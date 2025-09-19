Pentru a verifica dacă unitatea dvs. PSU este eligibilă pentru înlocuire, mai întâi deconectați produsul sau întrerupeți alimentarea acestuia.

Pe partea din față a PSU, veți vedea un cod de producție din patru cifre, în formatul AASS. „AA” se referă la an, iar „SS” se referă la numărul săptămânii. Lângă acest cod, veți vedea un număr de catalog și un interval de tensiune.

Următoarele combinații sunt afectate de acest program de înlocuire:

Descriere Mod de comercializare Tensiune Număr de catalog Cod de producție PSU de 40 W Pachet de bază sau separat 220 V–240 V S040WN2400167 2038 și anterior PSU de 40 W Pachet de bază sau separat 100 V–120 V S040VN2400167 2037 și anterior PSU de 40 W Bandă luminoasă pentru exterior de 5 m 220 V–240 V E040FP2400167 2051 și anterior PSU de 40 W Bandă luminoasă pentru exterior de 5 m 100 V–120 V S040VN2400167 2044 și anterior PSU de 20 W Bandă luminoasă pentru exterior de 2 m 220 V–240 V S024BI2400083 2143 și anterior PSU de 20 W Bandă luminoasă pentru exterior de 2 m 100 V–120 V S024BI2400083 2146 și anterior

Exemplu:

Ați achiziționat un stâlp luminos de exterior Calla, care a inclus o PSU de 40 W. PSU, care este de 220 V–240 V, are numărul de catalog „S040WN2400167”. Este posibil ca unitatea dvs. PSU să fie afectată. Pentru a confirma, primele două cifre (adică anul) sunt sub 20 sau ambele dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

Primele două cifre ale codului sunt 20

Ultimele două cifre ale codului sunt 38 sau un număr mai mic

Așadar, în acest exemplu, PSU cu numărul de catalog S040WN2400167 poate avea coduri de producție diferite.

Este afectată PSU care are codul de producție 2038.

Nu este afectată PSU care are codul de producție 2111.