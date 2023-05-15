Philips Hue ile yaşayın

Daha fazla tutku. Daha fazla heyecan. Daha fazla rahatlama. Akıllı ışık, evinizin rahatlığında yaptığınız her anı, her ruh halini ve her anıyı bir üst seviyeye çıkarır. 

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Akıllı ışıklar, daha da akıllı kontroller

Philips Hue, yalnızca akıllı bir ampul olmanın ötesinde akıllı bir aydınlatma sistemidir. Akıllı ışıklar, Hue bağlantı köprüsü ve akıllı kontroller, ışığı deneyimleme şeklinizi sonsuza kadar değiştirecektir.

Philips Hue Ampul

Hue ışıkları

Bu akıllı ve enerji tasarruflu LED ışıklar kullanım alanınıza uyması için çok çeşitli şekillerde, boyutlarda ve modellerde sunulur.

Philips Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü

Philips Hue sisteminizin kalbi olan Hue Bridge, cihazlarınızı akıllı ışıklarınıza bağlayarak bir akıllı hub işlevi görür. Bir Hue Bridge'e 50 adede kadar Philip Hue ışık ve aksesuar ekleyebilirsiniz.

Hue Mobil Uygulaması

Hue uygulaması

Philips Hue uygulamasıyla akıllı ışıklarınızı hızlıca ve kolayca kontrol edin.

4 adımda başlayın
Hue ailesi

Philips Hue ailesiyle tanışın

Philips Hue, çok çeşitli akıllı ampuller, lambalar, armatürler ve aksesuarlar sunar. İster oturma odanız için, ister mutfağınız, banyonuz ya da bahçeniz için olsun, Philips Hue daima mükemmel ışığı verir.

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Uyku zamanı

Kişisel akıllı aydınlatma

Philips Hue, günün her anını dönüştürür. Sizi gündüz nazik bir şekilde uyandırabilir, günün geri kalanında yapacaklarınız için size enerji verebilir ve hatta eve geldiğinizde sizi sıcak bir şekilde karşılayabilir. Çünkü doğru ışık her şeyi değiştirir.

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*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin