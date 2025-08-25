Destek

"Işıklarımın müziğime nasıl tepki vermesini sağlayabilirim?" veya "Işıklarla bir güvenlik sistemi nasıl kurabilirim?" diye merak ediyorsanız, bunu gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyin dökümünü hazırladık. 

Yapmak istediğim...

Kullanışlı akıllı kontrol elde edin

Şık ışık efektleri elde etmek

Dış mekan aydınlatması edinin

Bir güvenlik sistemi kurun

Uyku ve uyanma aydınlatmasını edinin

Işıkları TV'ye senkronize edin

Işıkları müzikle senkronize edin

Işıkları PC ile senkronize edin

Philips Hue kolay kontrol

Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı otomatikleştirebilir, hareket sensörleri ve anahtarları kullanabilir ve uygulamayı kullanarak ışıklarınızı her yerden kontrol edebilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Tüm Philips Hue ışıklar
- Hue uygulaması
- Hue MotionAware™
- Philips Hue dimmer switch (isteğe bağlı)

Bu kurulumu Bridge veya Bridge Pro olmadan yapabilir miyim?

Önerimiz…

Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro
150'den fazla ışığı, 50'den fazla aksesuarı destekler
Hue Sync, MotionAware™'i etkinleştirir
Tüm ev kontrolünün kilidini açar
Zigbee Güven Merkezi ile gelişmiş şifreleme
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Hue

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Basit kurulum
Akıllı kontrol
50 adede kadar ışık ekleyin
Sesinizle kontrol edin
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Kablosuz kurulum
Pille çalışır
Işıklarınızı otomatikleştirir
Her yere takılabilir
Karartıcı Anahtar (en son model)

Hue

Karartıcı Anahtar (en son model)
Kablosuz kurulum
Pille çalışır
Işık sahnelerine kolay erişim
Uzaktan kumanda olarak kullanın
Smart plug

Hue

Smart plug
Hue sisteminize her ışığı ekleyin
Bluetooth ile anında kontrol
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Tap çevirmeli anahtar

Hue

Tap çevirmeli anahtar
Kablosuz kurulum
Pille çalışır
Işık sahnelerine kolay erişim
Uzaktan kumanda olarak kullanın
Smart button

Hue

Smart button
Işıkları tek tıklama ile kontrol edin
Günün saatine göre ışık ayarlayın
Özelleştirilmiş işlevsellik
Esnek, kablosuz montaj
Philips Hue soğuk ışık efektleri

Yapmak istediğim...

Şık ışık efektleri elde etmek

Evinizi Instagram gönderisi gibi gösterin. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla sahneleri ayarlayabilir, ışıklarınızı canlandırabilir ve efektler kullanabilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Hue uygulaması
- Philips Hue dimmer veya Tap dial switch (isteğe bağlı)

Köprü olmadan harika ışık efektleri elde edebilir miyim?

Önerimiz…

Gradient lightstrip 2 metre

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip 2 metre
Entegre LED
Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Philips Hue dış mekan aydınlatması

Yapmak istediğim...

Dış mekan aydınlatması edinin

Bahçenizi, verandanızı veya terasınızı ışıl ışıl yapın. Bu akıllı aydınlatma sistemi sayesinde, ışıkları ister elektrik tesisatına bağlayarak ister düşük voltaj kullanarak dış mekanlarda akıllı ışıklar kurabilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue outdoor ışıklar
- Hue uygulaması

Bridge kullanmadan dış mekan aydınlatması mümkün mü?

Önerimiz…

Calla Dış Mekan kaide

Hue White and Color Ambiance

Calla Dış Mekan kaide
Düşük voltaj
Mat siyah bitişli
105 x 252 mm
PSU ayrı satılır
Philips Hue güvenlik sistemi

Yapmak istediğim...

Bir güvenlik sistemi kurun

Evinize tam kapsamlı bir güvenlik sistemi kurun. Bu kurulumla, akıllı güvenlik kameraları ve sensörlerle evinizi gerçek zamanlı olarak izleyebileceksiniz.

Kullanabilecekleriniz
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue ışıkları
- Hue Secure kameralar
- Hue Secure temas sensörleri
- Hue MotionAware™

Philips Hue Secure kurulumu nasıl yapılır?

Önerimiz…

Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor
Kablosuz kurulum
Pille çalışır
Işıklarınızı otomatikleştirir
Her yere takılabilir
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Hue

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Basit kurulum
Akıllı kontrol
50 adede kadar ışık ekleyin
Sesinizle kontrol edin
Philips Hue uyku ve uyanma aydınlatması

Yapmak istediğim...

Uyku ve uyanma aydınlatmasını edinin

Daha iyi bir yaşam için akıllı aydınlatma. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla Uyanma ve Uykuya Geçme otomasyonları oluşturabilir ve Doğal ışık sahnesini kullanabilirsiniz.

İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White ambiance veya White and color ambiance ışıklar
- Hue uygulaması

Köprü olmadan uyku ve uyanma aydınlatması elde edebilir miyim?

Önerimiz…

Go taşınabilir vurgu ışığı

Hue White and Color Ambiance

Go taşınabilir vurgu ışığı
Entegre LED ve pil
Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Philips Hue sync ışıklar TV ile senkronize olur

Yapmak istediğim...

Işıkları TV'ye senkronize edin

"Buna neden ihtiyacım olsun ki?" diye düşünüyorsunuz, biliyoruz. Ama bize güvenin, anlayacaksınız. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı TV programları, filmler veya konsol oyunlarıyla senkronize edebileceksiniz. 

İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Philips Hue Play HDMI sync box veya Philips Hue Sync TV uygulaması*
- Hue uygulaması

*Sync box; set üstü kutu, yayın cihazı veya oyun konsolu gibi HDMI bağlantılı cihazlar kullanan tüm TV'ler ile kullanılabilir. Sync TV uygulaması belirli Samsung ve LG TV'lerle uyumludur .

Köprü olmadan ışıkları televizyonumla senkronize edebilir miyim?

Önerimiz…

PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip

LIGHTSTRIP'LER

PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip
24 ila 27 inç monitörler için üretildi
Güç kaynağı ve bağlantı parçaları içerir
Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
Hue Bridge dahildir
Hue Play gradient lightstrip 65”

Hue White and Color Ambiance

Hue Play gradient lightstrip 65”
65” ila 70” TV'ler için üretildi
Güç kaynağı ve bağlantıları içerir
Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
Hue Bridge ve Hue sync box gerektirir
Philips Hue sync ışıklar müzik ile senkronize olur

Yapmak istediğim...

Işıkları müzikle senkronize edin

Işıklarınızın ritme göre hareket etmesini sağlayın. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı müzikle senkronize edebileceksiniz.

İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Philips Hue Play HDMI sync box (isteğe bağlı)*
- Hue uygulaması

*Spotify hesabınız varsa, müziği doğrudan Philips Hue uygulamasından senkronize edebilirsiniz. Başka bir hizmet aracılığıyla müzik senkronize etmek istiyorsanız Philips Hue Play HDMI sync box'ı kullanabilirsiniz. 

Köprü olmadan ışıkları müziğimle senkronize edebilir miyim?

Önerimiz…

Go taşınabilir vurgu ışığı

Hue White and Color Ambiance

Go taşınabilir vurgu ışığı
Entegre LED ve pil
Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Daha fazlasının kilidini açmak için Hue bridge'i ekleyin
Masa lambası Hue Go

Hue White and Color Ambiance

Masa lambası Hue Go
İç ve dış mekanlarda çalışır
Bluetooth ile bağlama
Uygulama veya ses ile kontrol edin
Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Gradient Signe masa lambası

Hue White and Color Ambiance

Gradient Signe masa lambası
White
Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Philips Hue sync ışıklar PC ile senkronize olur

Yapmak istediğim...

Işıkları PC ile senkronize edin

Oyuncular anlar. Bu akıllı aydınlatma kurulumuyla ışıklarınızı bilgisayar ekranınızdaki herhangi bir şeyle senkronize edebileceksiniz.

İhtiyacınız olanlar
- Philips Hue Bridge veya Hue Bridge Pro
- Philips Hue White and color ambiance ışıklar
- Philips Hue Sync masaüstü uygulaması
- Hue uygulaması

Bridge olmadan ışıkları bilgisayarımla senkronize edebilir miyim?

Önerimiz…

PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip

LIGHTSTRIP'LER

PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip
24 ila 27 inç monitörler için üretildi
Güç kaynağı ve bağlantı parçaları içerir
Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
Hue Bridge dahildir
PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip

LIGHTSTRIP'LER

PC İçin Hue Play Gradient Lightstrip
32 ila 34 inç monitörler için üretildi
Güç kaynağı ve bağlantı parçaları içerir
Beyaz ve renkli ışığı birleştirir
Hue Bridge gerekli
Gradient lightstrip 2 metre

Hue White and Color Ambiance

Gradient lightstrip 2 metre
Entegre LED
Uygulama aracılığıyla Bluetooth kumanda
Uygulama veya ses ile kontrol edin*
Daha fazlasının kilidini açmak için Hue Bridge'i ekleyin
Play ışık çubuğu tekli paket

Hue White and Color Ambiance

Play ışık çubuğu tekli paket
Tekli paket
Entegre LED
Siyah
Hue bridge ile akıllı kontrol*

*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin