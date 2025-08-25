"Buna neden ihtiyacım olsun ki?" diye düşünüyorsunuz, biliyoruz. Ama bize güvenin, anlayacaksınız. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı TV programları, filmler veya konsol oyunlarıyla senkronize edebileceksiniz.

İhtiyacınız olanlar

- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro

- Philips Hue White and color ambiance ışıklar

- Philips Hue Play HDMI sync box veya Philips Hue Sync TV uygulaması*

- Hue uygulaması

*Sync box; set üstü kutu, yayın cihazı veya oyun konsolu gibi HDMI bağlantılı cihazlar kullanan tüm TV'ler ile kullanılabilir. Sync TV uygulaması belirli Samsung ve LG TV'lerle uyumludur .

