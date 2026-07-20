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Philips Hue ile yaşayın

Philips Hue ile yaşayın

Daha fazla tutku. Daha fazla heyecan. Daha fazla rahatlama. Akıllı ışık, evinizin rahatlığında yaptığınız her anı, her ruh halini ve her anıyı bir üst seviyeye çıkarır. 

Philips Hue'yu keşfedin

Philips Hue akıllı ev sistemi neler yapabilir?

Philips Hue akıllı ışıklar, Hue Bridge ve Philips Hue uygulaması ile ışıklarınızı açıp kapatmanın çok ötesinde akıllı bir aydınlatma sistemine sahipsiniz.

Smart lights features

Ne işe yarar?

Işıklarınızı otomatikleştirin, akıllı aksesuarlar ekleyin, ışıklarınızı ekranla senkronize edin: Philips Hue, akıllı aydınlatmayı olağanüstü kılan özelliklerle doludur.

Akıllı ışıkların özellikleri
How smart lights work

Nasıl çalışır?

Hue Bridge nedir ve neden ona ihtiyacınız var? Philips Hue'nun nasıl çalıştığını ve onu ne kadar kolay kullanmaya başlayabileceğinizi görün.

Akıllı ışıklar nasıl çalışır?
uyumlu ortam

...peki Philips Hue ile neler yapabilirsiniz?

Philips Hue, TV izlerken, oyun oynarken veya müzik dinlerken basitçe ortamın ışığını ayarlamaktan, size düşündüğünüzden daha fazla fayda sağlayan sürükleyici deneyimler yaratmaya kadar her şeyi sunar. 

Tüm akıllı aydınlatma avantajlarını keşfedin

Works with Philips Hue

Philips Hue is compatible with countless other smart home devices, platforms, and assistants to help make life more convenient.

See what works with Philips Hue