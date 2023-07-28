Işıklarınızı sesinizle kontrol etmek ve evinizdeki tüm akıllı cihazlarla özel otomasyonlar oluşturmak için Alexa'yı kullanın.
İhtiyacınız olanlar
Philips Hue'yu Alexa'ya bağlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olalım.
Philips Hue ışıkları
Tüm Philips Hue ışıkları Amazon Alexa'ya bağlanabilir ve Amazon Alexa ile kontrol edilebilir.
Alexa uyumlu cihaz
İster ekran ister hoparlör seçin, Alexa ile çalışan bir akıllı cihaza ihtiyacınız olacak.
Alexa uygulaması
Alexa uygulamasını mobil cihazınıza indirdiğinizden emin olun.
Hue Bridge (tam işlevsellik için)
Philips Hue'yu Alexa'ya bluetooth ile bağlayabilirsiniz, ancak Hue Bridge daha da fazla özelliğin kilidini açar.
Yapmanız gerekenler
Hue Bridge veya Bluetooth ile, ne şekilde bağlanmak istediğinize bağlı olarak Hue ışıklarını Alexa'ya bağlamanın iki yolu vardır. Bir Hue Bridge kullanırsanız, otomatik olarak Matter üzerinden bağlanırsınız.
Hue Bridge ile kurulum
- Amazon Alexa uygulamasını açın.
- Daha Fazla sekmesinde Beceriler ve Oyunlar'a tıklayın.
- Sağ üst köşedeki arama simgesine dokunun.
- Arama çubuğuna "Philips Hue" yazın. Hue becerisine dokunun.
- Kullanmak için Etkinleştir'e dokunun.
- Philips Hue hesap sayfanıza yönlendirilirsiniz. Hesabınıza giriş yapın.
- Bağlamak istediğiniz Hue Bridge'i seçin ve İleri'ye tıklayın.
- Kabul et ve devam et'e dokunun.
- Kapat'a dokunun.
Philips Hue'yu Bluetooth ile kurma
- Philips Hue akıllı ışıklarınızı açın. Alexa veya Alexa uygulamanız "Yeni ışık bulundu" diyorsa cihazınız kullanıma hazırdır.
- Echo cihazınız ışığı keşfetmezse "Alexa, cihazları keşfet." deyin. Işığınız keşfedildiğinde "Alexa, ilk ışığı aç." demeniz yeterlidir.
Sadece "Alexa..." deyin.
Philips Hue'yu Alexa'ya bağladıktan sonra bu popüler sesli komutları test edin!
"Işıkları aç."
"Yatak odasındaki ışıkları kapat."
"Okuma lambasını aç."
"Oturma odasını mora çevir."
"Mutfakta Arctic aurora'yı ayarla."
"Işıkları %30 kıs."
Sorular ve yanıtlar
Philips Hue, Amazon Alexa ile uyumlu mu?
Philips Hue, Amazon Alexa ile uyumlu mu?
Philips Hue ışıklarımı kontrol etmek için hangi Amazon Alexa cihazlarını kullanabilirim?
Philips Hue ışıklarımı kontrol etmek için hangi Amazon Alexa cihazlarını kullanabilirim?
Philips Hue ışığım neden Amazon Alexa uygulamasında görünmüyor?
Philips Hue ışığım neden Amazon Alexa uygulamasında görünmüyor?
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