Asistență

Unitățile de alimentare de exterior Philips Hue

Program de schimb

Unitate de alimentare de exterior Philips Hue

Siguranța dvs. este prioritatea noastră

După o perioadă de testare extensivă, am descoperit că, în cazuri foarte rare, unele unități de alimentare (PSU) de exterior Philips Hue de 20 W și de 40 W se pot deteriora din cauza infiltrațiilor de apă, care pot cauza scurtcircuite și crea pericolul unei PSU aflate sub tensiune. În condiții de umiditate, acest lucru poate cauza șocuri electrice, dacă unitatea este atinsă, sau prezenta un risc de incendiu pentru materialele din jur. 

Aceste PSU au fost livrate împreună cu pachetele de bază ale următoarelor familii de produse sau au fost comercializate separat între 2018 și 2021:

Spot luminos de exterior Lily Philips Hue

Spoturi Lily

Spot luminos de exterior Lily XL Philips Hue

Spot luminos Lily XL

Lampă cu piedestal Calla de exterior Philips Hue

Lampă cu piedestal Calla

Lămpi cu piedestal Econic de exterior Philips Hue

Lămpi cu piedestal Econic

Lămpi cu piedestal Impress de exterior Philips Hue

Lămpi cu piedestal Impress

Lampă cu piedestal Calla mare de exterior Philips Hue

Lampă cu piedestal Calla mare

Sursă de alimentare de 40 W pentru exterior

Sursă de alimentare de 40 W pentru exterior

Bandă luminoasă pentru exterior de 5 m

Bandă luminoasă pentru exterior de 5 m

Bandă luminoasă pentru exterior de 5 m

Bandă luminoasă pentru exterior de 2 m

Pentru a vă asigura că puteți utiliza în siguranță produsele Philips Hue, lansăm un program de schimb pentru cei cu unități de alimentare afectate. Pentru a evita riscurile, îi sfătuim pe consumatori ca, în cazul defectării unor produse, să întrerupă inițial alimentarea înainte de a atinge unitatea de alimentare.

Unitatea mea de alimentare este afectată?

Pentru a verifica dacă unitatea dvs. PSU este eligibilă pentru înlocuire, mai întâi deconectați produsul sau întrerupeți alimentarea acestuia.

Pe partea din față a PSU, veți vedea un cod de producție din patru cifre, în formatul AASS. „AA” se referă la an, iar „SS” se referă la numărul săptămânii. Lângă acest cod, veți vedea un număr de catalog și un interval de tensiune.

Următoarele combinații sunt afectate de acest program de înlocuire:

Descriere

Mod de comercializare

Tensiune

Număr de catalog

Cod de producție

PSU de 40 W

Pachet de bază sau separat

220 V–240 V

S040WN2400167

2038 și anterior

PSU de 40 W

Pachet de bază sau separat

100 V–120 V

S040VN2400167

2037 și anterior

PSU de 40 W

Bandă luminoasă pentru exterior de 5 m

220 V–240 V

E040FP2400167

2051 și anterior

PSU de 40 W

Bandă luminoasă pentru exterior de 5 m

100 V–120 V

S040VN2400167

2044 și anterior

PSU de 20 W

Bandă luminoasă pentru exterior de 2 m

220 V–240 V

S024BI2400083

2143 și anterior

PSU de 20 W

Bandă luminoasă pentru exterior de 2 m

100 V–120 V

S024BI2400083

2146 și anterior

 

Exemplu:

Ați achiziționat un stâlp luminos de exterior Calla, care a inclus o PSU de 40 W. PSU, care este de 220 V–240 V, are numărul de catalog „S040WN2400167”. Este posibil ca unitatea dvs. PSU să fie afectată. Pentru a confirma, primele două cifre (adică anul) sunt sub 20 sau ambele dintre următoarele afirmații sunt adevărate:

  • Primele două cifre ale codului sunt 20
  • Ultimele două cifre ale codului sunt 38 sau un număr mai mic

Așadar, în acest exemplu, PSU cu numărul de catalog S040WN2400167 poate avea coduri de producție diferite.

Este afectată PSU care are codul de producție 2038.

Nu este afectată PSU care are codul de producție 2111.

Cum pot obține o nouă unitate de alimentare gratuită?

Completați formularul de la linkul de mai jos. Includeți o fotografie a părții frontale a unității de alimentare, cu codul de producție din patru cifre și numărul de catalog clar vizibile. 

Salt la formularul de solicitare a schimbului

Includeți o imagine a părții frontale a unității de alimentare, cu codul de producție format din patru cifre clar vizibil.

Sursă de alimentare LED c.a./c.c. de exterior Philips pentru UE
Balast LED de exterior Philips Hue pentru SUA
Etichetă PSU

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie să înlocuiți mai mult de trei unități de alimentare, contactați-ne direct.

Contactați-ne

*Când un bec afișează „Până la” un anumit număr de lumeni în specificațiile sale, acestă valoare reprezintă fluxul luminos maxim al becului. Arată cât de strălucitor poate fi becul la 2700 K (becuri albe) sau 4000 K (becuri White ambiance sau White and color ambiance). Aflați mai multe despre luminozitate