condițiile de plată, perioadele de notificare vă sunt furnizate pe site-ul nostru la adresa https://www.philips-hue.com/securityplans. Taxele de abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium sunt percepute în avans, în prima zi a perioadei de abonament, poate fi lunar sau anual și sunt plătite de dvs. prin intermediul magazinului de aplicații relevant (fie Apple sau Google) pe care îl utilizați („Magazinul dvs. de aplicații”) (și, prin urmare, urmează metodele de plată pe care alegeți să le utilizați în Magazinul dvs. de aplicații și orice condiții aferente acestora).
c. Când plasați o comandă pentru abonamentul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, se creează un abonament valid, obligatoriu și executoriu între dvs. și noi și obligația aferentă de a plăti taxele relevante conform planului de abonament aplicabil. Dacă sunteți un consumator din SEE, atunci sunteți de acord în mod expres ca noi să vă oferim serviciile conform abonamentului relevant imediat după achiziție și că pierdeți dreptul de retragere.
d. În cazul în care nu primim plata dvs. prin Magazinul de aplicații, ne rezervăm dreptul de a vă anula abonamentul și veți avea dreptul doar să utilizați varianta cu Acces gratuit.
e. Taxele la momentul abonării la un abonament Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium se vor aplica pentru perioada relevantă pentru care ați efectuat plata (de exemplu, dacă anual, atunci se aplică pentru acea perioadă anuală și dacă lunar, atunci se aplică lunii respective). Toate taxele includ taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul în jurisdicția dvs.
f. Putem actualiza Accesul gratuit, Hue Secure Basic și/sau Hue Secure Premium prin introducerea de noi funcții, putem modifica sau întrerupe (temporar sau permanent) orice caracteristică sau componentă a acesteia sau impunem limite asupra anumitor funcții și/sau modificăm taxele aplicabile, condițiile de plată, perioadele de notificare sau alți termeni. Oricare dintre aceste actualizări și modificări la care facem referire ca „Actualizare plan”. Vă vom notifica cu privire la o actualizare a planului (prin e-mail sau în aplicația Hue) și în timpul perioadei de abonament în care am primit deja plata pentru un astfel de plan de abonament, orice actualizare a planului vă va fi disponibilă pentru restul. din perioada pentru care ați plătit. De exemplu, dacă aveți un abonament anual și punem la dispoziție funcții suplimentare în acea perioadă anuală relevantă pentru care ați plătit deja, aceste funcții vor fi disponibile pentru utilizare la taxa deja plătită pentru acea perioadă ( astfel încât nu vă vom percepe taxe suplimentare pentru astfel de funcții adăugate). Dacă nu doriți să continuați cu planul dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium din cauza unei actualizări a planului, puteți rezilia un astfel de abonament în conformitate cu perioada de notificare aplicabilă. Aveți dreptul să reziliați planul dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium dacă Actualizarea planului are un impact negativ asupra accesului sau utilizării planului respectiv, cu excepția cazului în care un astfel de impact negativ este doar minor. În acest caz, veți avea dreptul să vă reziliați planul Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium gratuit în termen de 30 (treizeci) de zile de la (i) primirea informațiilor privind Actualizarea Planului sau (ii) momentul la care Actualizarea Planului a intrat în vigoare, oricare dintre acestea este ulterioară.
6. Despăgubiri: ACORDUL HUE SECURE ESTE ÎNCHEIAT DOAR CU DUMNEAVOASTRĂ. ASTFEL, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, SUNTEȚI DE ACORD SĂ NE DESPĂGUBIȚI, APĂRAȚI, EXONERAȚI ȘI PROTEJAȚI DE ȘI ÎN LEGĂTURĂ CU (I) TOATE REVENDICĂRILE, ACȚIUNILE, LITIGIILE ȘI ORICE ALTE ACȚIUNI LEGALE INIȚIATE DE ORICE TERȚĂ PARTE ÎMPOTRIVA NOASTRĂ, CAUZATE SAU LEGATE DE ACORDUL HUE SECURE, PRODUSELE HUE SECURE ȘI/SAU SERVICIILE HUE SECURE (O „ACȚIUNE A UNEI TERȚE PĂRȚI”); ȘI (II) ORICARE ȘI TOATE PIERDERILE, DAUNELE, ÎNȚELEGERILE DE COMUN ACORD ȘI VERDICTELE (INCLUSIV PLATA COMISIOANELOR AVOCAȚILOR ȘI COSTURILE SUPORTATE, EVALUATE, IMPUSE SAU ACHITATE DE NOI ÎN LEGĂTURĂ CU SAU CAUZATE DE ACȚIUNILE RESPECTIVE ALE TERȚELOR PĂRȚI („PIERDERI ASOCIATE CU TERȚELE PĂRȚI”), CHIAR DACĂ ACESTE ACȚIUNI ALE TERȚELOR PĂRȚI ȘI PIERDERILE ASOCIATE CU TERȚELE PĂRȚI SUNT CAUZATE DE NEGLIJENȚA DE ORICE FEL SAU DE ORICE AMPLOARE A NOASTRĂ, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI, A TERMENILOR DE GARANȚIE SAU A CONDIȚIILOR, OBLIGAȚIILE STRICTE, NECONFORMITATEA CU LEGISLAȚIA APLICABILĂ, INVADAREA CONFIDENȚIALITĂȚII SAU DE ORICE ALT TIP DE ÎNCĂLCARE. NICIO PREVEDERE A ACESTUI DOCUMENT NU VA FI INTERPRETATĂ CA OBLIGAȚIE DE DESPĂGUBIRE CARE AR PUTEA ANULA ȘI/SAU IMPOSIBIL DE APLICAT ACEASTĂ SECȚIUNE, INTEGRAL SAU PARȚIAL, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ. ACEASTĂ OBLIGAȚIE DE DESPĂGUBIRE NU SE VA APLICA ÎN CAZUL CONDUITEI NOASTRE INTENȚIONATE, DELIBERATE, PREMEDITATE SAU NECUGETATĂ SAU AL NEGLIJENȚEI NOASTRE GRAVE ÎN STATELE/PROVINCIILE/ȚĂRILE CARE NU PERMIT LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU NEGLIJENȚĂ GRAVĂ. DEFINIȚIA „TERȚEI PĂRȚI” DIN PREZENTUL DOCUMENT INCLUDE ORICE PERSOANĂ SAU ENTITATE CARE NU ESTE PARTE A ACORDULUI HUE SECURE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE, SOȚUL/SOȚIA, MEMBRII FAMILIEI, OASPEȚII, CHIRIAȘII, ANGAJAȚII SAU COMPANIILE DE ASIGURĂRI.
7. Răspundere:
a. ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INCIDENTALE, PUNITIVE, MULTIPLE SAU CONSECUTIVE (INCLUSIV ONORARIILE AVOCAȚILOR) SAU PIERDERI DE PROFIT CARE DERIVĂ DIN SERVICIILE HUE SECURE CHIAR DACĂ AM FOST ANUNȚAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. LEGEA APLICABILĂ POATE SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII SAU A DAUNELOR INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA DE MAI SUS ESTE POSIBIL SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI CAUZELE DE ACȚIUNE (FIE CĂ SUNT CONTRACTUALE, DELICTUALE SAU DE ALTĂ NATURĂ) NU DEPĂȘEȘTE SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU SERVICIILE HUE SECURE ÎN CAUZĂ ÎN ULTIMELE DOUĂSPREZECE (12) LUNI. ACEASTĂ LIMITARE ESTE CUMULATIVĂ ȘI NU VA FI CRESCUTĂ DE EXISTENȚA A MAI MULT DE UN INCIDENT SAU RECLAMAȚIE. SIGNIFY DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE A ORICĂRUI TIP DE LICENȚIATORI ȘI FURNIZORI. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN FEL PENTRU ORICE CONȚINUT (INCLUSIV ORICE CONȚINUT DE UTILIZATOR), INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE ERORI SAU OMISIUNI ÎN ORICE CONȚINUT SAU ORICE PIERDERE SAU DETERIORARE A ORICĂRUI CONȚINUT SUPORTATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU EXPUNEREA LA ORICE CONȚINUT TRANSMIS SAU PUS LA DISPOZIȚIE ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR HUE SECURE.
b. UTILIZAȚI SERVICIILE HUE SECURE PE PROPRIU RISC. AVEȚI UNICA RESPONSABILITATE PENTRU PROTECȚIA ȘI SALVAREA ADECVATĂ A CONȚINUTULUI DVS. DE UTILIZATOR ÎN RELAȚIE CU UTILIZAREA SERVICIILOR HUE SECURE, ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU NE FACEȚI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE SITUAȚIE DERIVATĂ DIN UTILIZAREA SERVICIILOR HUE SECURE, INCLUSIV RECLAMAȚII PENTRU PIERDEREA DATELOR SAU CONȚINUTUL UTILIZATORULUI.
8. Termen; Încetare:
a. Termen: Hue Secure Agreement începe la prima utilizare a oricăror Produse Hue Secure sau Servicii Hue Secure și se termină la rezilierea de către noi sau dvs.
b. Reziliere:
• Puteți rezilia planul plătit Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium în orice moment, în conformitate cu perioadele de notificare relevante ale planului dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium.
• Dreptul de a rezilia rămâne neafectat atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră.
• Cu excepția cazului în care sunt reziliate conform celor menționate mai sus, prevederile Acordului Hue Secure vor rămâne aplicabile atâta timp cât utilizați Produsele Hue Secure.
c. Consecințele rezilierii: La rezilierea planului dvs. Hue Secure Basic sau Hue Secure Premium, tot Conținutul utilizatorului stocat în numele dvs. în afara noii perioade de stocare, va fi șters. La ștergerea contului dvs. Hue, toate metadatele evenimentelor și datele de configurare vor fi anonimizate, iar Conținutul utilizatorului va fi șters.
9. Condiții aplicabile pentru anumite țări. Această secțiune 9 stipulează condițiile aplicabile pentru rezidenții din anumite țări. În cazul în care există diferențe între această secțiune 9 și alte dispoziții din Acordul Hue Secure în afară de această secțiune 9, va prevala această secțiune 9.
a. Secțiunea 3g (punctul 4):
i. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Republica Cehă: În ceea ce privește orice defecte, veți avea drepturile prevăzute în Codul civil.
ii. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Ungaria: Veți avea drepturile prevăzute de HG 373/2021 (VI.30.) și Codul civil, care se aplică în comun.
b. Secțiunea 5d:
i. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă reședința dumneavoastră este în Polonia: În cazul în care nu primim plata dvs. prin intermediul App Store, ne rezervăm dreptul de a vă anula abonamentul în termen de șaizeci (60) de zile de la comandă și veți avea dreptul să utilizați doar versiunea cu Acces gratuit
c. Secțiunea 6:
i. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă aveți reședința în Austria, Belgia, Croația, Republica Cehă, Germania, Grecia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveția: Sunteți răspunzător/răspunzătoare pentru încălcarea din culpă a Acordului Hue Secure în conformitate cu legile aplicabile.
d. Secțiunea 7:
i. este înlocuită integral de următorul text dacă aveți reședința în Austria sau Germania: Toate revendicările pentru daune sunt excluse. Această exonerare de răspundere nu se va aplica în situațiile în care noi avem o răspundere obligatorie, de exemplu, în baza Legii privind răspunderea pentru produse („Produkthaftungsgesetz”), în cazurile de daune intenționate, din neglijență gravă, vătămare a vieții, a membrelor sau a stării de sănătate sau de încălcare a obligațiilor contractuale esențiale („wesentliche Vertragsverletzungen”). Cu toate acestea, exceptând cazurile asociate cu Legea privind răspunderea pentru produse, neglijența gravă, premeditare sau vătămarea vieții, corporală sau a stării de sănătate, răspunderea pentru încălcarea obligațiilor contractuale esențiale se va limita la daunele previzibile tipice pentru relațiile contractuale.
ii. va fi înlocuită în întregime cu următorul text, dacă aveți reședința în Belgia, Croația, Republica Cehă, Grecia, Italia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Suedia, Elveția, Regatul Unit: Orice pretenții de despăgubire sunt excluse în măsura maximă permisă de lege. Această excludere a răspunderii nu se aplică pentru nicio altă răspundere care nu poate fi exclusă prin lege, de exemplu, cauzarea de daune în mod intenționat sau răspunderea pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijența noastră.
iii. va fi ștearsă în întregime dacă reședința dumneavoastră este în Polonia, România, Spania.
e. Secțiunea 8c:
i. se va adăuga următoarea propoziție dacă aveți reședința în Republica Cehă: Această secțiune se aplică în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.
f. Dacă aveți reședința în România, se va aplica următoarea secțiune suplimentară: Sunteți de acord că Acordul Hue Secure nu include nicio clauză (standard) neobișnuită, așa cum este definită în mod explicit de legea din România. Sunteți irevocabil de acord și acceptați, de la acceptarea Acordului Hue Secure, toate clauzele stabilite în acesta, în special (dar fără a se limita la) următoarele secțiuni: 3.b-e, 3.f punctul 1 punctul 2 articol, 3.f punctul 2, 4.b și 6.
g. Dacă aveți reședința în Canada (cu excepția provinciei Quebec):
• secțiunea 9 din Condițiile de utilizare Hue cu privire la Acordul Hue Secure este înlocuită în întregime cu:
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU; RENUNȚARE LA ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE
Această secțiune se aplică dacă (i) țara dvs. de reședință sau sediul este în Canada (cu excepția provinciei Quebec); sau (ii) țara dvs. de reședință nu este în Canada (cu excepția provinciei Quebec), dar introduceți orice pretenții împotriva noastră în Canada (cu excepția provinciei Quebec).
a. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI CU EXCLUDEREA REZIDENȚILOR INDIVIDUALI AI PROVINCIEI QUEBEC, (I) ACORDUL HUE SECURE ESTE GUVERNAT DE LEGILE PROVINCIEI ONTARIO. FĂRĂ A PUNE ÎN APLICARE DISPOZIȚIILE PRIVIND ALEGEREA SAU CONFLICTUL DE LEGI; ȘI (II) DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD SĂ RENUNȚAȚI LA ORICE DREPT DE A CONTESTA PRETENȚII ÎN INSTANȚĂ SAU ÎN FAȚA UNUI JURIU SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE COLECTIVĂ SAU LA O ACȚIUNE REPREZENTATIVĂ CU PRIVIRE LA O CERERE. ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI AVEA DACĂ AȚI MERGE ÎN INSTANȚĂ POT FI, DE ASEMENEA, INDISPONIBILE SAU POT FI LIMITATE ÎN ARBITRAJ.
ORICE RECLAMAȚIE, DISPUTĂ SAU CONTROVERSĂ (FIE CĂ ESTE VORBA DE UN CONTRACT, DELICTUAL SAU DE ALTĂ NATURĂ, PREEXISTENTĂ, PREZENTĂ SAU VIITOARE, INCLUZÂND STATUTUL, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, DREPTUL COMUN, DELICTUL INTENȚIONAT, PRETENȚII INJONCTIVE ȘI ECHITABILE) ÎNTRE DVS. ȘI NOI, CARE DECURG DIN SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACORDUL HUE SECURE ȘI/SAU CU SERVICIILE HUE SECURE SE VA SOLUȚIONA EXCLUSIV ȘI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ.
NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN ARBITRAJ ȘI EXAMINAREA UNEI DECIZII DE ARBITRAJ ÎN TRIBUNAL ESTE LIMITATĂ. ARBITRUL TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ DISPOZIȚIILE ACESTUI ACORD HUE SECURE ȘI POATE DECIDE ASUPRA DAUNELOR ȘI DESPĂGUBIRILOR LA FEL CA UN TRIBUNAL (INCLUSIV ONORARIUL AVOCAȚILOR).
b. Pentru toate disputele, indiferent dacă sunt gestionate în instanță sau în arbitraj, trebuie să ne oferiți mai întâi posibilitatea de a vă soluționa reclamația trimițând o descriere scrisă a revendicării la adresa din secțiunea (h). Dvs. și noi suntem de acord să negociem cererea cu bună-credință. Dacă dvs. și noi nu reușim să soluționăm reclamația în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea acestei descrieri de revendicare și dacă ați făcut un efort cu bună-credință pentru a rezolva reclamația direct cu noi în acest timp, puteți depune cererea pentru arbitraj.
c. REGULI DE ARBITRAJ ŞI FORUM. Arbitrajul este guvernat de actul de arbitraj intern din provincia în care locuiți și de Regulile de arbitraj ale ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) („Regulile ADRIC”), după cum se aplică, în toate privințele, cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres aici. Cererile de arbitraj vor fi depuse la ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC”) și vor fi transmise în conformitate cu Regulile ADRIC și trebuie să includă: (1) numele, numărul de telefon, adresa poștală și adresa de e-mail ale partea care solicită arbitrajul; (2) o declarație a pretențiilor legale care sunt invocate și temeiurile de fapt ale respectivelor pretenții; (3) o descriere a remedierii solicitate și un calcul precis, cu bună-credință, al sumei în litigiu (orice cerere de măsuri prin injoncțiune sau onorariile avocaților nu vor fi luate în considerare la calcularea sumei în litigiu, cu excepția cazului în care astfel de măsuri solicită plata de bani); și (4) semnătura părții care solicită arbitrajul. Cererea dvs. de arbitraj trebuie transmisă, de asemenea, Departamentului Juridic Signify la adresa Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.
Fără a aduce atingere oricăror dispoziții contrare din Regulile ADRIC, arbitrajul va fi audiat de un singur arbitru (selectat în conformitate cu Regulile ADRIC), care va fi un avocat sau un fost judecător. Sediul arbitrajului va fi capitala provinciei de reședință principală de la data intrării în vigoare a prezentului Acord Hue Secure. Cu toate acestea, la cererea dvs., audierea de arbitraj poate avea loc într-o locație care se află la o rază de 45 de kilometri de reședința dvs. principală de la data intrării în vigoare a prezentului Acord Hue Secure. Părțile sunt de acord că arbitrajul poate avea loc virtual, iar arbitrul are libertatea de a dispune un arbitraj virtual la cererea oricăreia dintre părți. Dacă ADRIC nu este disponibilă pentru arbitraj, părțile vor alege reciproc un for arbitral alternativ.
d. COMPETENȚELE ARBITRULUI - Arbitrul va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice dispută legată de natura arbitrabilă și/sau aplicabilitatea acestei prevederi de arbitraj, inclusiv orice contestație fără scrupule sau orice altă contestație conform căreia prevederea de arbitraj sau prezentul Acord Hue Secure este nulă, anulabilă sau invalidă în alt mod. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice scutire care ar fi disponibilă în instanță conform legii sau în echitate. Orice hotărâre a arbitrului va fi definitivă și obligatorie pentru fiecare dintre părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță de jurisdicție competentă.
e. ONORARIILE ȘI CHELTUIELILE DE AVOCAT. Dvs. și noi suntem de acord că vom fi responsabili pentru plata soldului oricărui onorariu inițial conform Regulilor ADRIC care depășește 200 USD pentru revendicările de 75.000 USD sau mai puțin. Este posibil să aveți dreptul să solicitați o acordare a onorariilor și cheltuielilor de avocați dacă obțineți câștig de cauză în arbitraj, în măsura prevăzută de legea aplicabilă și de Regulile ADRIC. Cu excepția cazului în care arbitrul stabilește că cererea dumneavoastră a fost frivolă fi sau a urmărit hărțuirea, suntem de acord că nu vom căuta și, prin prezenta, renunțăm la toate drepturile pe care le putem avea în temeiul legii aplicabile sau al Regulilor ADRIC, de a recupera onorariile și cheltuielile avocaților dacă vom câștiga în arbitraj.
f. RENUNȚARE LA ACȚIUNE DE CLASĂ. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI EXCLUZÂND REZIDENȚII INDIVIDUALI DIN PROVINCIA QUEBEC, părțile sunt de acord că ambele renunță la dreptul la un proces cu juriu și că fiecare poate aduce pretenții împotriva celeilalte doar individual, și nu ca reclamant sau membru de clasă în niciun proces pretinsă de acțiune de clasă. ARBITRAJELE DE CLASĂ ȘI ACȚIUNILE DE CLASĂ NU SUNT PERMISE. DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD CĂ ORICE PROCEDURĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, VA FI EFECTUATĂ DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU ÎNTR -O ACȚIUNE DE CLASĂ, MASĂ SAU REPREZENTATIVĂ SAU CA MEMBRU ÎNTR -O CLASĂ, O ACȚIUNE CONSOLIDATĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Tribunalul arbitral nu poate consolida mai mult de pretențiile unei persoane și nu poate prezida altfel sub nicio formă o acțiune de clasă. Tribunalul arbitral nu are puterea de a lua în considerare executarea acestei renunțări la arbitraj și orice solicitare pentru renunțarea la arbitraj poate fi ridicată doar într -o instanță de jurisdicție competentă.
Dacă vreo prevedere a acestui acord de arbitraj este considerată neaplicabilă, prevederea inaplicabilă va fi desființată, iar termenii de arbitraj rămași vor fi aplicați.
g. EXCEPȚII DE LA ARBITRAJ. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte își rezervă dreptul de a solicita ca un litigiu să fie judecat în instanță pentru cereri cu valoare redusă, cu condiția ca litigiul să se încadreze în limitele jurisdicționale ale acelei instanțe și să se califice pentru acea instanță, să solicite o reparație individuală și atâta timp cât acțiunea rămâne în acea instanță și nu este înlăturată sau atacată la o instanță de jurisdicție generală.
Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din această secțiune, nimic din această secțiune nu vă împiedică să faceți un raport sau să depuneți o reclamație, cerere sau acuzare la orice agenție sau tribunal administrativ sau guvernamental aplicabil sau să solicitați ajutor în temeiul legislației aplicabile privind protecția consumatorilor dacă și pentru măsura în care termenii legislației aplicabile vă dau dreptul să faceți acest lucru și exclud recurgerea exclusivă înainte de dispută la arbitraj. De asemenea, această secțiune nu împiedică agențiile administrative federale, provinciale sau locale să judece pretenții și să acorde căi de atac bazate pe acele pretenții dacă și în măsura în care termenii legislației aplicabile exclud recurgerea exclusivă la arbitraj înainte de dispută. Nimic din această secțiune nu împiedică sau scuză o parte să îndeplinească orice condiții precedente și/sau să epuizeze căile de atac administrative în temeiul legislației în vigoare înainte de a trimite o notificare de solicitare de arbitraj. Litigiile dintre părți care ar putea să nu facă obiectul arbitrajului pre-dispută, inclusiv conform prevederilor legislației în vigoare, sunt excluse de la acoperirea acestei secțiuni.
h. RENUNȚARE: Fără a aduce atingere celor de mai sus, puteți alege să vă depuneți cererea în instanță dacă renunțați la această secțiune 9 în termen de treizeci de zile de la data la care acceptați pentru prima dată Acordul Hue Secure prin aplicația noastră. Puteți renunța pe site-ul Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) sau trimițându-ne o notificare scrisă cu prenumele, numele și adresa de e-mail pe care este posibil să le fi folosit pentru a trimite informații pe site-ul și/sau aplicația noastră la:
Signify Canada Ltd.
Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out
281 Hillmount Rd
Markham, ON Canada L6C 2S3
i. Dacă renunțați la această secțiune sau dacă această secțiune 9 este considerată inaplicabilă sau dacă nu vi se aplică, atunci întreaga secțiune 9 va fi nulă și, în acest caz, vă depuneți în mod irevocabil jurisdicția personală și exclusivă a instanțelor din provincia Ontario pentru soluționarea oricăror procese sau proceduri judiciare permise în temeiul acestei secțiuni. Dacă orice parte a acestei secțiuni este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă de către orice arbitru sau instanță cu jurisdicție competentă, această secțiune în ansamblu nu va fi considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, ci doar acea parte a acestei secțiuni care este ilegală, nulă sau inaplicabile vor fi eliminate din această secțiune.
h. Dacă aveți reședința în Statele Unite ale Americii:
• secțiunea 9 din Condițiile de utilizare Hue cu privire la Acordul Hue Secure este înlocuită în întregime cu:
SOLUȚIONAREA LITIGIILOR PRIN ARBITRAJ OBLIGATORIU; RENUNȚARE LA ACȚIUNEA ÎN JUSTIȚIE
Această secțiune 9 se va aplica dacă (i) țara dvs. de reședință sau sediul este în Statele Unite; sau (ii) țara dumneavoastră de reședință sau sediul nu se află în Statele Unite, dar introduceți orice reclamație împotriva noastră în Statele Unite.
a. ACORDUL HUE SECURE ESTE REGLEMENTAT DE LEGILE STATULUI NEW JERSEY, FĂRĂ A DA EFECT ALEGERII SAU DISPOZIȚIILOR SALE PRIVIND CONFLICTUL DE DREPT; ȘI (II) TU ȘI NOI SUNTEM DE ACORD SĂ RENUNȚĂM LA ORICE DREPTURI DE A DESCHIDE ACȚIUNI ÎNTR -O INSTANȚĂ SAU ÎN FAȚA UNUI JURIU SAU DE A PARTICIPA LA O ACȚIUNE DE CLASĂ SAU LA O ACȚIUNE REPREZENTATIVĂ CU PRIVIRE LA O CERERE. ALTE DREPTURI PE CARE LE-AȚI AVEA DACĂ AȚI MERGE ÎN INSTANȚĂ POT FI, DE ASEMENEA, INDISPONIBILE SAU POT FI LIMITATE ÎN ARBITRAJ.
ORICE RECLAMAȚIE, DISPUTĂ SAU CONTROVERSĂ (FIE CĂ ESTE VORBA DE UN CONTRACT, DELICTUAL SAU DE ALTĂ NATURĂ, PREEXISTENTĂ, PREZENTĂ SAU VIITOARE, INCLUZÂND STATUTUL, PROTECȚIA CONSUMATORULUI, DREPTUL COMUN, DELICTUL INTENȚIONAT, PRETENȚII INJONCTIVE ȘI ECHITABILE) ÎNTRE DVS. ȘI NOI, CARE DECURG DIN SAU ARE LEGĂTURĂ CU ACORDUL HUE SECURE ȘI/SAU CU SERVICIILE HUE SECURE SE VA SOLUȚIONA EXCLUSIV ȘI DEFINITIV PRIN ARBITRAJ.
NU EXISTĂ JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN ARBITRAJ ȘI EXAMINAREA UNEI DECIZII DE ARBITRAJ ÎN TRIBUNAL ESTE LIMITATĂ. ARBITRUL TREBUIE SĂ URMĂREASCĂ DISPOZIȚIILE ACESTUI ACORD HUE SECURE ȘI POATE DECIDE ASUPRA DAUNELOR ȘI DESPĂGUBIRILOR LA FEL CA UN TRIBUNAL (INCLUSIV ONORARIUL AVOCAȚILOR).
b. Pentru toate litigiile, indiferent dacă sunt urmărite în instanță sau în arbitraj, trebuie mai întâi să ne oferiți oportunitatea de a vă soluționa reclamația trimițând o descriere scrisă a reclamației către Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, cu o copie la Departamentul Juridic Signify la aceeași adresă. Dvs. și noi suntem de acord să negociem cererea cu bună-credință. Dacă dvs. și noi nu reușim să soluționăm reclamația în termen de șaizeci (60) de zile de la primirea acestei descrieri de revendicare și dacă ați făcut un efort cu bună-credință pentru a rezolva reclamația direct cu noi în acest timp, puteți înainta cererea în arbitraj.
c. Arbitrajul va fi administrat de Asociația Americană de Arbitraj („AAA”), în conformitate cu Regulile de arbitraj pentru consumatori și cu Procedurile suplimentare pentru litigiile legate de consumator („Regulile AAA”) în vigoare atunci, cu excepția modului în care este modificat prin prezenta 9. (Regulile AAA sunt disponibile la adr.org). În mod concret, Regulile de arbitraj pentru consumatori prevăd:
• reclamațiile pot fi transmise AAA online (www.adr.org);
• arbitrii trebuie să fie neutri și nicio parte nu poate alege unilateral un arbitru;
• arbitrii trebuie să dezvăluie orice părtinire, interes în rezultatul arbitrajului sau relație cu orice parte;
• părțile își păstrează dreptul de a solicita reparații în instanța pentru cereri cu valoare redusă pentru anumite cereri, la alegerea lor;
• onorariul inițial pentru consumator este plafonat la 200 USD;
• consumatorul poate alege locul audierii și poate alege să participe în direct, prin telefon, videoconferință sau, pentru reclamații sub 25.000 USD, prin depunerea documentelor;
• arbitrul poate acorda orice despăgubire pe care părțile ar fi putut să o primească în instanță pentru a soluționa cererea individuală a părții.
Arbitrajul se va desfășura în fața unui arbitru unic neutru care se va afla la sau în apropierea locației în care va avea loc arbitrajul. Arbitrajul se va desfășura într-o locație care este rezonabil de convenabilă pentru dvs. Arbitrul va avea autoritatea exclusivă de a soluționa orice dispută legată de arbitrabilitatea și/sau aplicabilitatea acestei dispoziții de arbitraj, inclusiv orice contestație conform căreia prevederea de arbitraj sau prezentul Acord Hue Secure este nulă, anulabilă sau invalidă în alt mod. Arbitrul va fi împuternicit să acorde orice scutire care ar fi disponibilă în instanță conform legii sau în echitate. Orice hotărâre a arbitrului va fi definitivă și obligatorie pentru fiecare dintre părți și poate fi introdusă ca hotărâre în orice instanță de jurisdicție competentă.
d. MODIFICAREA REGULILOR AAA - ONORARIILE ȘI CHELTUIELILE DE AVOCAT. Dvs. și noi suntem de acord că vom fi responsabili pentru plata soldului oricărui onorariu inițial ficonform Regulilor ADRIC care depășește 200 USD pentru revendicările de 75.000 USD sau mai puțin. Este posibil să aveți dreptul să solicitați o acordare a onorariilor și cheltuielilor de avocați dacă obțineți câștig de cauză în arbitraj, în măsura prevăzută de legea aplicabilă și de Regulile ADRIC. Cu excepția cazului în care arbitrul stabilește că cererea dumneavoastră a fost frivolăsau a urmărit hărțuirea, suntem de acord că nu vom căuta și, prin prezenta, renunțăm la toate drepturile pe care le putem avea în temeiul legii aplicabile sau al Regulilor ADRIC, de a recupera onorariile și cheltuielile avocaților dacă vom câștiga în arbitraj.
e. RENUNȚARE LA ACȚIUNE DE CLASĂ. Părțile sunt de acord că ambele renunță la dreptul la un proces cu juriu și că fiecare poate aduce pretenții împotriva celeilalte doar individual, și nu ca reclamant sau membru de clasă în niciun proces pretinsă de acțiune de clasă. ARBITRAJELE DE CLASĂ ȘI ACȚIUNILE DE CLASĂ NU SUNT PERMISE. DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SUNTEM DE ACORD CĂ ORICE PROCEDURĂ, INDIFERENT DACĂ ESTE ÎN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, VA FI EFECTUATĂ DOAR ÎN MOD INDIVIDUAL ȘI NU ÎNTR -O ACȚIUNE DE CLASĂ, MASĂ SAU REPREZENTATIVĂ SAU CA MEMBRU ÎNTR -O CLASĂ, O ACȚIUNE CONSOLIDATĂ SAU REPREZENTATIVĂ. Tribunalul arbitral nu poate consolida mai mult de pretențiile unei persoane și nu poate prezida altfel sub nicio formă o acțiune de clasă. Tribunalul arbitral nu are puterea de a lua în considerare executarea acestei renunțări la arbitraj și orice solicitare pentru renunțarea la arbitraj poate fi ridicată doar într -o instanță de jurisdicție competentă.
Dacă vreo prevedere a acestui acord de arbitraj este considerată neaplicabilă, prevederea inaplicabilă va fi desființată, iar termenii de arbitraj rămași vor fi aplicați.
f. Dreptul la arbitraj în temeiul acestui Acord Hue Secure este protejat de și orice arbitraj va fi reglementat și de Legea federală privind arbitrajul (9 U.S.C. §§ 1 și urm.). Ambele părți sunt de acord că relația părților implică comerț interstatal. Hotărârea la atribuire astfel redată poate fi introdusă într-o instanță care are jurisdicție sau o cerere poate fi depusă unei astfel de instanțe pentru acceptarea judiciară a oricărei atribuții și a unui ordin de executare, după caz.
EXCEPȚII DE LA ARBITRAJ. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte își rezervă dreptul de a solicita ca un litigiu să fie judecat în instanță pentru cereri cu valoare redusă, cu condiția ca litigiul să se încadreze în limitele jurisdicționale ale acelei instanțe și să se califice pentru acea instanță, să solicite o reparație individuală și atâta timp cât acțiunea rămâne în acea instanță și nu este înlăturată sau atacată la o instanță de jurisdicție generală.
versiunea din septembrie 2025 - aplicabilă de la aplicația 5
Aplicația 5- septembrie 2023
Aplicația 4 – August 2021
Aplicația – 3
Termeni de utilizare a produsului Phillips Hue Bluetooth
Condiții de utilizare Philips Hue HDMI Sync Box
