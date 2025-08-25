"Işıklarımın müziğime nasıl tepki vermesini sağlayabilirim?" veya "Işıklarla bir güvenlik sistemi nasıl kurabilirim?" diye merak ediyorsanız, bunu gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyin dökümünü hazırladık.
Philips Hue için ihtiyacınız olanlar
Yapmak istediğim...
Kullanışlı akıllı kontrol elde edin
Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı otomatikleştirebilir, hareket sensörleri ve anahtarları kullanabilir ve uygulamayı kullanarak ışıklarınızı her yerden kontrol edebilirsiniz.
İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Tüm Philips Hue ışıklar
- Hue uygulaması
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (isteğe bağlı)
Bu kurulumu Bridge veya Bridge Pro olmadan yapabilir miyim?
Önerimiz…
Hue
Hue Bridge Pro
Hue
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Hue
Hue Motion sensor
Hue
Karartıcı Anahtar (en son model)
Hue
Smart plug
Hue
Tap çevirmeli anahtar
Hue
Smart button
Yapmak istediğim...
Şık ışık efektleri elde etmek
Evinizi Instagram gönderisi gibi gösterin. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla sahneleri ayarlayabilir, ışıklarınızı canlandırabilir ve efektler kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Hue uygulaması
- Philips Hue dimmer veya Tap dial switch (isteğe bağlı)
Köprü olmadan harika ışık efektleri elde edebilir miyim?
Önerimiz…
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip 2 metre
Yapmak istediğim...
Dış mekan aydınlatması edinin
Bahçenizi, verandanızı veya terasınızı ışıl ışıl yapın. Bu akıllı aydınlatma sistemi sayesinde, ışıkları ister elektrik tesisatına bağlayarak ister düşük voltaj kullanarak dış mekanlarda akıllı ışıklar kurabilirsiniz.
İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue outdoor ışıklar
- Hue uygulaması
Bridge kullanmadan dış mekan aydınlatması mümkün mü?
Önerimiz…
Hue White and Color Ambiance
Calla Dış Mekan kaide
Yapmak istediğim...
Bir güvenlik sistemi kurun
Evinize tam kapsamlı bir güvenlik sistemi kurun. Bu kurulumla, akıllı güvenlik kameraları ve sensörlerle evinizi gerçek zamanlı olarak izleyebileceksiniz.
Kullanabilecekleriniz
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue ışıkları
- Hue Secure kameralar
- Hue Secure temas sensörleri
- Hue MotionAware™
Philips Hue Secure kurulumu nasıl yapılır?
Önerimiz…
Hue
Hue Motion sensor
Hue
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Yapmak istediğim...
Uyku ve uyanma aydınlatmasını edinin
Daha iyi bir yaşam için akıllı aydınlatma. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla Uyanma ve Uykuya Geçme otomasyonları oluşturabilir ve Doğal ışık sahnesini kullanabilirsiniz.
İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance veya White and color ambiance ışıklar
- Hue uygulaması
Köprü olmadan uyku ve uyanma aydınlatması elde edebilir miyim?
Önerimiz…
Hue White and Color Ambiance
Go taşınabilir vurgu ışığı
Yapmak istediğim...
Işıkları TV'ye senkronize edin
"Buna neden ihtiyacım olsun ki?" diye düşünüyorsunuz, biliyoruz. Ama bize güvenin, anlayacaksınız. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı TV programları, filmler veya konsol oyunlarıyla senkronize edebileceksiniz.
İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Philips Hue Play HDMI sync box veya Philips Hue Sync TV uygulaması*
- Hue uygulaması
*Sync box; set üstü kutu, yayın cihazı veya oyun konsolu gibi HDMI bağlantılı cihazlar kullanan tüm TV'ler ile kullanılabilir. Sync TV uygulaması belirli Samsung ve LG TV'lerle uyumludur .
Köprü olmadan ışıkları televizyonumla senkronize edebilir miyim?
Önerimiz…
LIGHTSTRIP'LER
PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip
Hue White and Color Ambiance
Hue Play gradient lightstrip 65”
Yapmak istediğim...
Işıkları müzikle senkronize edin
Işıklarınızın ritme göre hareket etmesini sağlayın. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı müzikle senkronize edebileceksiniz.
İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Philips Hue Play HDMI sync box (isteğe bağlı)*
- Hue uygulaması
*Spotify hesabınız varsa, müziği doğrudan Philips Hue uygulamasından senkronize edebilirsiniz. Başka bir hizmet aracılığıyla müzik senkronize etmek istiyorsanız Philips Hue Play HDMI sync box'ı kullanabilirsiniz.
Köprü olmadan ışıkları müziğimle senkronize edebilir miyim?
Önerimiz…
Hue White and Color Ambiance
Go taşınabilir vurgu ışığı
Hue White and Color Ambiance
Masa lambası Hue Go
Hue White and Color Ambiance
Gradient Signe masa lambası
Yapmak istediğim...
Işıkları PC ile senkronize edin
Oyuncular anlar. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı bilgisayar ekranınızdaki herhangi bir şeyle senkronize edebileceksiniz.
İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Philips Hue Sync masaüstü uygulaması
- Hue uygulaması
Bridge olmadan ışıkları bilgisayarımla senkronize edebilir miyim?
Önerimiz…
LIGHTSTRIP'LER
PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip
LIGHTSTRIP'LER
PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip
Hue White and Color Ambiance
Gradient lightstrip 2 metre
Hue White and Color Ambiance
Play ışık çubuğu tekli paket
Sorular ve yanıtlar
Bazı kurulumlar neden Philips Hue Bridge gerektirir?
Normal anahtarlarımla ne yapacağım?
Birisi ışık düğmesini kapatırsa ne olur?
Bluetooth ile başlayıp daha sonra Bridge ekleyebilir miyim?
Akıllı olmayan entegre ışıklara sahip lambalarım ne olacak?
Işıklarımı kontrol etmek için her zaman uygulamayı kullanmak zorunda mıyım?
Akıllı hub ile köprü arasındaki fark nedir?
Evimde nereden başlamak iyi olur?
Akıllı ışıkları kullanmak için "teknolojik" olmam gerekir mi?
Işık anahtarı yerine fiziksel bir dimmer switch'im olursa ne olur?
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.