Philips Hue, günün her anını dönüştürür. Sizi gündüz nazik bir şekilde uyandırabilir, günün geri kalanında yapacaklarınız için size enerji verebilir ve hatta eve geldiğinizde sizi sıcak bir şekilde karşılayabilir. Çünkü doğru ışık her şeyi değiştirir.