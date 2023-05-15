Daha fazla tutku. Daha fazla heyecan. Daha fazla rahatlama. Akıllı ışık, evinizin rahatlığında yaptığınız her anı, her ruh halini ve her anıyı bir üst seviyeye çıkarır.
Akıllı ışıklar, daha da akıllı kontroller
Philips Hue, yalnızca akıllı bir ampul olmanın ötesinde akıllı bir aydınlatma sistemidir. Akıllı ışıklar, Hue bağlantı köprüsü ve akıllı kontroller, ışığı deneyimleme şeklinizi sonsuza kadar değiştirecektir.
Hue ışıkları
Bu akıllı ve enerji tasarruflu LED ışıklar kullanım alanınıza uyması için çok çeşitli şekillerde, boyutlarda ve modellerde sunulur.
Hue Bridge - Bağlantı Köprüsü
Philips Hue sisteminizin kalbi olan Hue Bridge, cihazlarınızı akıllı ışıklarınıza bağlayarak bir akıllı hub işlevi görür. Bir Hue Bridge'e 50 adede kadar Philip Hue ışık ve aksesuar ekleyebilirsiniz.
Hue uygulaması
Philips Hue uygulamasıyla akıllı ışıklarınızı hızlıca ve kolayca kontrol edin.
Philips Hue ailesiyle tanışın
Philips Hue, çok çeşitli akıllı ampuller, lambalar, armatürler ve aksesuarlar sunar. İster oturma odanız için, ister mutfağınız, banyonuz ya da bahçeniz için olsun, Philips Hue daima mükemmel ışığı verir.
Kişisel akıllı aydınlatma
Philips Hue, günün her anını dönüştürür. Sizi gündüz nazik bir şekilde uyandırabilir, günün geri kalanında yapacaklarınız için size enerji verebilir ve hatta eve geldiğinizde sizi sıcak bir şekilde karşılayabilir. Çünkü doğru ışık her şeyi değiştirir.
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*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.