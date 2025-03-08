Philips Hue ürünlerini kurma ve yükleme konusunda rehberlik için resmi Philips Hue YouTube kanalındaki "nasıl yapılır" videolarına göz atın.
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*Telekom sağlayıcınız tarafından ek ücretler alınabilir.
*Bir ampulün teknik özelliklerinde belirli bir lümen sayısına kadar gösterilen "En fazla" ifadesi, ampulün maksimum lümen çıkışını gösterir. Bu değer Ampulün 2700 K (Beyaz ampuller) veya 4000 K (White ambiance veya White and color ambiance ampuller) değerinde ne kadar parlak olabileceğini gösterir. Parlaklık hakkında daha fazla bilgi edinin.