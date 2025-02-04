Türünün ilk örneği: görüntü ve sesin iç içe geçmesini sağlayan derin bir müzik ve aydınlatma entegrasyonu. Işıklarınızın herhangi bir şarkıya tepki vermesini sağlamak için Philips Hue ve Spotify hesaplarınızı bağlayın.
Müziğinizin canlandığını görün
İster duygularınızı harekete geçiren bir müzikle rahatlıyor, ister içinizdeki rock yıldızını yönlendiriyor olun, müziğiniz duyduğunuz, gördüğünüz ve hissettiğiniz bir deneyim haline gelir.
Philips Hue + Spotify'ı kurun
Philips Hue + Spotify'ı kullanmak için yalnızca birkaç şeye ihtiyacınız var: Bir Hue Bridge, renk özellikli ışıklar ve herhangi bir ses cihazı.
Alanınızı oluşturun
Philips Hue uygulamasında bir Eğlence alanında gruplandırılmış renk özellikli ışıklara ihtiyacınız olacak. Henüz bir Eğlence alanınız yok mu? Hesaplarınızı bağladığınızda bunu ayarlayabilirsiniz.
Hesaplarınızı bağlayın
Philips Hue uygulamanızda Senkronizasyon sekmesini açın ve Philips Hue ve Spotify hesaplarınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları takip edin.
Sesleri görün
Senkronizasyon sekmesinde Senkronizasyonu başlat'a dokunun ve telefon, tablet ve hatta bilgisayarınız gibi Spotify hesabınızda oturum açmış herhangi bir cihazda bir şarkıyı veya çalma listesi dinlemeye başlayın.
Işık ve sesin senfonisi
Philips Hue akıllı aydınlatma ve Spotify müzik mükemmel uyum içinde. Müziğinizden en iyi şekilde yararlanın ve onu deneyimleme şeklinizi değiştirin.
Derin entegrasyon
Philips Hue, müziğin ritmini yansıtmak için ışık senaryoları oluşturur ve Spotify ile algoritma daha da gelişmiştir. Işık senaryoları, her şarkının türüne, havasına ve ölçüsüne uygun olarak mükemmel şekilde ayarlanmıştır.
Senkronize etme şeklinizi kişiselleştirin
Işıklarınızın yoğunluğunu, parlaklığını ve hatta renk paletini ayarlayarak deneyiminize ince ayar yapın. Müziğiniz kişiseldir, dolayısıyla ışıklarınız da öyle olmalıdır.
Herhangi bir ses cihazını kullanın
Philips Hue + Spotify için hiçbir ses sistemi çok küçük değildir. Eksiksiz bir surround ses sistemi ile kullanın veya telefonunuza bağlı kulaklıklarla rahatlayın.
Spotify'ı edinin
Philips Hue + Spotify, ücretsiz veya ücretli Spotify hesaplarıyla çalışır. Bir Spotify hesabı oluşturun, telefonunuz veya bilgisayarınız için uygulamayı indirin ve şarkılarla çalma listelerinden oluşan devasa kütüphanenin keyfini çıkarmaya başlayın.
Renkli ambiyans ışıkları ve Hue Bridge gereklidir
Işıklarınızın müziğe tepki verdiğini görmek için renkli ambiyans Philips Hue akıllı ışıklarına ve bir Hue Bridge'e ihtiyacınız var.