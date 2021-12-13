บริการสนับสนุน

คู่มือการตั้งค่า

วิธีการตั้งค่า Hue Tap switch

เชื่อมต่อกับ Hue Bridge

Hue Bridge ช่วยให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติของระบบไฟอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ และเชื่อมต่อกับ Hue Tap switch ได้อย่างง่ายดาย

ก่อนที่จะเริ่มการตั้งค่า

ได้เชื่อมต่อ Hue Bridge และเพิ่มลงในแอพ Hue หรือไม่

ควรเสียบปลั๊ก Hue Bridge ให้เรียบร้อย เชื่อมต่อ Wi-Fi และเพิ่มลงในแอพ Hue หากคุณยังไม่ได้ดำเนินการ ขั้นแรกให้ติดตั้ง Hue Bridge ของคุณก่อน

เรียนรู้วิธีการตั้งค่า Hue Bridge

คุณได้ติดตั้ง Hue Tap switch หรือไม่

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการติดตั้ง โปรดดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับ Hue Tap switch

ตั้งค่า Tap switch

  1. เปิดแอพ Hue
  2. ไปที่แท็บ การตั้งค่า แล้วแตะ อุปกรณ์เสริม
การตั้งค่า

4. แตะ เพิ่มอุปกรณ์เสริม

เพิ่มอุปกรณ์เสริม

4. แตะ Hue Tap switch และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

5. เมื่อแอพ Hue พบ Hue Tap switch แล้ว คุณจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้ห้องหรือโซนใดที่ Tap switch ทำการควบคุม รวมถึงให้ปุ่มทำงานอะไรบ้าง

Hue Tap switch

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการตั้งค่า Hue Tap switch โปรดเรียกดูคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนของ Philips Hue

