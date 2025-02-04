Philips Hue + Spotify

Philips Hue + Spotify

Türünün ilk örneği: görüntü ve sesin iç içe geçmesini sağlayan derin bir müzik ve aydınlatma entegrasyonu. Işıklarınızın herhangi bir şarkıya tepki vermesini sağlamak için Philips Hue ve Spotify hesaplarınızı bağlayın.

Müziğinizin canlandığını görün

İster duygularınızı harekete geçiren bir müzikle rahatlıyor, ister içinizdeki rock yıldızını yönlendiriyor olun, müziğiniz duyduğunuz, gördüğünüz ve hissettiğiniz bir deneyim haline gelir.

Philips Hue + Spotify'ı kurun

Philips Hue + Spotify'ı kullanmak için yalnızca birkaç şeye ihtiyacınız var: Bir Hue Bridge, renk özellikli ışıklar ve herhangi bir ses cihazı.

Uygulamada Hue + Spotify'ınızı kurmak için 1. Adım

Alanınızı oluşturun

Philips Hue uygulamasında bir Eğlence alanında gruplandırılmış renk özellikli ışıklara ihtiyacınız olacak. Henüz bir Eğlence alanınız yok mu? Hesaplarınızı bağladığınızda bunu ayarlayabilirsiniz.

Uygulamada Hue + Spotify'ınızı kurmak için 2. Adım

Hesaplarınızı bağlayın

Philips Hue uygulamanızda Senkronizasyon sekmesini açın ve Philips Hue ve Spotify hesaplarınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları takip edin.

Uygulamada Hue + Spotify'ınızı kurmak için 3. Adım

Sesleri görün

Senkronizasyon sekmesinde Senkronizasyonu başlat'a dokunun ve telefon, tablet ve hatta bilgisayarınız gibi Spotify hesabınızda oturum açmış herhangi bir cihazda bir şarkıyı veya çalma listesi dinlemeye başlayın.

Işık ve sesin senfonisi

Philips Hue akıllı aydınlatma ve Spotify müzik mükemmel uyum içinde. Müziğinizden en iyi şekilde yararlanın ve onu deneyimleme şeklinizi değiştirin.

Uygulamada derin entegrasyon

Derin entegrasyon

Philips Hue, müziğin ritmini yansıtmak için ışık senaryoları oluşturur ve Spotify ile algoritma daha da gelişmiştir. Işık senaryoları, her şarkının türüne, havasına ve ölçüsüne uygun olarak mükemmel şekilde ayarlanmıştır.

Müzikle senkronize ederken ışığı kişiselleştirme

Senkronize etme şeklinizi kişiselleştirin

Işıklarınızın yoğunluğunu, parlaklığını ve hatta renk paletini ayarlayarak deneyiminize ince ayar yapın. Müziğiniz kişiseldir, dolayısıyla ışıklarınız da öyle olmalıdır. 

Senkronizasyon için herhangi bir ses cihazını kullanın

Herhangi bir ses cihazını kullanın

Philips Hue + Spotify için hiçbir ses sistemi çok küçük değildir. Eksiksiz bir surround ses sistemi ile kullanın veya telefonunuza bağlı kulaklıklarla rahatlayın.

Müzikle senkronizasyonu keşfedin
Philips Hue renkli lambalarla çalışır

Philips Hue renkli lambalarla çalışır

Sevdiğiniz akıllı ışıklarla bir Eğlence alanı oluşturun. Philips Hue + Spotify, Philips Hue White and Color Ambiance ışıkları ve bir Hue Bridge gerektirir. 

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Spotify uygulaması ve Philips Hue ışıklarıyla senkronize etme özelliği

Spotify'ı edinin

Philips Hue + Spotify, ücretsiz veya ücretli Spotify hesaplarıyla çalışır. Bir Spotify hesabı oluşturun, telefonunuz veya bilgisayarınız için uygulamayı indirin ve şarkılarla çalma listelerinden oluşan devasa kütüphanenin keyfini çıkarmaya başlayın. 

Spotify'a gidin
Philips Hue ampuller, Hue Bridge ve akıllı spot lamba serisi

Renkli ambiyans ışıkları ve Hue Bridge gereklidir

Işıklarınızın müziğe tepki verdiğini görmek için renkli ambiyans Philips Hue akıllı ışıklarına ve bir Hue Bridge'e ihtiyacınız var. 

Nasıl çalıştığını görün

En iyi seçimlerimiz

Go taşınabilir vurgu ışığı

Go taşınabilir vurgu ışığı

Iris masa lambası

Iris masa lambası

Gradient Signe lambader

Gradient Signe lambader

Sık Sorulan Sorular

Spotify için müzik senkronizasyonu tüm Hue ürünleriyle çalışır mı?

Hue Sync uygulamasında Spotify senkronizasyonu ile Müzik Modu arasındaki fark nedir?

Philips Hue + Spotify entegrasyonu ile üçüncü taraf uygulamaları arasındaki fark nedir?

Spotify Aile hesapları destekleniyor mu? / Hangi tür Spotify hesapları destekleniyor?

Spotify hesabı olmadan müzik senkronizasyonunu kullanabilir miyim?

Hue müzik senkronizasyonu özelliğini kullanmak için bir Spotify Premium hesabına ihtiyacım var mı?

Philips Hue'yu Spotify'a nasıl bağlayabilirim?

Hue ve Spotify deneyimini kontrol etmek için sesli yardımcıları kullanabilir miyim?

Spotify özelliği için uygulamanın hangi sürümü gerekir?