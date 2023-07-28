ใช้ Alexa เพื่อควบคุมไฟด้วยเสียงของคุณ และสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดในบ้านของคุณ
สิ่งที่คุณต้องมี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเชื่อมต่อ Philips Hue กับ Alexa
โคมไฟ Philips Hue
ไฟ Philips Hue ทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อและควบคุมด้วย Amazon Alexa
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับ Alexa ได้
ไม่ว่าคุณจะเลือกหน้าจอหรือลำโพง คุณจะต้องมีอุปกรณ์อัจฉริยะที่ทำงานร่วมกับ Alexa ได้
แอป Alexa
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดาวน์โหลดแอป Alexa ลงในอุปกรณ์มือถือของคุณแล้ว
Hue Bridge (สำหรับการใช้งานเต็มรูปแบบ)
ขณะที่คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips Hue กับ Alexa ด้วยบลูทูธ Hue Bridge จะช่วยปลดล็อกคุณสมบัติเพิ่มเติม
สิ่งที่คุณต้องทำ
มีสองวิธีในการเชื่อมต่อ Hue Lights กับ Alexa โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเชื่อมต่อกับ Hue Bridge หรือ Bluetooth หากคุณเชื่อมต่อกับ Hue Bridge คุณจะเชื่อมต่อผ่าน Matter โดยอัตโนมัติ
ตั้งค่าด้วย Bridge
- เปิดแอป Amazon Alexa
- ในแท็บเพิ่มเติม ให้แตะทักษะและเกม
- แตะไอคอนค้นหาที่มุมขวาบน
- พิมพ์ "Philips Hue" ในแถบค้นหา แตะทักษะ Hue
- แตะ Enable (เปิดใช้งาน) เพื่อใช้งาน
- คุณจะถูกนำไปยังหน้าบัญชี Philips Hue ของคุณ ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
- เลือก Hue Bridge ที่คุณต้องการเชื่อมโยง แล้วแตะถัดไป
- แตะตกลงและดำเนินการต่อ
- แตะปิด
ตั้งค่า Philips Hue กับ Bluetooth
- เปิดไฟอัจฉริยะ Philips Hue ของคุณ หาก Alexa หรือแอป Alexa ของคุณแจ้งว่า "พบไฟใหม่แล้ว" แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
- หากอุปกรณ์ Echo ของคุณไม่พบไฟ ให้พูดว่า "Alexa ค้นหาอุปกรณ์" เมื่อพบไฟของคุณแล้วให้พูดว่า "Alexa เปิดไฟดวงแรก"
เพียงพูดว่า "Alexa..."
เมื่อคุณเชื่อมต่อ Philips Hue กับ Alexa แล้ว ให้ทดสอบคำสั่งเสียงยอดนิยมเหล่านี้
"เปิดไฟ"
"ปิดไฟในห้องนอน"
"เปิดไฟอ่านหนังสือ"
"เปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้เป็นสีม่วง"
"ตั้งอาร์กติกออโรร่าในครัว"
"หรี่ไฟเหลือ 30%"
คำถามและคำตอบ
Philips Hue ใช้งานร่วมกับกับ Amazon Alexa ได้หรือไม่
Philips Hue ใช้งานร่วมกับกับ Amazon Alexa ได้หรือไม่
อุปกรณ์ใดของ Amazon Alexa ที่ฉันสามารถใช้ควบคุมโคมไฟ Philips Hue ได้
อุปกรณ์ใดของ Amazon Alexa ที่ฉันสามารถใช้ควบคุมโคมไฟ Philips Hue ได้
เพราะอะไรโคมไฟ Philips Hue จึงไม่ปรากฏในแอป Amazon Alexa
เพราะอะไรโคมไฟ Philips Hue จึงไม่ปรากฏในแอป Amazon Alexa
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